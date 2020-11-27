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Новости За рубежом
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В Сенате США назвали РФ и Китай угрозой для подводных кабелей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Сенате США назвали РФ и Китай угрозой для подводных кабелей

Россия и Китай являются угрозой для подводных кабелей. Вашингтон обеспокоен деятельностью Москвы и Пекина в секторе подводных коммуникаций.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в докладе комитета Сената США, посвященного трансатлантическому сотрудничеству.

В документе говорится, что китайские компании становятся сильным конкурентом на рынке подводных коммуникационных кабелей. Их доминирующее положение может привести к зависимости от китайских глубоководных кабелей, что в свою очередь несет в себе серьезную угрозу безопасности данных.

В долгосрочной перспективе КНР сможет использовать эти кабели для разработки систем слежения за подводным лодками и другими объектами. Отмечается, что подводные кабели составляют основу стратегии "Цифровой шелковый путь".

Авторы доклада также отметили, что российский подводный флот в случае конфликта сможет повредить коммуникации или же подключиться к ним в своих целях. Они ссылаются на статью газеты The New York Times от 2015 года, в которой утверждается, что российские разведывательные корабли, оборудованные глубоководными аппаратами, были обнаружены неподалеку от известной кабельной трассы неподалеку от восточного побережья США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин в 2016 году санкционировал хакерские атаки на сети, связанные с Демократический партией США, - доклад комитета Сената

В докладе утверждается, что Россия годами проводила подобную разведку и поэтому странам Запада не стоит недооценивать исходящую от Китая угрозу.

Ранее кандидат в президенты Соединенных Штатов Джо Байден назвал Российскую Федерацией главной угрозой для страны. Также он высказался об отношениях с Китаем.

Напомним, недавно США провели тайные военные учения на территории Германии. Американские военные учились вести войну с Россией.

Кроме того, в середине октября на фоне обострения отношений с США лидер Китая Си Цзиньпин призвал армию готовиться к войне.
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Топ комментарии
+8
Война с Россией выигрывается одним нажатием кнопки. Только не ядерной, а отключения SWIFT.
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27.11.2020 07:36
+4
РФ вообще враг всему живому и всему высокотехнологичному
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27.11.2020 09:34
+1
А з якого непотріба ви зараз це корябаєте ?
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27.11.2020 09:29
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Піндоси не вам з Китаєм та Росією тягатись......... В Сенате США назвали РФ и Китай угрозой для подводных кабелей - Цензор.НЕТ 6227
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27.11.2020 07:29 Ответить
Пока ещё могут, но это ненадолго, отрыв стремительно сокращается.
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27.11.2020 07:33 Ответить
От як будуть обирати президентами отой "нафталін" - буде те що і Радянському Союзові.
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27.11.2020 08:12 Ответить
Наверное нам???
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27.11.2020 08:59 Ответить
РФ опасна для подводных кабелей и Украины.
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27.11.2020 07:30 Ответить
РФ вообще враг всему живому и всему высокотехнологичному
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27.11.2020 09:34 Ответить
Война с Россией выигрывается одним нажатием кнопки. Только не ядерной, а отключения SWIFT.
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27.11.2020 07:36 Ответить
І так само з Китаєм- повною забороною купувати китайський непотріб
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27.11.2020 08:28 Ответить
А з якого непотріба ви зараз це корябаєте ?
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27.11.2020 09:29 Ответить
Про те і мова)
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27.11.2020 09:42 Ответить
... и для подземных водопроводов.
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27.11.2020 07:48 Ответить
В Сенате США назвали РФ и Китай угрозой для подводных кабелей - Цензор.НЕТ 8933 В Сенате США назвали РФ и Китай угрозой для подводных кабелей - Цензор.НЕТ 8941
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27.11.2020 08:02 Ответить
Байден прийдёт порядок с кобелями наведёт. Лярд баксов в инвестиционный фонд Хантера и все кобелиные вопросы будут решены. Where's Hunter?
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27.11.2020 08:26 Ответить
руда мавпа тюрма по тобі виє...
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27.11.2020 10:06 Ответить
Давите Россию экономически, санкциями, скоро она развалится. Уже Российская Дума в третьем чтении утвердила проект закона, который продлевает "заморозку" накопительной части пенсии россиян. Пенсионные накопления россиян будут заморожены как минимум на 3 ближайших года до конца 2023 г. Развал России где-то близок
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27.11.2020 10:10 Ответить
... і Міжнародної Космічної Станції.
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27.11.2020 10:17 Ответить
 
 