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Новини Політика України
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корупція (4055) податкова (372) митниця (1028) Уманський (63)

"Скрутки" як були, так і залишилися, - Уманський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ситуація в Держподатковій і Держмитній службах України за останні півроку тільки погіршилася попри те, що керівництво і податкової, і митниці вже змінилося.

Про це ексміністр фінансів України та колишній радник глави Офісу президента Ігор Уманський заявив в інтерв'ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Керівництво податкової змінилося, чотири рази змінилося керівництво митниці, а система і проблеми нікуди не зникли", - сказав Уманський.

Він стверджує, що планував подолати корупцію на посаді радника голови ОП, але не впорався.

"Я для себе відводив щонайбільше пів року на цей кейс, розумів, що якщо систему не буде зруйновано, то її вже не буде зруйновано в найближчій перспективі ніколи. Якщо не надати чергового публічного імпульсу через екран, через громадську думку, ніхто із цим боротися не буде. Ці пів року минули. На митниці, у податковій ситуація не тільки не покращилася, а погіршилася, на жаль. "Скрутки" як були, так і залишилися", – додав Уманський.

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При цьому, за його словами, був період, коли обсяг "скруток" – схем незаконного відшкодування ПДВ – зменшився.

"Але вже до середини літа програма почала працювати в повному обсязі – 4,5–4,8 млрд грн щомісяця. Це тільки прямий "скрут", який ми можемо бачити через систему, котру бачить податкова. Тому що ми дивимося через їхню систему. Не звідкись із боку, а через їхню систему. Природно, я цю всю інформацію передавав. І це тільки на одній схемі, яка має назву "скрут". Пів року минуло, окремі правоохоронці стали непристойно багатшими, і зараз, наскільки я знаю, у межах слідчих дій вони почали виходити вже на мережевиків. Тобто на великий системний бізнес, який у цю програму зі "скруту" теж залучено. І в моєму розумінні, нічим іншим, окрім як забезпеченням квитками, воно не закінчиться", – резюмував Уманський.
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Топ коментарі
+11
"Скрутки" как были, так и остались, - Уманский - Цензор.НЕТ 8739
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27.11.2020 19:34
+6
У нас и президенты меняются, а коррупционная система успешно работает и не меняется, кто-то непристойно богатеет, а целом по стране денег все меньше, а долгов все больше, у самих миллиарды вертятся, а они ищут кого-бы еще подоить в народе и никто даже не собирается все это менять, что самое печальное, что при такой системе страна не жизнеспособна.
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27.11.2020 19:41
+3
то Порошенко продовжує красти? чи вже зейло ручки мокнув?
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27.11.2020 19:34
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то Порошенко продовжує красти? чи вже зейло ручки мокнув?
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27.11.2020 19:34 Відповісти
Судячі зі всього Уманський дезінформує громадськість через свою некомпетентність. Вже з Укравтодором Уманський помилився в своїх заявах, жодної корупції немає! Тепер справа за скрутками, які можуть виявитись абсолютно законними операціями платників податків. Взагалі ПДВ потрібно відмінити і ввести податок з продажів, а відшкодування ПДВ потрібно зупинити просто негайно окремими законом!
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27.11.2020 20:09 Відповісти
"Скрутки" як були, так і залишилися, - Уманський - Цензор.НЕТ 3745
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27.11.2020 20:52 Відповісти
"Скрутки" как были, так и остались, - Уманский - Цензор.НЕТ 8739
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27.11.2020 19:34 Відповісти
У нас и президенты меняются, а коррупционная система успешно работает и не меняется, кто-то непристойно богатеет, а целом по стране денег все меньше, а долгов все больше, у самих миллиарды вертятся, а они ищут кого-бы еще подоить в народе и никто даже не собирается все это менять, что самое печальное, что при такой системе страна не жизнеспособна.
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27.11.2020 19:41 Відповісти
да ничо...30 лет отметили.а как у вас нарасее? "Скрутки" як були, так і залишилися, - Уманський - Цензор.НЕТ 6731
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27.11.2020 20:53 Відповісти
какой ушлепок этот уманьский, примерно как и зеля)))) если ты знаешь про скрутки то расскажи всем с именами компаний , руководителями и суммами. а он только в лужу пукает и на этом все))
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27.11.2020 19:45 Відповісти
Ага, каждому барану в отдельности он должен докладывать. И тебе, барану, тоже. Следить за его интервью и статьями надо, тогда будешь знать. А ты вместо этого сидишь по порностраницам, а потом выскакиваешь тут, как "Стецько з конопель".
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27.11.2020 20:33 Відповісти
такие бараны как ты только ведуться на юлину секту)))) он никогда никого конкретно не называл и не назовет, так как может выйти на юлю или себя))
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28.11.2020 18:10 Відповісти
Рассказывал. Ты проспал.
Называл и руководителей и суммы каждый месяц.
Руководителей уволили, а скрутки остались. Значит, остался кто-то могущественнее.
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27.11.2020 20:33 Відповісти
будь другом, дай ссылку на эту статью?
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28.11.2020 18:07 Відповісти
Вот первое, что попалось.
https://censor.net/ru/news/3186317/umanskiyi_pri_verlanove_ejemesyachno_kradut_5_mlrd_tolko_po_nds_yanukovich_s_klimenko_smotryat_i_govoryat

