Уманский решил по просьбе Ермака отказаться от участия в эфирах
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Экс-министр финансов, бывший советник главы Офиса Президента Игорь Уманский заявил, что временно не будет принимать участие в эфирах СМИ.
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемые друзья и коллеги, по личной просьбе Андрея Ермака я принял решение, до личной встречи с ним после его выздоровления, временно воздержаться от участия в эфирах", - написал Уманский.
Напомним, 12 ноября Уманский заявил об уходе по собственному желанию с позиции советника главы Офиса Президента. 18 ноября он объяснил это решение невозможностью уничтожить "схемы" на таможне и в налоговой.
Читайте на Цензор.НЕТ: Уманский об уходе из ОП: в налоговой и на таможне проводятся схемы, которые еще год назад побоялись бы делать
Также Игорь Уманский обвинил власть в растрате денег из "коронавирусного фонда". По его информации, с начала "Большого строительства" изменили требования к тендерной документации так, чтобы по "стечению обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского, часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30-40%".
Пожалуйста, подождите...
В их кругах это называется "Предложение, от которого нельзя отказаться"
Дивіться з 4:45 до 26:45. Там, до речі, цікава фроаза в кінці, стосовно того, що його можуть замочити...
Чого він відмовився далі "ходити в гості" - питання...
PS. Кста.., как зовут фюрерка русни?
19.11.20 14:54 "Кабмин отменил проверку деклараций претендентов на высокопоставленные должности"
І нам ще буде хтось щось буде розповідати, про поганий КС, який підставив "чесного" зЕзідента, з відміною е- декларування, і який винен в позбавленні України безвізу, перспективи ЄС та НАТО.
Нил Ушаков присоединился к влиятельной межгруппе Европарламента по правам ЛГБТИ
LGBTI Intergroup
@LGBTIintergroup
Today, we warmly welcome our first Latvian Full Member (!),
MEP
@nilsusakovs
, elected through
@SaskanaRIGA to the
@TheProgressives!
Welcome, Nils! With your support, we now cover ALL 27 Member States at a crucial time for #LGBTI equality. Let's work together for it...
Зеленський і сам виставляє себе ідіотом і все його оточення кожного дня лупить по ньому рикошетом. Весь моносброд ганьбиться 24/7.
Але вся пропагандистська махіна заточена на одну ціль: не допускати і гасити репутаційні втрати Ермака. Він - святе, він головна цінність цього режиму.
З темника Банкової: "Не допустить втягивание в скандал вокруг В.Зеленского главы офиса президента А.Ермака." - плювати на зеленських, головний актив Росії тут - агент ГРУ Ермак.
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Віталій Барабаненко
Цікаво хто це на російських номерах приїхав до Колі Котлети?
tZE inform
@tZEinform
·28 минЗеленский запросил у Баканова перемирия. Ермак передал просьбу Уманскому воздержаться от публичных выступления до его выздоровления. СБУ продолжает разработку дела о "пленках Ермака". Хроника
зелена мафія, вона така...