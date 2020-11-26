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У досягненні миру на Донбасі є прогрес, - заступник глави ОП Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У досягненні миру на Донбасі є прогрес, - заступник глави ОП Тимошенко

У президента Зеленського є бачення того, як досягти миру на Донбасі, й "Україна до цього йде".

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Він зазначив, що на Донбасі чотири місяці зберігається режим тиші, хоча є і факти загибелі військових, і обстріли. За словами Тимошенка, "порівняно з минулими роками війни кількість цих втрат і обстрілів зменшилася в рази".

Тимошенко зазначив, що в питанні досягнення миру в Україні є рух вперед, а не "біг на місці".

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"Ніхто не міг два або три роки тому подумати, що Сенцов сюди повернеться, або про те, що ми зможемо повернути таку кількість людей. Певними кроками - вони можуть бути маленькими, але ми все одно рухаємося", - сказав він.

Заступник керівника ОП додав, що для досягнення миру і реінтеграції тимчасово окупованих територій українська влада також відновлює країну, ремонтує дороги, відновлює інфраструктуру, "щоб у людей на непідконтрольних територіях був приклад, як можна жити в Україні".
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Топ коментарі
+17
Сенцов вернулся бы и без вашего зеленого стада...вся работа была сделана попэрэдниками...вы скоты просто сняли сливки...
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26.11.2020 21:56
+17
В достижении мира на Донбассе есть прогресс, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8487
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26.11.2020 21:56
+11
ну еще бы не было видений...с таким то стажем и с такими дозами В достижении мира на Донбассе есть прогресс, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 714
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26.11.2020 21:56
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Во як!! Бубочка прозрів і в нього з"явилось бачення !!!)))
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26.11.2020 21:55 Відповісти
«Зібралися разом два ефіопи , один папуас, Штірліц, поручик Ржевський, російський карлик, дистрофік, генерал-штабіст по закупівлях за завищеними цінами, колобок, пропа-гандон ФакінА, два наркомана, три п'яниці, два імпотенти, Санта і Барбара, одна відьма, Чикотіло, фальшивомонетник, дєрмакофіл, чотири офшорники, Мішка-Китайчик, адвокат-сексот, Василь Іванович, гуманоїд, контрабандист, тітка Соня, тричі несудимий, але з довідкою- ..Біновіч, Ко-від 20, лейтенант КГБ, Дракула, вмираючий єврей-олігарх, даішник, головлікар Даун, диверсант, Сі-Воша-Гнида, зломщик сейфів, ліпший корупціонер, теща і чоловік з прикрого відрядження.

-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі наші тут, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулюванню проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."

