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охорона (284) Уманський (63)

Мені радять посилити охорону, - Уманський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Мені радять посилити охорону, - Уманський

Ексміністр фінансів і колишній радник глави ОП Ігор Уманський, відомий гучними антикорупційними заявами, каже, що багато хто радив йому посилити заходи безпеки.

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Гордон", повідомляє Цензор.НЕТ.

Уманський пояснив, що не озвучує назви компаній, що беруть участь у корупційних схемах, оскільки це "точно" спричинить отримання судових позовів від цих фірм.

"Безумовно, зробити голослівні твердження і нічого не зробити для того, щоб ця ситуація була розслідувана правоохоронними органами, було б неправильно. Що зробив я? Детальну інформацію з назвами компаній, з описом схем я передав тим, хто має приймати конкретні рішення стосовно розслідування. Я передав інформацію щодо будівництва доріг, митниці, податкової, "скруток", акцизів, стосовно відшкодування ПДВ і виведення валютної виручки. З назвами компаній, з кодами [Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України]", - сказав він.

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На запитання журналістки про те, чи не посилив він охорону, Уманський відповів так: "Поки ні, але мені дуже багато хто каже, що треба це зробити".

Нагадаємо, 12 листопада Уманський заявив про звільнення за власним бажанням з позиції радника глави Офісу Президента. 18 листопада він пояснив це рішення неможливістю знищити "схеми" на митниці і в податковій.

Також ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "коронавірусного фонду". За його інформацією, з початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали лише 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".

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Топ коментарі
+7
Слуги урода, они такие. Могут и пришибить чтобы не мешал дерибанить страну. Беня молча по трупам пойдет.
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27.11.2020 18:24
+4
Повірив дерьмаку, а він тебе кинув. Знову. Ще й алкашом виставив.
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27.11.2020 18:29
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Ох рано, встает охрана


