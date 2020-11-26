В достижении мира на Донбассе есть прогресс, - замглавы ОП Тимошенко

У президента Зеленского есть видение того, как достичь мира на Донбассе, и "Украина к этому идет".

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Он отметил, что на Донбассе четыре месяца сохраняется режим тишины, хотя есть и факты гибели военных, и обстрелы. По словам Тимошенко, "по сравнению с прошлыми годами войны количество этих потерь и обстрелов уменьшилось в разы".

Тимошенко отметил, что в вопросе достижения мира в Украине есть движение вперед, а не "бег на месте".

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"Никто не мог два или три года назад подумать, что Сенцов сюда вернется, или о том, что мы сможем вернуть такое количество людей. Определенными шагами - они могут быть маленькими, но мы все равно движемся", - сказал он.

Заместитель руководителя ОП добавил, что для достижения мира и реинтеграции временно оккупированных территорий украинская власть также восстанавливает страну, ремонтирует дороги, восстанавливает инфраструктуру, "чтобы у людей на неподконтрольных территориях был пример, как можно жить в Украине".

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