Примітка: - запитайте музикантів що означає в "нотній грамотності" нотний ряд "до-ре-мі-до-ре-до"!
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26.11.2020 23:33 Відповісти
Сенцов вернулся бы и без вашего зеленого стада...вся работа была сделана попэрэдниками...вы скоты просто сняли сливки...
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26.11.2020 21:56 Відповісти
Конечно бы вернулся! Зачем им такой никчемный режиссер. Налогоплательщики ждите третий фильм маэстра.
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26.11.2020 22:13 Відповісти
Ты в смотри не надорвись там, в своей Америке под саратовом, за наших налогоплательщиков переживать
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26.11.2020 22:30 Відповісти
ну еще бы не было видений...с таким то стажем и с такими дозами В достижении мира на Донбассе есть прогресс, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 714
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26.11.2020 21:56 Відповісти
В достижении мира на Донбассе есть прогресс, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8487
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26.11.2020 21:56 Відповісти
северные корейцы уже какое десятилетие пример берут...и шо?
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26.11.2020 21:58 Відповісти
Бубочка бредит. а это врет. Зачем? Какой смысл во вранье, когда окружающие понимают, что им врут?
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26.11.2020 22:00 Відповісти
Питушка хвалит Кукуха,за то что кормит тот Питушку))
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26.11.2020 22:00 Відповісти
Война во Вьетнаме: потери сторон 1,3 миллиона
Вторая мировая война: потери сторон 55 миллионов
По логике этого козла, война во Вьетнаме, это веселый пикник, если исходить из потерь.
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26.11.2020 22:00 Відповісти
Разумеется. "Прогресс" на лицо. Сегодня орки никого из украинских воинов не убили...
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26.11.2020 22:03 Відповісти
Зате українців убив коронавірус, який з кривої руки Зєлєнского убиває в рази більше ніж це під час Іловайська робили кацапи. Те, що роблять Зєлєнскій, олігархи і зелена шобла, колись назвуть ковідним геноцидом.
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26.11.2020 23:01 Відповісти
зелецидом...
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27.11.2020 05:48 Відповісти
Где шо опять сдают?
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26.11.2020 22:03 Відповісти
Всей делегацией грызлову в глаза заглядывали?
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26.11.2020 22:03 Відповісти
опять у моники видение - 3й глаз открылся.
особенно ето было заметно позавчера.
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26.11.2020 22:04 Відповісти
Значить скоро поднимут вопрос поставок воды в Крым.
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26.11.2020 22:04 Відповісти
У президента Зеленского есть видЕние ... Оооооо, этого у него достаточно.... В достижении мира на Донбассе есть прогресс, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4877
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26.11.2020 22:05 Відповісти
''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''---оце його головна мрія.
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27.11.2020 07:23 Відповісти
Цукор.
Цукор.
Цукор.
Правда у роті солодко стає???
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26.11.2020 22:05 Відповісти
мир по зеленому ето даже не бег на месте - ето бег назад.
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26.11.2020 22:05 Відповісти
В достижении мира на Донбассе есть прогресс, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2031 ..От же ж мразота цинічна і лицемірна , про яке в трясця - пєрємірьє воно звиздить ?? Коли кожен день пишуть що з "той сторони" прилітає по декілька разів на день і гинуть люди .
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26.11.2020 22:05 Відповісти
Тимошенко - толкователь видений шмаркли?! Слишком дорого ты нам обходишься, толкователь видений тупого крыворогого нарколыги!
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26.11.2020 22:07 Відповісти
"чтобы у людей на неподконтрольных территориях был пример, как можно жить в Украине".,а им и даром сей пример не нужен,им главное поближе к рашисту и подальше от "биндер- укропов "
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26.11.2020 22:08 Відповісти
"Мир в глазах }{уйла" уже для всех вменяемых людей выглядит так:
В достижении мира на Донбассе есть прогресс, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9357
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26.11.2020 22:09 Відповісти
Ну да... Никто не думал, что можно просто так отдать того, кто проходит свидетелем по делу МН-17, лишь бы посмотреть в глаза Ху#лу... или отдать убийц беркутовцев за "спасибо" и т.д ...При Порохе разрабатывались
спец.операциии по их поимке, а Клоун пришел и классно воспользовался работой "папередников"... и так во всем!
И вообще, лично меня тошнит от этой брехливой зелёной власти!
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26.11.2020 22:14 Відповісти
ви здаєте території України. Це прогрес??? Настане час, коли вас будуть судити.
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26.11.2020 22:16 Відповісти
Перелік зданих Зеленським територій- на форум!
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26.11.2020 22:42 Відповісти
може, сам знайдеш в районі Станиці Луганської і Золотого?
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26.11.2020 23:26 Відповісти
От пули российского снайпера 24 ноября под Авдеевкой погиб воин 72-й ОМБ Вячеслав Минкин.

Все что надо знать "о мире" на Донбассе...
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26.11.2020 22:20 Відповісти
Прогрес є в Азербайджану з Карабахом, а не в нас.
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26.11.2020 22:41 Відповісти
Видение или при..видение?
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26.11.2020 23:04 Відповісти
Так незрозуміло: Зе переміг війну, чи вона досі йде? Скоро рік буде, після парижзького рандеву, де він обіцяв...

А, якщо ще не переміг - то хто в тій війні виграє? Чи, може, вже хтось підписав капітуляцію? Чи готується до капітуляції?
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26.11.2020 23:20 Відповісти
Он отметил, что на Донбассе четыре месяца сохраняется режим тишины, хотя есть и факты гибели военных, и обстрелы.

Клиент конечно давно умер, но зато выглядит как живой!
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26.11.2020 23:39 Відповісти
кацапам что отдали ?
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26.11.2020 23:56 Відповісти
 
 