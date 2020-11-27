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Новости Политика Украины
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охрана (698) Уманский (139)

Мне советуют усилить охрану, - Уманский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Мне советуют усилить охрану, - Уманский

Экс-министр финансов и бывший советник главы ОП Игорь Уманский, известный громкими антикоррупционными заявлениями, говорит, что многие советовали ему усилить меры безопасности.

Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

Уманский пояснил, что не озвучивает названия компаний, участвующих в коррупционных схемах, так как это "точно" повлечет получение судебных исков от этих фирм.

"Безусловно, сделать голословные утверждения и ничего не сделать для того, чтобы эта ситуация была расследована правоохранительными органами, было бы неправильно. Что сделал я? Детальную информацию с названиями компаний, с описанием схем я передал тем, кто должен принимать конкретные решения по расследованию. Я передал информацию по строительству дорог, по таможне, по налоговой, по "скруткам", акцизам, по возмещению НДС и по выведению валютной выручки. С названиями компаний, с кодами [Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины]", – сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Уманский имел абсолютную свободу и все возможности для преодоления коррупции в Украине, - Ермак

На вопрос журналистки о том, не усилил ли он охрану, Уманский ответил так: "Пока нет, но мне очень многие говорят, что надо это сделать".

Напомним, 12 ноября Уманский заявил об уходе по собственному желанию с позиции советника главы Офиса Президента. 18 ноября он объяснил это решение невозможностью уничтожить "схемы" на таможне и в налоговой.

Также на Цензор.НЕТ: Слуга народа Трухин обвинил экс-министра финансов и экс-советника Ермака в алкоголизме

Также Игорь Уманский обвинил власть в растрате денег из "коронавирусного фонда". По его информации, с начала "Большого строительства" изменили требования к тендерной документации так, чтобы по "стечению обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского, часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30-40%".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+7
Слуги урода, они такие. Могут и пришибить чтобы не мешал дерибанить страну. Беня молча по трупам пойдет.
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27.11.2020 18:24
+4
Повірив дерьмаку, а він тебе кинув. Знову. Ще й алкашом виставив.
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27.11.2020 18:29
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Ох рано, встает охрана


