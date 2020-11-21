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Слуга народа Трухин обвинил экс-министра финансов и экс-советника Ермака в алкоголизме

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Слуга народа Трухин обвинил экс-министра финансов и экс-советника Ермака в алкоголизме

Замглавы бюджетного комитета ВР, депутат СН Алесандр Трухин заявил, что бывший министр финансов Игорь Уманский, известный громкими заявлениями о коррупции, хронически злоупотребляет алкоголем.

Об этом Трухин заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, господин Уманский просто алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом, это правда. И поэтому человек не смог совмещать свои пристрастия с тем местом рабочим, куда его поставили...", - сказал он.

По словам Трухина, об алкоголизме Уманского знают и парламентарии, и сотрудники министерства финансов.

Читайте на Цензор.НЕТ: Уманский решил по просьбе Ермака отказаться от участия в эфирах

"К сожалению, господин Уманский за рекордно короткие 26 дней на посту министра финансов не был на рабочем месте даже 5 рабочих дней", - сказал депутат.

"Человека не оставили на улице, человеку дали шанс остаться в коллективе. Чувствовать себя значимым и быть вовлеченным в процесс. И человек, который сетует о том, что он с мая месяца не может попасть на совещание к президенту - так я вам хочу сказать, что президент с удовольствием проводит совещания с теми людьми, которые настроены на конструктив, а не на отдых, и готовы приходить на свое рабочее место", - добавил Трухин.

Также на Цензор.НЕТ: "Слугам народа" разослали темники с позицией относительно заявлений Уманского о присвоении средств на строительстве дорог. ДОКУМЕНТ

Напомним, 12 ноября Уманский заявил об уходе по собственному желанию с позиции советника главы Офиса Президента. 18 ноября он объяснил это решение невозможностью уничтожить "схемы" на таможне и в налоговой.

Также Игорь Уманский обвинил власть в растрате денег из "коронавирусного фонда". По его информации, с начала "Большого строительства" изменили требования к тендерной документации так, чтобы по "стечению обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского, часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30-40%".

Читайте также: Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать

19 ноября Уманский заявил, что по личной просьбе главы ОП Андрея Ермака не будет до встречи с ним появляться в телеэфирах.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+61
Одухотворённое лицо самого Трухина тоже наталкивает на нехорошие предположения ... "Слуга народа" Трухин: "Уманский - алкоголик" - Цензор.НЕТ 811
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21.11.2020 00:01
+55
Уманский - алкоголик, Зеленский наркоман, Ермак - фсбшная консерва... партия дегенератов.
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21.11.2020 00:04
+43
Трухин - "Человека не оставили на улице, человеку дали шанс......"

"Слуга народа" Трухин: "Уманский - алкоголик" - Цензор.НЕТ 9283
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21.11.2020 00:06
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а молодые интересные евреи, значит, предпочитают кокс.
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21.11.2020 11:11 Ответить
Интересные? В каком месте? Видимо,мы что -то не знаем....
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21.11.2020 14:13 Ответить
Чого мовчав, коли його назначали Міністром? Команди гавкать не було? Потс...
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21.11.2020 11:14 Ответить
трухину нужно знать что пьяный проспится, а дурак и зебил никогда))))
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21.11.2020 11:20 Ответить
"Слуга народу" Трухін: "Уманський - алкоголік" - Цензор.НЕТ 5274 даже и алкоголизм - хотя по производственной деятельности - знаю (к сожалению) ...

Как это делается ...
Если у Вас работник на работе - типа выпивши - не докажешь - он всегда будет твердить , что трездв и работоспособен ! Составляется Акт с 3 (тремя) подписями что выглядит как нетрезвый , работник временно отсраняется от работы - и ему предлагается посетить нарколога (не просто врача - нормальный врач скажет - не имею права ..., а другой за бабки любое подпишет) и принести обследование ...
Все остальное - трындеж - и всякие публичные обвинения - правонаказуемы !
Ибо ни неадекваное поведение , ни запах , ни нехорошие слова у Вас адрес не дают Вам законного права провозгласить Человека пьяным , тем более алкоголиком !
"Слуга народу" Трухін: "Уманський - алкоголік" - Цензор.НЕТ 8447
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22.11.2020 02:46 Ответить
По суті є щось заперечити?
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21.11.2020 12:01 Ответить
В лучших традициях российских спецслужб. Главное-обосрать человека, а отмоется или нет- это уже не важно. Не так ли,Труха?
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21.11.2020 12:11 Ответить
Задача государств, управление в которых захватывают иудоглобализаторы, быть антигосударствами, грабить, разлагать и уничтожать население.
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21.11.2020 12:35 Ответить
Алкоголизм это плохо а клоун наркоман это для зебилов хорошо
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21.11.2020 14:45 Ответить
- Вы страдаете алкоголизмом?
- Нет, я им наслаждаюсь.
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22.11.2020 07:45 Ответить
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