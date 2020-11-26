В достижении мира на Донбассе есть прогресс, - замглавы ОП Тимошенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
У президента Зеленского есть видение того, как достичь мира на Донбассе, и "Украина к этому идет".
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Он отметил, что на Донбассе четыре месяца сохраняется режим тишины, хотя есть и факты гибели военных, и обстрелы. По словам Тимошенко, "по сравнению с прошлыми годами войны количество этих потерь и обстрелов уменьшилось в разы".
Тимошенко отметил, что в вопросе достижения мира в Украине есть движение вперед, а не "бег на месте".
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"Никто не мог два или три года назад подумать, что Сенцов сюда вернется, или о том, что мы сможем вернуть такое количество людей. Определенными шагами - они могут быть маленькими, но мы все равно движемся", - сказал он.
Заместитель руководителя ОП добавил, что для достижения мира и реинтеграции временно оккупированных территорий украинская власть также восстанавливает страну, ремонтирует дороги, восстанавливает инфраструктуру, "чтобы у людей на неподконтрольных территориях был пример, как можно жить в Украине".
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-Це дуже розізлило ЗЕ - "Представники росії і кращі наші тут, а де інші? Немає кворуму, чому вкорте зривається спільне засідання фракцій "Слуг народу" та ОПЗЖ разом з палатою №6 по мирному врегулюванню проблем Донбасу? Де решта? » - реприза з "Кварталу-"до-ре-мі-до-ре-до" в 2021р."
Примітка: - запитайте музикантів що означає в "нотній грамотності" нотний ряд "до-ре-мі-до-ре-до"!
Вторая мировая война: потери сторон 55 миллионов
По логике этого козла, война во Вьетнаме, это веселый пикник, если исходить из потерь.
особенно ето было заметно позавчера.
Цукор.
Цукор.
Правда у роті солодко стає???
спец.операциии по их поимке, а Клоун пришел и классно воспользовался работой "папередников"... и так во всем!
И вообще, лично меня тошнит от этой брехливой зелёной власти!
Все что надо знать "о мире" на Донбассе...
А, якщо ще не переміг - то хто в тій війні виграє? Чи, може, вже хтось підписав капітуляцію? Чи готується до капітуляції?
Клиент конечно давно умер, но зато выглядит как живой!