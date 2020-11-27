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Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА

Средняя номинальная зарплата украинцев за октябрь 2020 года была на 13,5% больше той, которую они получили за октябрь 2019 года, и составила 12 174 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, информирует Цензор.НЕТ.

Средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в октябре 2020 года составила 12 174 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (5000 грн).

По сравнению с сентябрем 2020 года размер средней номинальной заработной платы увеличился на 1,5%, а за последние 12 месяцев (относительно октября 2019 года) - на 13,5%.

Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат 01

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Наибольшая средняя номинальная зарплата за прошлый месяц была у работников сферы финансовой и страховой деятельности - в среднем 20 511 грн (на 4,8% больше, чем за октябрь 2019 года). На втором месте по этому показателю - отрасль информации и телекоммуникаций (20 060 грн, на 17,6% больше), на третьем - профессиональная, научная и техническая деятельность (16 793 грн, на 15,7% больше).

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Наименьшие средние номинальные зарплаты за октябрь 2020 года были в сферах временного размещения и организации питания (6 960 грн, на 1,0% меньше, чем за октябрь 2019 года), операций с недвижимым имуществом (9 388 грн, на 6,5% больше), образования (9 559 грн, на 17,7% больше).

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Свічка геморойна? Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат - Цензор.НЕТ 5586
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27.11.2020 17:10
+3
Из какого места они берут эти данные?
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27.11.2020 17:06
+2
у кого?
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27.11.2020 17:08
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Правила форума Совет форумчан
Из какого места они берут эти данные?
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27.11.2020 17:06 Ответить
Из жопы ! Лучше б рассказали почему повсеместно зарплаты в конвертах ?!
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27.11.2020 18:20 Ответить
у кого?
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27.11.2020 17:08 Ответить
Да у всех, кто не в госаппарате и не чиновник...
Середня зарплата за рік зросла на 13,5%, - Держстат - Цензор.НЕТ 8293
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27.11.2020 17:56 Ответить
Зеботи, поспішайте купити до свят, поки гроші є...
Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат - Цензор.НЕТ 1338
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27.11.2020 17:08 Ответить
Свічка геморойна? Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат - Цензор.НЕТ 5586
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27.11.2020 17:10 Ответить
Використання на власний розсуд, але попередньо варто порадитися з лікарем... Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат - Цензор.НЕТ 8340
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27.11.2020 17:12 Ответить
только для членов СН
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28.11.2020 17:33 Ответить
Давайте хором подякуємо: "Дякуємо тобі, ГОССТАТ!" Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат - Цензор.НЕТ 1340
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27.11.2020 17:08 Ответить
Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат - Цензор.НЕТ 1143
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27.11.2020 17:12 Ответить
Це тому що Порошенка не посадили. І не віддали приват Коломойському. Ех, бідний, бідний мудрий нарід!!!! І за що йому такі наказанія???
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27.11.2020 17:15 Ответить
За что?
Средняя зарплата за год выросла на 13,5%, - Госстат.
Средняя номинальная зарплата украинцев за октябрь 2020 года была на 13,5% больше той, которую они получили за октябрь 2019 года, и составила 12 174 грн.Об этом сообщает Государственная служба статистики, Источник: https://censor.net/ru/n3233703
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27.11.2020 19:11 Ответить
Діюча методика розрахунку середньої зарплати дісталася колишнім країнам СНД від радянських часів і не відображає реальну картину. В європейських країнах існує інша методика розрахунку середнього заробітку, що базується на визначенні медіальної зарплати. При розрахунку середньої зарплати медіана ділить ринок навпіл, одна половина працівників заробляє більше цього рівня, а інша менше. Економісти називають медіанний розрахунок середньої зарплати більш об'єктивним. Наприклад, п'ять українців заробляють 1000, 1100, 1200, 1300 і 100 000 гривень відповідно. Середня арифметична зарплата в такій ситуації становить 20 920 гривень, а медіанна - 1200 гривень. Це зарплата людини, яка перебуває в середині ряду зарплат. Дані по медіанній заробітній платі українців Держкомстат приховує.
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27.11.2020 20:56 Ответить
Дякую за роз'яснення
В заголовке рост заработной платы указан за год. В тексте за 1-ин месяц.
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27.11.2020 21:44 Ответить
І всі в середньому їдять голубці.
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27.11.2020 17:08 Ответить
Сварщик портовый 5 разряд.
4472 грн офиц. зарплата
То что до 5.000 добирают из выслуги лет.
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27.11.2020 17:13 Ответить
бред какой то
ты саша минимум на порядок ошиблась
шестой разряд - это высший разряд сварщика. в советские даже времена на судостроительном заводе таких было максимум 5-6 человек на весь завод
зарплата по вакансиям от 30000 до 60000 грн
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27.11.2020 17:24 Ответить
Тебе дать ссылку на фото корешка зарплаты?
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27.11.2020 17:40 Ответить
да
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27.11.2020 17:41 Ответить
це офіційна.Все інше в конверті.
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27.11.2020 17:45 Ответить
сварщик 5 разряда - стартует от 20000
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27.11.2020 17:25 Ответить
Тебе дать ссылку на фото корешка зарплаты?
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27.11.2020 17:40 Ответить
Вы путаете разных сварщиков. Тот который на заводе, с личным клеймом и умением варить под давлением в космосе, и под водой.
И сварщика из условного "ЖЭК" который отказывается работать за такие копейки, и чтобы стимулировать ему натягивают разряд, для ставки в лишние 300 грн.
Интересно смотреть когда к нам приходили слесаря 5 - 6 разряда. И им просто бросали альбом чертежей - идите работайте. А что такое "допуски и посадки"?
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27.11.2020 19:27 Ответить
я не путаю. порт это не шаражкина контора типа ЖЭКа
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27.11.2020 19:30 Ответить
А ви кажете що мудрий нарід нічого не здатен зробити. Можуть же як схочуть! 😁
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27.11.2020 17:13 Ответить
У кого она выросла? У Буратино от пиз..жа тоже нос ростёт.
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27.11.2020 17:35 Ответить
Пиноккио. Нос, как увеличивался, так и уменьшался у Пиноккио
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27.11.2020 19:38 Ответить
Чем больше ковида,тем выше зарплата! Да здравствует ковид!
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27.11.2020 18:24 Ответить
І знову - середнє по палаті =36.6
А у багатьох уже 19 - пора у морг ...
А у багатьох - 38.8 ...
А у середньому - ОК!
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27.11.2020 22:35 Ответить
Так, Так, середня зарплата зросла, і заодно зменшилась кількість тих, хто взагалі зарплату получає.
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28.11.2020 08:52 Ответить
 
 