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27.11.2020 18:18 Ответить
Кому потрібен цей непрофесіонал Уманський який не може написати заяву про звільнення без помилок?
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27.11.2020 18:30 Ответить
Тему меняют ))
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27.11.2020 18:20 Ответить
белая гарячка?
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27.11.2020 18:20 Ответить
зелёная . Мені радять посилити охорону, - Уманський - Цензор.НЕТ 7508
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27.11.2020 18:28 Ответить
Все логично, девственность надо беречь смолоду
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27.11.2020 18:21 Ответить
Что бы зебилоиды с голоду не сожрали???
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27.11.2020 18:21 Ответить
Уманський чомусь думає, що він знає таке, чого не знають зейло і дєрмак
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27.11.2020 18:22 Ответить
Ще вони ******* палити машини...
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27.11.2020 18:23 Ответить
Волк просит усилить охрану овцами, потому что главный "баран" может немного пободаться. Мля, дожили.....
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27.11.2020 18:24 Ответить
БАРОН і баран - велика різниця.....
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27.11.2020 18:31 Ответить
Слуги урода, они такие. Могут и пришибить чтобы не мешал дерибанить страну. Беня молча по трупам пойдет.
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27.11.2020 18:24 Ответить
Типа он когда то при этом разговаривал?!
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27.11.2020 18:35 Ответить
непомнится что бы грохнули кокого то маланца все это блеф
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27.11.2020 18:27 Ответить
В Кременчуге мера убили.
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27.11.2020 18:37 Ответить
Мабуть, ті, хто дає такі поради, щось знає. То й не дражніть гусей, пане Уманський, найміть охорону. Життя того варте.
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27.11.2020 18:27 Ответить
Повірив дерьмаку, а він тебе кинув. Знову. Ще й алкашом виставив.
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27.11.2020 18:29 Ответить
Коломойский, как всегда, атакует на разных флангах несколькими фигурами. С одной стороны, удар Конституционным судом. А с другой - ход Уманским. ТГ-каналы пишут, что Уманский с его новым сеансом разоблачения, на этот раз - «Большой стройки», это игра Ермака против Кирилла Тимошенко, курирующего эту «стройку». Ермаку, мол, больно смотреть, что основные бабки осваивает не он, и он втихую дискредитирует проект через Уманского, которого он пригрел после его громкого ухода из Минфина. Это верно, но только отчасти. Это тактика от Ермака. Но есть еще стратегия от Коломойского.
Вспомним, кто такой Уманский, и где он был до прихода в Минфин в 2019? А был он порученцем и решалой на аутсорсе у Коломойского. У Игоря Ивановича очень востребованный Коломойским психотип скандального павлика морозова, который в общем успешен, но долго нигде не задерживается, и уходя не только хлопает дверью, а еще накладывает под ней большую кучу компромата на своих бывших коллег. Типа прокурора Кулика. В свой первый заход во власть при Зеленском Уманский был торпедой Коломойского по сбитию глав Налоговой и Таможни, Верланова и Нефедова. Тогда Дубинский и другие рупоры Коломойского отрабатывали по ним как по главным врагам.
Сейчас вторая серия коломойского балета. Торпедируются уже Зеленский и отношения Украины с Западом. Ведь что говорит Уманский? Что окружение Зеленского грабит ковидный фонд, который был создан с благословения МВФ самим, к слову, Уманским. И требует аудита. А что может выявить аудит? Множество чудес. Что к строительным подрядам Зе причастен, например, его друг Кисель. Который, напомним, купил у президента дом. И, быть может, это вовсе и не покупка была, а форма взятки, и дом по-прежнему в распоряжении Зеленского. Много чего может оказаться. Западу все это слушать обидно и досадно, потому что его кинули, и на привлеченные благодаря МВФ деньги асфальтировали дороги в пандемию, собирая откаты.
И МВФ с Западом не могут не верить Уманскому, потому что это не блогер Чаплыга. Запад знает Уманского как родного. Ведь это он занимался евроинтеграцией Кабмина в начале 2000-х, в конце 2000-х был на подхвате у министра финансов Пинзеника, в 2014-15 был заместителем американки Яресько, а в 2016 даже пролез во внештатные советники Порошенко.
Запад не может не прислушаться. И вдвойне дивно для него будет еще и то, что Уманский, этот эстет и европеец, озвучивает проколомойско-медведчуковскую мантру о том, что якобы «за 600 миллионов следующего транша от нас требуют по сути отказаться от суверенитета страны». И общается на зловонном наречии Саши Дубинского, используя эпитеты вроде «кретин выходного дня».
Зачем Коломойский запускает эту торпеду? Чтобы МВФ не дал денег. Тут дело даже не в самом транше, а в том, что это сигнал другим кредиторам, у которых можно привлечь деньги для наполнения бюджета. А Коломойскому не нужен Запад в Украине. Ему нужен пророссийский буфер, где ему будет гарантирована безопасность от американского правосудия.
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27.11.2020 18:44 Ответить
Броньовані памперси краще...
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27.11.2020 18:33 Ответить
Уже вброс что он пьяница сделали...Потом спишут на пьяное ДТП, передозировку алкоголя, пьяные разборки и т.д.
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27.11.2020 18:36 Ответить
Дали работу - не справился - вылел много говна на начальство....Эмбицил какой-то.В стране и так много проблем - еще время и силы тратить на это ГОВНО.Кому оно нужно? Какая охрана?.
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27.11.2020 18:38 Ответить
Отсутствие реакции на громкие заявления Уманского со стороны гпу, только подтверждает правоту Уманского, тупая алчная тетка венедикта, без команды сверху, палец об палец не ударит.
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27.11.2020 19:00 Ответить
а что он заявил, что кто то где то ворует?))) мы это и так знаем. а где фамилии, суммы?
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27.11.2020 20:03 Ответить
при юле и уманьском такие скрутки были))) ндс возвращали только за 50% отката и больше ни как))) и оно еще что то мычит о честности
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27.11.2020 20:05 Ответить
Нахрена он кому нужен со своей безликой болтовнёй, ходит по телеканалам и побирается, "Возьмите меня на работу товарищ Ермак, я хороший, все схемы знаю, не подведу вас и товарища Зеленского".
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27.11.2020 20:53 Ответить
 
 