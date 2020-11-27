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Середня зарплата за рік зросла на 13,5%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Середня зарплата за рік зросла на 13,5%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Середня номінальна зарплата українців за жовтень 2020 року була на 13,5% більше тієї, яку вони отримали за жовтень 2019 року, і становила 12 174 грн.

Про це повідомляє Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.

Середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій у жовтні 2020 року становила 12 174 грн, що в 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн).

Порівняно з вереснем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,5%, а за останні 12 місяців (відносно жовтня 2019 року) - на 13,5%.

Середня зарплата за рік зросла на 13,5%, - Держстат 01

Найбільша середня номінальна зарплата за минулий місяць була у працівників сфери фінансової та страхової діяльності - в середньому 20 511 грн (на 4,8% більше, ніж за жовтень 2019 року). На другому місці за цим показником - галузь інформації та телекомунікацій (20 060 грн, на 17,6% більше), на третьому - професійна, наукова та технічна діяльність (16 793 грн, на 15,7% більше).

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Найменші середні номінальні зарплати за жовтень 2020 року були у сферах тимчасового розміщення та організації харчування (6 960 грн, на 1,0% менше, ніж за жовтень 2019 року), операцій із нерухомим майном (9 388 грн, на 6,5% більше ), освіти (9 559 грн, на 17,7% більше).
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Топ коментарі
+6
Свічка геморойна? Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат - Цензор.НЕТ 5586
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27.11.2020 17:10
+3
Из какого места они берут эти данные?
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27.11.2020 17:06
+2
у кого?
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27.11.2020 17:08
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Из какого места они берут эти данные?
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27.11.2020 17:06 Відповісти
Из жопы ! Лучше б рассказали почему повсеместно зарплаты в конвертах ?!
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27.11.2020 18:20 Відповісти
у кого?
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27.11.2020 17:08 Відповісти
Да у всех, кто не в госаппарате и не чиновник...
Середня зарплата за рік зросла на 13,5%, - Держстат - Цензор.НЕТ 8293
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27.11.2020 17:56 Відповісти
Зеботи, поспішайте купити до свят, поки гроші є...
Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат - Цензор.НЕТ 1338
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27.11.2020 17:08 Відповісти
Свічка геморойна? Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат - Цензор.НЕТ 5586
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27.11.2020 17:10 Відповісти
Використання на власний розсуд, але попередньо варто порадитися з лікарем... Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат - Цензор.НЕТ 8340
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27.11.2020 17:12 Відповісти
только для членов СН
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28.11.2020 17:33 Відповісти
Давайте хором подякуємо: "Дякуємо тобі, ГОССТАТ!" Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат - Цензор.НЕТ 1340
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27.11.2020 17:08 Відповісти
Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат - Цензор.НЕТ 1143
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27.11.2020 17:12 Відповісти
Це тому що Порошенка не посадили. І не віддали приват Коломойському. Ех, бідний, бідний мудрий нарід!!!! І за що йому такі наказанія???
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27.11.2020 17:15 Відповісти
За что?
Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат.
Средняя номинальная зарплата украинцев за октябрь 2020 года была на 13,5% больше той, которую они получили за октябрь 2019 года, и составила 12 174 грн.Об этом сообщает Государственная служба статистики, Источник: https://censor.net/ru/n3233703
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27.11.2020 19:11 Відповісти
Діюча методика розрахунку середньої зарплати дісталася колишнім країнам СНД від радянських часів і не відображає реальну картину. В європейських країнах існує інша методика розрахунку середнього заробітку, що базується на визначенні медіальної зарплати. При розрахунку середньої зарплати медіана ділить ринок навпіл, одна половина працівників заробляє більше цього рівня, а інша менше. Економісти називають медіанний розрахунок середньої зарплати більш об'єктивним. Наприклад, п'ять українців заробляють 1000, 1100, 1200, 1300 і 100 000 гривень відповідно. Середня арифметична зарплата в такій ситуації становить 20 920 гривень, а медіанна - 1200 гривень. Це зарплата людини, яка перебуває в середині ряду зарплат. Дані по медіанній заробітній платі українців Держкомстат приховує.
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27.11.2020 20:56 Відповісти
Дякую за роз'яснення
В заголовке рост заработной платы указан за год. В тексте за 1-ин месяц.
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27.11.2020 21:44 Відповісти
І всі в середньому їдять голубці.
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27.11.2020 17:08 Відповісти
Сварщик портовый 5 разряд.
4472 грн офиц. зарплата
То что до 5.000 добирают из выслуги лет.
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27.11.2020 17:13 Відповісти
бред какой то
ты саша минимум на порядок ошиблась
шестой разряд - это высший разряд сварщика. в советские даже времена на судостроительном заводе таких было максимум 5-6 человек на весь завод
зарплата по вакансиям от 30000 до 60000 грн
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27.11.2020 17:24 Відповісти
Тебе дать ссылку на фото корешка зарплаты?
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27.11.2020 17:40 Відповісти
да
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27.11.2020 17:41 Відповісти
це офіційна.Все інше в конверті.
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27.11.2020 17:45 Відповісти
сварщик 5 разряда - стартует от 20000
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27.11.2020 17:25 Відповісти
Тебе дать ссылку на фото корешка зарплаты?
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27.11.2020 17:40 Відповісти
Вы путаете разных сварщиков. Тот который на заводе, с личным клеймом и умением варить под давлением в космосе, и под водой.
И сварщика из условного "ЖЭК" который отказывается работать за такие копейки, и чтобы стимулировать ему натягивают разряд, для ставки в лишние 300 грн.
Интересно смотреть когда к нам приходили слесаря 5 - 6 разряда. И им просто бросали альбом чертежей - идите работайте. А что такое "допуски и посадки"?
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27.11.2020 19:27 Відповісти
я не путаю. порт это не шаражкина контора типа ЖЭКа
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27.11.2020 19:30 Відповісти
А ви кажете що мудрий нарід нічого не здатен зробити. Можуть же як схочуть! 😁
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27.11.2020 17:13 Відповісти
У кого она выросла? У Буратино от пиз..жа тоже нос ростёт.
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27.11.2020 17:35 Відповісти
Пиноккио. Нос, как увеличивался, так и уменьшался у Пиноккио
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27.11.2020 19:38 Відповісти
Чем больше ковида,тем выше зарплата! Да здравствует ковид!
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27.11.2020 18:24 Відповісти
І знову - середнє по палаті =36.6
А у багатьох уже 19 - пора у морг ...
А у багатьох - 38.8 ...
А у середньому - ОК!
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27.11.2020 22:35 Відповісти
Так, Так, середня зарплата зросла, і заодно зменшилась кількість тих, хто взагалі зарплату получає.
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28.11.2020 08:52 Відповісти
 
 