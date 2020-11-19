Уманський вирішив на прохання Єрмака відмовитися від участі в ефірах
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Экс-министр финансов, бывший советник главы Офиса Президента Игорь Уманский заявил, что временно не будет принимать участие в эфирах СМИ.
Ексміністр фінансів, колишній радник глави Офісу президента Ігор Уманський заявив, що тимчасово не братиме участі в ефірах ЗМІ.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Шановні друзі та колеги, на особисте прохання Андрія Єрмака я прийняв рішення, до особистої зустрічі з ним після його одужання, тимчасово утриматися від участі в ефірах", - написав Уманський.
Нагадаємо, 12 листопада Уманський заявив про звільнення за власним бажанням з позиції радника глави Офісу Президента. 18 листопада він пояснив це рішення неможливістю знищити "схеми" на митниці і в податковій.
Також ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "коронавірусного фонду". За його інформацією, з початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали лише 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".
Будь ласка, зачекайте...
В их кругах это называется "Предложение, от которого нельзя отказаться"
Дивіться з 4:45 до 26:45. Там, до речі, цікава фроаза в кінці, стосовно того, що його можуть замочити...
Чого він відмовився далі "ходити в гості" - питання...
PS. Кста.., как зовут фюрерка русни?
19.11.20 14:54 "Кабмин отменил проверку деклараций претендентов на высокопоставленные должности"
І нам ще буде хтось щось буде розповідати, про поганий КС, який підставив "чесного" зЕзідента, з відміною е- декларування, і який винен в позбавленні України безвізу, перспективи ЄС та НАТО.
Нил Ушаков присоединился к влиятельной межгруппе Европарламента по правам ЛГБТИ
LGBTI Intergroup
@LGBTIintergroup
Today, we warmly welcome our first Latvian Full Member (!),
MEP
@nilsusakovs
, elected through
@SaskanaRIGA to the
@TheProgressives!
Welcome, Nils! With your support, we now cover ALL 27 Member States at a crucial time for #LGBTI equality. Let's work together for it...
Зеленський і сам виставляє себе ідіотом і все його оточення кожного дня лупить по ньому рикошетом. Весь моносброд ганьбиться 24/7.
Але вся пропагандистська махіна заточена на одну ціль: не допускати і гасити репутаційні втрати Ермака. Він - святе, він головна цінність цього режиму.
З темника Банкової: "Не допустить втягивание в скандал вокруг В.Зеленского главы офиса президента А.Ермака." - плювати на зеленських, головний актив Росії тут - агент ГРУ Ермак.
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Віталій Барабаненко
Цікаво хто це на російських номерах приїхав до Колі Котлети?
tZE inform
@tZEinform
·28 минЗеленский запросил у Баканова перемирия. Ермак передал просьбу Уманскому воздержаться от публичных выступления до его выздоровления. СБУ продолжает разработку дела о "пленках Ермака". Хроника
зелена мафія, вона така...