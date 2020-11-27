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Китай (1924) Росія (47286) комунікація (23) Сенат США (421)

У Сенаті США назвали РФ і Китай загрозою для підводних кабелів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Сенаті США назвали РФ і Китай загрозою для підводних кабелів

Росія і Китай є загрозою для підводних кабелів. Вашингтон стурбований діяльністю Москви і Пекіна в секторі підводних комунікацій.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться в доповіді комітету Сенату США, присвяченій трансатлантичній співпраці.

У документі стверджується, що китайські компанії стають сильним конкурентом на ринку підводних комунікаційних кабелів. Їхнє панівне становище може призвести до залежності від китайських глибоководних кабелів, що своєю чергою несе в собі серйозну загрозу безпеці даних.

В довгостроковій перспективі КНР зможе використовувати ці кабелі для розробки систем стеження за підводними човнами та іншими об'єктами. Відзначається, що підводні кабелі складають основу стратегії "Цифровий шовковий шлях".

Автори доповіді також вважають, що російський підводний флот у разі конфлікту зможе пошкодити комунікації або ж приєднатися до них в своїх цілях. Вони посилаються на статтю газети The New York Times від 2015 року, в якій стверджується, що російські розвідувальні кораблі, обладнані глибоководними апаратами, були виявлені неподалік від відомої кабельної траси неподалік від східного узбережжя США.

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У доповіді стверджується, що Росія роками проводила подібну розвідку і тому країнам Заходу не варто недооцінювати загрозу, що виходить від Китаю.

Раніше кандидат в президенти Сполучених Штатів Джо Байден назвав Російську Федерацією головною загрозою для країни. Також він висловився про стосунки з Китаєм.

Нагадаємо, нещодавно США провели таємні військові навчання на території Німеччини. Американські військові вчилися вести війну з Росією.

Крім того, в середині жовтня на тлі загострення відносин з США лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав армію готуватися до війни.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Война с Россией выигрывается одним нажатием кнопки. Только не ядерной, а отключения SWIFT.
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27.11.2020 07:36
+4
РФ вообще враг всему живому и всему высокотехнологичному
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27.11.2020 09:34
+1
А з якого непотріба ви зараз це корябаєте ?
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27.11.2020 09:29
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Піндоси не вам з Китаєм та Росією тягатись......... В Сенате США назвали РФ и Китай угрозой для подводных кабелей - Цензор.НЕТ 6227
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27.11.2020 07:29 Відповісти
Пока ещё могут, но это ненадолго, отрыв стремительно сокращается.
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27.11.2020 07:33 Відповісти
От як будуть обирати президентами отой "нафталін" - буде те що і Радянському Союзові.
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27.11.2020 08:12 Відповісти
Наверное нам???
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27.11.2020 08:59 Відповісти
РФ опасна для подводных кабелей и Украины.
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27.11.2020 07:30 Відповісти
РФ вообще враг всему живому и всему высокотехнологичному
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27.11.2020 09:34 Відповісти
Война с Россией выигрывается одним нажатием кнопки. Только не ядерной, а отключения SWIFT.
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27.11.2020 07:36 Відповісти
І так само з Китаєм- повною забороною купувати китайський непотріб
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27.11.2020 08:28 Відповісти
А з якого непотріба ви зараз це корябаєте ?
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27.11.2020 09:29 Відповісти
Про те і мова)
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27.11.2020 09:42 Відповісти
... и для подземных водопроводов.
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27.11.2020 07:48 Відповісти
В Сенате США назвали РФ и Китай угрозой для подводных кабелей - Цензор.НЕТ 8933 В Сенате США назвали РФ и Китай угрозой для подводных кабелей - Цензор.НЕТ 8941
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27.11.2020 08:02 Відповісти
Байден прийдёт порядок с кобелями наведёт. Лярд баксов в инвестиционный фонд Хантера и все кобелиные вопросы будут решены. Where's Hunter?
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27.11.2020 08:26 Відповісти
руда мавпа тюрма по тобі виє...
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27.11.2020 10:06 Відповісти
Давите Россию экономически, санкциями, скоро она развалится. Уже Российская Дума в третьем чтении утвердила проект закона, который продлевает "заморозку" накопительной части пенсии россиян. Пенсионные накопления россиян будут заморожены как минимум на 3 ближайших года до конца 2023 г. Развал России где-то близок
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27.11.2020 10:10 Відповісти
... і Міжнародної Космічної Станції.
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27.11.2020 10:17 Відповісти
 
 