https://censor.net/ru/news/3185885/umanskiyi_pered_uhodom_iz_minfina_initsiiroval_uvolnenie_nefodova_i_verlanova_dokument

https://www.youtube.com/watch?v=-YmHhIsNjNg

Был и другой материал, более подробный. Надо искать.
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28.11.2020 19:39 Відповісти
я так и знал что пришлешь бред)))) из статьи:"Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали - с расшифровками, по компаниям, по суммам.Источник: https://censor.net/ru/n3186317 а где эти расшифровки, компании?))) ребята, будьте хоть немного умнее этих уманьских. если он назовет хоть одну компанию то он должен будет ответить за свои слова, а для лохтората можно трындеть и ни за что неотвечать )))
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28.11.2020 21:28 Відповісти
Уважаемый, если хочешь знать компании, то спроси у Шмыгаля. Все материалы были ему переданы в обобщенном виде.
Так что, бред у тебя в голове.
Кстати, потом по этим расшифровкам и компаниям все же было проведено расследование и как результат уволили Нефедова и начальника налоговой.
Когда же ты перестанешь быть вечно перепуганным страусом?
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28.11.2020 22:55 Відповісти
ну ты же кричал что он именно людям опубликовал и именно ты слышал название фирм и фамилии. а сейчас даешь заднюю и уверяешь что он давал их шмыгалю (хотя откуда ты знаешь кто кому что давал). то есть ты не отличаешься от бабушек на лавке)))) а где конкретика?
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29.11.2020 10:23 Відповісти
Зеленые мародеры воруют цинично по схеме круговой поруки.У наркомана морда уже в камеру не влазит.
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27.11.2020 20:10 Відповісти
Головне не Барига...
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27.11.2020 20:18 Відповісти
Ермак не продал Уманскому должности и тот затявкал с новой силой.
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27.11.2020 20:46 Відповісти
это наверное потому что коррупции нет "Скрутки" як були, так і залишилися, - Уманський - Цензор.НЕТ 5230



распад и неуважение

WSJ: американские наблюдатели рекомендовали Deutsche Bank свернуть бизнес в России
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27.11.2020 20:57 Відповісти
Уманский: Если завтра начнется избирательная кампания, я, скорее всего, буду активно думать об участии в ней G
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/umanskiy-skrutki-kak-byli-tak-i-ostalis-1529260.html"Скрутки" як були, так і залишилися, - Уманський - Цензор.НЕТ 4463
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27.11.2020 20:55 Відповісти



Christian Wolff

@AidanPrime

·2 ч

Не збрехав Зеленський про кінець епохи бідності. Тільки не уточнив у кого

"Скрутки" як були, так і залишилися, - Уманський - Цензор.НЕТ 3775
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27.11.2020 21:29 Відповісти
 
 