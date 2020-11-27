Мені радять посилити охорону, - Уманський

Ексміністр фінансів і колишній радник глави ОП Ігор Уманський, відомий гучними антикорупційними заявами, каже, що багато хто радив йому посилити заходи безпеки.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

Уманський пояснив, що не озвучує назви компаній, що беруть участь у корупційних схемах, оскільки це "точно" спричинить отримання судових позовів від цих фірм.

"Безумовно, зробити голослівні твердження і нічого не зробити для того, щоб ця ситуація була розслідувана правоохоронними органами, було б неправильно. Що зробив я? Детальну інформацію з назвами компаній, з описом схем я передав тим, хто має приймати конкретні рішення стосовно розслідування. Я передав інформацію щодо будівництва доріг, митниці, податкової, "скруток", акцизів, стосовно відшкодування ПДВ і виведення валютної виручки. З назвами компаній, з кодами [Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України]", - сказав він.

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На запитання журналістки про те, чи не посилив він охорону, Уманський відповів так: "Поки ні, але мені дуже багато хто каже, що треба це зробити".

Нагадаємо, 12 листопада Уманський заявив про звільнення за власним бажанням з позиції радника глави Офісу Президента. 18 листопада він пояснив це рішення неможливістю знищити "схеми" на митниці і в податковій.

Також ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "коронавірусного фонду". За його інформацією, з початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали лише 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".

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