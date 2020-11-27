Середня зарплата за рік зросла на 13,5%, - Держстат. ІНФОГРАФІКА
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Середня номінальна зарплата українців за жовтень 2020 року була на 13,5% більше тієї, яку вони отримали за жовтень 2019 року, і становила 12 174 грн.
Про це повідомляє Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ.
Середня номінальна зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій у жовтні 2020 року становила 12 174 грн, що в 2,4 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (5000 грн).
Порівняно з вереснем 2020 року розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,5%, а за останні 12 місяців (відносно жовтня 2019 року) - на 13,5%.
Найбільша середня номінальна зарплата за минулий місяць була у працівників сфери фінансової та страхової діяльності - в середньому 20 511 грн (на 4,8% більше, ніж за жовтень 2019 року). На другому місці за цим показником - галузь інформації та телекомунікацій (20 060 грн, на 17,6% більше), на третьому - професійна, наукова та технічна діяльність (16 793 грн, на 15,7% більше).
Найменші середні номінальні зарплати за жовтень 2020 року були у сферах тимчасового розміщення та організації харчування (6 960 грн, на 1,0% менше, ніж за жовтень 2019 року), операцій із нерухомим майном (9 388 грн, на 6,5% більше ), освіти (9 559 грн, на 17,7% більше).
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Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат.
Средняя номинальная зарплата украинцев за октябрь 2020 года была на 13,5% больше той, которую они получили за октябрь 2019 года, и составила 12 174 грн.Об этом сообщает Государственная служба статистики, Источник: https://censor.net/ru/n3233703
В заголовке рост заработной платы указан за год. В тексте за 1-ин месяц.
4472 грн офиц. зарплата
То что до 5.000 добирают из выслуги лет.
ты саша минимум на порядок ошиблась
шестой разряд - это высший разряд сварщика. в советские даже времена на судостроительном заводе таких было максимум 5-6 человек на весь завод
зарплата по вакансиям от 30000 до 60000 грн
И сварщика из условного "ЖЭК" который отказывается работать за такие копейки, и чтобы стимулировать ему натягивают разряд, для ставки в лишние 300 грн.
Интересно смотреть когда к нам приходили слесаря 5 - 6 разряда. И им просто бросали альбом чертежей - идите работайте. А что такое "допуски и посадки"?
А у багатьох уже 19 - пора у морг ...
А у багатьох - 38.8 ...
А у середньому - ОК!