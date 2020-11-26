РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13776 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
3 205 37
Донбасс (26945) перемирие (1476) Тимошенко_Кирилл (421)

В достижении мира на Донбассе есть прогресс, - замглавы ОП Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В достижении мира на Донбассе есть прогресс, - замглавы ОП Тимошенко

У президента Зеленского есть видение того, как достичь мира на Донбассе, и "Украина к этому идет".

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Он отметил, что на Донбассе четыре месяца сохраняется режим тишины, хотя есть и факты гибели военных, и обстрелы. По словам Тимошенко, "по сравнению с прошлыми годами войны количество этих потерь и обстрелов уменьшилось в разы".

Тимошенко отметил, что в вопросе достижения мира в Украине есть движение вперед, а не "бег на месте".

Читайте на Цензор.НЕТ: РФ снова срывает переговоры в Минске. Теперь они хотят изменения в Конституции и особый статус Донбасса на 50 лет, - "слуга народа" Чернев

"Никто не мог два или три года назад подумать, что Сенцов сюда вернется, или о том, что мы сможем вернуть такое количество людей. Определенными шагами - они могут быть маленькими, но мы все равно движемся", - сказал он.

Заместитель руководителя ОП добавил, что для достижения мира и реинтеграции временно оккупированных территорий украинская власть также восстанавливает страну, ремонтирует дороги, восстанавливает инфраструктуру, "чтобы у людей на неподконтрольных территориях был пример, как можно жить в Украине".

Также на Цензор.НЕТ: Песков о призыве Богдана к Путину: Москва не намерена делать "шаг назад" и пересматривать Минские соглашения по Донбассу

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Сенцов вернулся бы и без вашего зеленого стада...вся работа была сделана попэрэдниками...вы скоты просто сняли сливки...
показать весь комментарий
26.11.2020 21:56
+17
В достижении мира на Донбассе есть прогресс, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8487
показать весь комментарий
26.11.2020 21:56
+11
ну еще бы не было видений...с таким то стажем и с такими дозами В достижении мира на Донбассе есть прогресс, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 714
показать весь комментарий
26.11.2020 21:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Во як!! Бубочка прозрів і в нього з"явилось бачення !!!)))
показать весь комментарий
26.11.2020 21:55 Ответить
«Зібралися разом два ефіопи , один папуас, Штірліц, поручик Ржевський, російський карлик, дистрофік, генерал-штабіст по закупівлях за завищеними цінами, колобок, пропа-гандон ФакінА, два наркомана, три п'яниці, два імпотенти, Санта і Барбара, одна відьма, Чикотіло, фальшивомонетник, дєрмакофіл, чотири офшорники, Мішка-Китайчик, адвокат-сексот, Василь Іванович, гуманоїд, контрабандист, тітка Соня, тричі несудимий, але з довідкою- ..Біновіч, Ко-від 20, лейтенант КГБ, Дракула, вмираючий єврей-олігарх, даішник, головлікар Даун, диверсант, Сі-Воша-Гнида, зломщик сейфів, ліпший корупціонер, теща і чоловік з прикрого відрядження.

-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі наші тут, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулюванню проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."

