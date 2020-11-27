"Скрутки" як були, так і залишилися, - Уманський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ситуація в Держподатковій і Держмитній службах України за останні півроку тільки погіршилася попри те, що керівництво і податкової, і митниці вже змінилося.
Про це ексміністр фінансів України та колишній радник глави Офісу президента Ігор Уманський заявив в інтерв'ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Керівництво податкової змінилося, чотири рази змінилося керівництво митниці, а система і проблеми нікуди не зникли", - сказав Уманський.
Він стверджує, що планував подолати корупцію на посаді радника голови ОП, але не впорався.
"Я для себе відводив щонайбільше пів року на цей кейс, розумів, що якщо систему не буде зруйновано, то її вже не буде зруйновано в найближчій перспективі ніколи. Якщо не надати чергового публічного імпульсу через екран, через громадську думку, ніхто із цим боротися не буде. Ці пів року минули. На митниці, у податковій ситуація не тільки не покращилася, а погіршилася, на жаль. "Скрутки" як були, так і залишилися", – додав Уманський.
При цьому, за його словами, був період, коли обсяг "скруток" – схем незаконного відшкодування ПДВ – зменшився.
"Але вже до середини літа програма почала працювати в повному обсязі – 4,5–4,8 млрд грн щомісяця. Це тільки прямий "скрут", який ми можемо бачити через систему, котру бачить податкова. Тому що ми дивимося через їхню систему. Не звідкись із боку, а через їхню систему. Природно, я цю всю інформацію передавав. І це тільки на одній схемі, яка має назву "скрут". Пів року минуло, окремі правоохоронці стали непристойно багатшими, і зараз, наскільки я знаю, у межах слідчих дій вони почали виходити вже на мережевиків. Тобто на великий системний бізнес, який у цю програму зі "скруту" теж залучено. І в моєму розумінні, нічим іншим, окрім як забезпеченням квитками, воно не закінчиться", – резюмував Уманський.
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Называл и руководителей и суммы каждый месяц.
Руководителей уволили, а скрутки остались. Значит, остался кто-то могущественнее.
https://censor.net/ru/news/3186317/umanskiyi_pri_verlanove_ejemesyachno_kradut_5_mlrd_tolko_po_nds_yanukovich_s_klimenko_smotryat_i_govoryat
https://censor.net/ru/news/3185885/umanskiyi_pered_uhodom_iz_minfina_initsiiroval_uvolnenie_nefodova_i_verlanova_dokument
https://www.youtube.com/watch?v=-YmHhIsNjNg
Был и другой материал, более подробный. Надо искать.
Так что, бред у тебя в голове.
Кстати, потом по этим расшифровкам и компаниям все же было проведено расследование и как результат уволили Нефедова и начальника налоговой.
Когда же ты перестанешь быть вечно перепуганным страусом?
распад и неуважение
WSJ: американские наблюдатели рекомендовали Deutsche Bank свернуть бизнес в России
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/umanskiy-skrutki-kak-byli-tak-i-ostalis-1529260.html
Christian Wolff
@AidanPrime
·2 ч
Не збрехав Зеленський про кінець епохи бідності. Тільки не уточнив у кого