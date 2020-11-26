У досягненні миру на Донбасі є прогрес, - заступник глави ОП Тимошенко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У президента Зеленського є бачення того, як досягти миру на Донбасі, й "Україна до цього йде".
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Він зазначив, що на Донбасі чотири місяці зберігається режим тиші, хоча є і факти загибелі військових, і обстріли. За словами Тимошенка, "порівняно з минулими роками війни кількість цих втрат і обстрілів зменшилася в рази".
Тимошенко зазначив, що в питанні досягнення миру в Україні є рух вперед, а не "біг на місці".
"Ніхто не міг два або три роки тому подумати, що Сенцов сюди повернеться, або про те, що ми зможемо повернути таку кількість людей. Певними кроками - вони можуть бути маленькими, але ми все одно рухаємося", - сказав він.
Заступник керівника ОП додав, що для досягнення миру і реінтеграції тимчасово окупованих територій українська влада також відновлює країну, ремонтує дороги, відновлює інфраструктуру, "щоб у людей на непідконтрольних територіях був приклад, як можна жити в Україні".
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-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі наші тут, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулюванню проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."
Примітка: - запитайте музикантів що означає в "нотній грамотності" нотний ряд "до-ре-мі-до-ре-до"!
Вторая мировая война: потери сторон 55 миллионов
По логике этого козла, война во Вьетнаме, это веселый пикник, если исходить из потерь.
особенно ето было заметно позавчера.
Цукор.
Цукор.
Правда у роті солодко стає???
спец.операциии по их поимке, а Клоун пришел и классно воспользовался работой "папередников"... и так во всем!
И вообще, лично меня тошнит от этой брехливой зелёной власти!
Все что надо знать "о мире" на Донбассе...
А, якщо ще не переміг - то хто в тій війні виграє? Чи, може, вже хтось підписав капітуляцію? Чи готується до капітуляції?
Клиент конечно давно умер, но зато выглядит как живой!