Примітка: - запитайте музикантів що означає в "нотній грамотності" нотний ряд "до-ре-мі-до-ре-до"!
показать весь комментарий
26.11.2020 23:33 Ответить
Сенцов вернулся бы и без вашего зеленого стада...вся работа была сделана попэрэдниками...вы скоты просто сняли сливки...
показать весь комментарий
26.11.2020 21:56 Ответить
Конечно бы вернулся! Зачем им такой никчемный режиссер. Налогоплательщики ждите третий фильм маэстра.
показать весь комментарий
26.11.2020 22:13 Ответить
Ты в смотри не надорвись там, в своей Америке под саратовом, за наших налогоплательщиков переживать
показать весь комментарий
26.11.2020 22:30 Ответить
ну еще бы не было видений...с таким то стажем и с такими дозами В достижении мира на Донбассе есть прогресс, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 714
показать весь комментарий
26.11.2020 21:56 Ответить
В достижении мира на Донбассе есть прогресс, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8487
показать весь комментарий
26.11.2020 21:56 Ответить
северные корейцы уже какое десятилетие пример берут...и шо?
показать весь комментарий
26.11.2020 21:58 Ответить
Бубочка бредит. а это врет. Зачем? Какой смысл во вранье, когда окружающие понимают, что им врут?
показать весь комментарий
26.11.2020 22:00 Ответить
Питушка хвалит Кукуха,за то что кормит тот Питушку))
показать весь комментарий
26.11.2020 22:00 Ответить
Война во Вьетнаме: потери сторон 1,3 миллиона
Вторая мировая война: потери сторон 55 миллионов
По логике этого козла, война во Вьетнаме, это веселый пикник, если исходить из потерь.
показать весь комментарий
26.11.2020 22:00 Ответить
Разумеется. "Прогресс" на лицо. Сегодня орки никого из украинских воинов не убили...
показать весь комментарий
26.11.2020 22:03 Ответить
Зате українців убив коронавірус, який з кривої руки Зєлєнского убиває в рази більше ніж це під час Іловайська робили кацапи. Те, що роблять Зєлєнскій, олігархи і зелена шобла, колись назвуть ковідним геноцидом.
показать весь комментарий
26.11.2020 23:01 Ответить
зелецидом...
показать весь комментарий
27.11.2020 05:48 Ответить
Где шо опять сдают?
показать весь комментарий
26.11.2020 22:03 Ответить
Всей делегацией грызлову в глаза заглядывали?
показать весь комментарий
26.11.2020 22:03 Ответить
опять у моники видение - 3й глаз открылся.
особенно ето было заметно позавчера.
показать весь комментарий
26.11.2020 22:04 Ответить
Значить скоро поднимут вопрос поставок воды в Крым.
показать весь комментарий
26.11.2020 22:04 Ответить
У президента Зеленского есть видЕние ... Оооооо, этого у него достаточно.... В достижении мира на Донбассе есть прогресс, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 4877
показать весь комментарий
26.11.2020 22:05 Ответить
''Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати''---оце його головна мрія.
показать весь комментарий
27.11.2020 07:23 Ответить
Цукор.
Цукор.
Цукор.
Правда у роті солодко стає???
показать весь комментарий
26.11.2020 22:05 Ответить
мир по зеленому ето даже не бег на месте - ето бег назад.
показать весь комментарий
26.11.2020 22:05 Ответить
В достижении мира на Донбассе есть прогресс, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 2031 ..От же ж мразота цинічна і лицемірна , про яке в трясця - пєрємірьє воно звиздить ?? Коли кожен день пишуть що з "той сторони" прилітає по декілька разів на день і гинуть люди .
показать весь комментарий
26.11.2020 22:05 Ответить
Тимошенко - толкователь видений шмаркли?! Слишком дорого ты нам обходишься, толкователь видений тупого крыворогого нарколыги!
показать весь комментарий
26.11.2020 22:07 Ответить
"чтобы у людей на неподконтрольных территориях был пример, как можно жить в Украине".,а им и даром сей пример не нужен,им главное поближе к рашисту и подальше от "биндер- укропов "
показать весь комментарий
26.11.2020 22:08 Ответить
"Мир в глазах }{уйла" уже для всех вменяемых людей выглядит так:
В достижении мира на Донбассе есть прогресс, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9357
показать весь комментарий
26.11.2020 22:09 Ответить
Ну да... Никто не думал, что можно просто так отдать того, кто проходит свидетелем по делу МН-17, лишь бы посмотреть в глаза Ху#лу... или отдать убийц беркутовцев за "спасибо" и т.д ...При Порохе разрабатывались
спец.операциии по их поимке, а Клоун пришел и классно воспользовался работой "папередников"... и так во всем!
И вообще, лично меня тошнит от этой брехливой зелёной власти!
показать весь комментарий
26.11.2020 22:14 Ответить
ви здаєте території України. Це прогрес??? Настане час, коли вас будуть судити.
показать весь комментарий
26.11.2020 22:16 Ответить
Перелік зданих Зеленським територій- на форум!
показать весь комментарий
26.11.2020 22:42 Ответить
може, сам знайдеш в районі Станиці Луганської і Золотого?
показать весь комментарий
26.11.2020 23:26 Ответить
От пули российского снайпера 24 ноября под Авдеевкой погиб воин 72-й ОМБ Вячеслав Минкин.

Все что надо знать "о мире" на Донбассе...
показать весь комментарий
26.11.2020 22:20 Ответить
Прогрес є в Азербайджану з Карабахом, а не в нас.
показать весь комментарий
26.11.2020 22:41 Ответить
Видение или при..видение?
показать весь комментарий
26.11.2020 23:04 Ответить
Так незрозуміло: Зе переміг війну, чи вона досі йде? Скоро рік буде, після парижзького рандеву, де він обіцяв...

А, якщо ще не переміг - то хто в тій війні виграє? Чи, може, вже хтось підписав капітуляцію? Чи готується до капітуляції?
показать весь комментарий
26.11.2020 23:20 Ответить
Он отметил, что на Донбассе четыре месяца сохраняется режим тишины, хотя есть и факты гибели военных, и обстрелы.

Клиент конечно давно умер, но зато выглядит как живой!
показать весь комментарий
26.11.2020 23:39 Ответить
кацапам что отдали ?
показать весь комментарий
26.11.2020 23:56 Ответить
 
 