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27.11.2020 18:18 Відповісти
Кому потрібен цей непрофесіонал Уманський який не може написати заяву про звільнення без помилок?
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27.11.2020 18:30 Відповісти
Тему меняют ))
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27.11.2020 18:20 Відповісти
белая гарячка?
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27.11.2020 18:20 Відповісти
зелёная . Мені радять посилити охорону, - Уманський - Цензор.НЕТ 7508
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27.11.2020 18:28 Відповісти
Все логично, девственность надо беречь смолоду
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27.11.2020 18:21 Відповісти
Что бы зебилоиды с голоду не сожрали???
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27.11.2020 18:21 Відповісти
Уманський чомусь думає, що він знає таке, чого не знають зейло і дєрмак
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27.11.2020 18:22 Відповісти
Ще вони ******* палити машини...
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27.11.2020 18:23 Відповісти
Волк просит усилить охрану овцами, потому что главный "баран" может немного пободаться. Мля, дожили.....
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27.11.2020 18:24 Відповісти
БАРОН і баран - велика різниця.....
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27.11.2020 18:31 Відповісти
Слуги урода, они такие. Могут и пришибить чтобы не мешал дерибанить страну. Беня молча по трупам пойдет.
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27.11.2020 18:24 Відповісти
Типа он когда то при этом разговаривал?!
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27.11.2020 18:35 Відповісти
непомнится что бы грохнули кокого то маланца все это блеф
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27.11.2020 18:27 Відповісти
В Кременчуге мера убили.
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27.11.2020 18:37 Відповісти
Мабуть, ті, хто дає такі поради, щось знає. То й не дражніть гусей, пане Уманський, найміть охорону. Життя того варте.
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27.11.2020 18:27 Відповісти
Повірив дерьмаку, а він тебе кинув. Знову. Ще й алкашом виставив.
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27.11.2020 18:29 Відповісти
Коломойский, как всегда, атакует на разных флангах несколькими фигурами. С одной стороны, удар Конституционным судом. А с другой - ход Уманским. ТГ-каналы пишут, что Уманский с его новым сеансом разоблачения, на этот раз - «Большой стройки», это игра Ермака против Кирилла Тимошенко, курирующего эту «стройку». Ермаку, мол, больно смотреть, что основные бабки осваивает не он, и он втихую дискредитирует проект через Уманского, которого он пригрел после его громкого ухода из Минфина. Это верно, но только отчасти. Это тактика от Ермака. Но есть еще стратегия от Коломойского.
Вспомним, кто такой Уманский, и где он был до прихода в Минфин в 2019? А был он порученцем и решалой на аутсорсе у Коломойского. У Игоря Ивановича очень востребованный Коломойским психотип скандального павлика морозова, который в общем успешен, но долго нигде не задерживается, и уходя не только хлопает дверью, а еще накладывает под ней большую кучу компромата на своих бывших коллег. Типа прокурора Кулика. В свой первый заход во власть при Зеленском Уманский был торпедой Коломойского по сбитию глав Налоговой и Таможни, Верланова и Нефедова. Тогда Дубинский и другие рупоры Коломойского отрабатывали по ним как по главным врагам.
Сейчас вторая серия коломойского балета. Торпедируются уже Зеленский и отношения Украины с Западом. Ведь что говорит Уманский? Что окружение Зеленского грабит ковидный фонд, который был создан с благословения МВФ самим, к слову, Уманским. И требует аудита. А что может выявить аудит? Множество чудес. Что к строительным подрядам Зе причастен, например, его друг Кисель. Который, напомним, купил у президента дом. И, быть может, это вовсе и не покупка была, а форма взятки, и дом по-прежнему в распоряжении Зеленского. Много чего может оказаться. Западу все это слушать обидно и досадно, потому что его кинули, и на привлеченные благодаря МВФ деньги асфальтировали дороги в пандемию, собирая откаты.
И МВФ с Западом не могут не верить Уманскому, потому что это не блогер Чаплыга. Запад знает Уманского как родного. Ведь это он занимался евроинтеграцией Кабмина в начале 2000-х, в конце 2000-х был на подхвате у министра финансов Пинзеника, в 2014-15 был заместителем американки Яресько, а в 2016 даже пролез во внештатные советники Порошенко.
Запад не может не прислушаться. И вдвойне дивно для него будет еще и то, что Уманский, этот эстет и европеец, озвучивает проколомойско-медведчуковскую мантру о том, что якобы «за 600 миллионов следующего транша от нас требуют по сути отказаться от суверенитета страны». И общается на зловонном наречии Саши Дубинского, используя эпитеты вроде «кретин выходного дня».
Зачем Коломойский запускает эту торпеду? Чтобы МВФ не дал денег. Тут дело даже не в самом транше, а в том, что это сигнал другим кредиторам, у которых можно привлечь деньги для наполнения бюджета. А Коломойскому не нужен Запад в Украине. Ему нужен пророссийский буфер, где ему будет гарантирована безопасность от американского правосудия.
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27.11.2020 18:44 Відповісти
Броньовані памперси краще...
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27.11.2020 18:33 Відповісти
Уже вброс что он пьяница сделали...Потом спишут на пьяное ДТП, передозировку алкоголя, пьяные разборки и т.д.
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27.11.2020 18:36 Відповісти
Дали работу - не справился - вылел много говна на начальство....Эмбицил какой-то.В стране и так много проблем - еще время и силы тратить на это ГОВНО.Кому оно нужно? Какая охрана?.
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27.11.2020 18:38 Відповісти
Отсутствие реакции на громкие заявления Уманского со стороны гпу, только подтверждает правоту Уманского, тупая алчная тетка венедикта, без команды сверху, палец об палец не ударит.
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27.11.2020 19:00 Відповісти
а что он заявил, что кто то где то ворует?))) мы это и так знаем. а где фамилии, суммы?
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27.11.2020 20:03 Відповісти
при юле и уманьском такие скрутки были))) ндс возвращали только за 50% отката и больше ни как))) и оно еще что то мычит о честности
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27.11.2020 20:05 Відповісти
Нахрена он кому нужен со своей безликой болтовнёй, ходит по телеканалам и побирается, "Возьмите меня на работу товарищ Ермак, я хороший, все схемы знаю, не подведу вас и товарища Зеленского".
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27.11.2020 20:53 Відповісти
 
 