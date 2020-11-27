Мені радять посилити охорону, - Уманський
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Ексміністр фінансів і колишній радник глави ОП Ігор Уманський, відомий гучними антикорупційними заявами, каже, що багато хто радив йому посилити заходи безпеки.
Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.
Уманський пояснив, що не озвучує назви компаній, що беруть участь у корупційних схемах, оскільки це "точно" спричинить отримання судових позовів від цих фірм.
"Безумовно, зробити голослівні твердження і нічого не зробити для того, щоб ця ситуація була розслідувана правоохоронними органами, було б неправильно. Що зробив я? Детальну інформацію з назвами компаній, з описом схем я передав тим, хто має приймати конкретні рішення стосовно розслідування. Я передав інформацію щодо будівництва доріг, митниці, податкової, "скруток", акцизів, стосовно відшкодування ПДВ і виведення валютної виручки. З назвами компаній, з кодами [Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України]", - сказав він.
На запитання журналістки про те, чи не посилив він охорону, Уманський відповів так: "Поки ні, але мені дуже багато хто каже, що треба це зробити".
Нагадаємо, 12 листопада Уманський заявив про звільнення за власним бажанням з позиції радника глави Офісу Президента. 18 листопада він пояснив це рішення неможливістю знищити "схеми" на митниці і в податковій.
Також ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "коронавірусного фонду". За його інформацією, з початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали лише 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".
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Вспомним, кто такой Уманский, и где он был до прихода в Минфин в 2019? А был он порученцем и решалой на аутсорсе у Коломойского. У Игоря Ивановича очень востребованный Коломойским психотип скандального павлика морозова, который в общем успешен, но долго нигде не задерживается, и уходя не только хлопает дверью, а еще накладывает под ней большую кучу компромата на своих бывших коллег. Типа прокурора Кулика. В свой первый заход во власть при Зеленском Уманский был торпедой Коломойского по сбитию глав Налоговой и Таможни, Верланова и Нефедова. Тогда Дубинский и другие рупоры Коломойского отрабатывали по ним как по главным врагам.
Сейчас вторая серия коломойского балета. Торпедируются уже Зеленский и отношения Украины с Западом. Ведь что говорит Уманский? Что окружение Зеленского грабит ковидный фонд, который был создан с благословения МВФ самим, к слову, Уманским. И требует аудита. А что может выявить аудит? Множество чудес. Что к строительным подрядам Зе причастен, например, его друг Кисель. Который, напомним, купил у президента дом. И, быть может, это вовсе и не покупка была, а форма взятки, и дом по-прежнему в распоряжении Зеленского. Много чего может оказаться. Западу все это слушать обидно и досадно, потому что его кинули, и на привлеченные благодаря МВФ деньги асфальтировали дороги в пандемию, собирая откаты.
И МВФ с Западом не могут не верить Уманскому, потому что это не блогер Чаплыга. Запад знает Уманского как родного. Ведь это он занимался евроинтеграцией Кабмина в начале 2000-х, в конце 2000-х был на подхвате у министра финансов Пинзеника, в 2014-15 был заместителем американки Яресько, а в 2016 даже пролез во внештатные советники Порошенко.
Запад не может не прислушаться. И вдвойне дивно для него будет еще и то, что Уманский, этот эстет и европеец, озвучивает проколомойско-медведчуковскую мантру о том, что якобы «за 600 миллионов следующего транша от нас требуют по сути отказаться от суверенитета страны». И общается на зловонном наречии Саши Дубинского, используя эпитеты вроде «кретин выходного дня».
Зачем Коломойский запускает эту торпеду? Чтобы МВФ не дал денег. Тут дело даже не в самом транше, а в том, что это сигнал другим кредиторам, у которых можно привлечь деньги для наполнения бюджета. А Коломойскому не нужен Запад в Украине. Ему нужен пророссийский буфер, где ему будет гарантирована безопасность от американского правосудия.