Мне советуют усилить охрану, - Уманский
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Экс-министр финансов и бывший советник главы ОП Игорь Уманский, известный громкими антикоррупционными заявлениями, говорит, что многие советовали ему усилить меры безопасности.
Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.
Уманский пояснил, что не озвучивает названия компаний, участвующих в коррупционных схемах, так как это "точно" повлечет получение судебных исков от этих фирм.
"Безусловно, сделать голословные утверждения и ничего не сделать для того, чтобы эта ситуация была расследована правоохранительными органами, было бы неправильно. Что сделал я? Детальную информацию с названиями компаний, с описанием схем я передал тем, кто должен принимать конкретные решения по расследованию. Я передал информацию по строительству дорог, по таможне, по налоговой, по "скруткам", акцизам, по возмещению НДС и по выведению валютной выручки. С названиями компаний, с кодами [Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины]", – сказал он.
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На вопрос журналистки о том, не усилил ли он охрану, Уманский ответил так: "Пока нет, но мне очень многие говорят, что надо это сделать".
Напомним, 12 ноября Уманский заявил об уходе по собственному желанию с позиции советника главы Офиса Президента. 18 ноября он объяснил это решение невозможностью уничтожить "схемы" на таможне и в налоговой.
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Также Игорь Уманский обвинил власть в растрате денег из "коронавирусного фонда". По его информации, с начала "Большого строительства" изменили требования к тендерной документации так, чтобы по "стечению обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского, часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30-40%".
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Вспомним, кто такой Уманский, и где он был до прихода в Минфин в 2019? А был он порученцем и решалой на аутсорсе у Коломойского. У Игоря Ивановича очень востребованный Коломойским психотип скандального павлика морозова, который в общем успешен, но долго нигде не задерживается, и уходя не только хлопает дверью, а еще накладывает под ней большую кучу компромата на своих бывших коллег. Типа прокурора Кулика. В свой первый заход во власть при Зеленском Уманский был торпедой Коломойского по сбитию глав Налоговой и Таможни, Верланова и Нефедова. Тогда Дубинский и другие рупоры Коломойского отрабатывали по ним как по главным врагам.
Сейчас вторая серия коломойского балета. Торпедируются уже Зеленский и отношения Украины с Западом. Ведь что говорит Уманский? Что окружение Зеленского грабит ковидный фонд, который был создан с благословения МВФ самим, к слову, Уманским. И требует аудита. А что может выявить аудит? Множество чудес. Что к строительным подрядам Зе причастен, например, его друг Кисель. Который, напомним, купил у президента дом. И, быть может, это вовсе и не покупка была, а форма взятки, и дом по-прежнему в распоряжении Зеленского. Много чего может оказаться. Западу все это слушать обидно и досадно, потому что его кинули, и на привлеченные благодаря МВФ деньги асфальтировали дороги в пандемию, собирая откаты.
И МВФ с Западом не могут не верить Уманскому, потому что это не блогер Чаплыга. Запад знает Уманского как родного. Ведь это он занимался евроинтеграцией Кабмина в начале 2000-х, в конце 2000-х был на подхвате у министра финансов Пинзеника, в 2014-15 был заместителем американки Яресько, а в 2016 даже пролез во внештатные советники Порошенко.
Запад не может не прислушаться. И вдвойне дивно для него будет еще и то, что Уманский, этот эстет и европеец, озвучивает проколомойско-медведчуковскую мантру о том, что якобы «за 600 миллионов следующего транша от нас требуют по сути отказаться от суверенитета страны». И общается на зловонном наречии Саши Дубинского, используя эпитеты вроде «кретин выходного дня».
Зачем Коломойский запускает эту торпеду? Чтобы МВФ не дал денег. Тут дело даже не в самом транше, а в том, что это сигнал другим кредиторам, у которых можно привлечь деньги для наполнения бюджета. А Коломойскому не нужен Запад в Украине. Ему нужен пророссийский буфер, где ему будет гарантирована безопасность от американского правосудия.