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Уманський вирішив на прохання Єрмака відмовитися від участі в ефірах

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Уманський вирішив на прохання Єрмака відмовитися від участі в ефірах

Экс-министр финансов, бывший советник главы Офиса Президента Игорь Уманский заявил, что временно не будет принимать участие в эфирах СМИ.

Ексміністр фінансів, колишній радник глави Офісу президента Ігор Уманський заявив, що тимчасово не братиме участі в ефірах ЗМІ.
Про це він повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Шановні друзі та колеги, на особисте прохання Андрія Єрмака я прийняв рішення, до особистої зустрічі з ним після його одужання, тимчасово утриматися від участі в ефірах", - написав Уманський.

Уманський вирішив на прохання Єрмака відмовитися від участі в ефірах 01

Нагадаємо, 12 листопада Уманський заявив про звільнення за власним бажанням з позиції радника глави Офісу Президента. 18 листопада він пояснив це рішення неможливістю знищити "схеми" на митниці і в податковій.

Також ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "коронавірусного фонду". За його інформацією, з початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали лише 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".

Читайте також: Скручування ПДВ відновилося в повному обсязі, - Уманський
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Топ коментарі
+41
А чем дерьмак НЕ командует в Украине?
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19.11.2020 20:09
+37
Порохоботами та Порошенком.
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19.11.2020 20:11
+34
Засцал
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19.11.2020 20:08
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Засцал
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19.11.2020 20:08 Відповісти
Полностью бесстрашные герои существуют только в фильмах Марвелл.
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19.11.2020 20:09 Відповісти
Уманський просто смішив всіх своїм ідіотизмом та нефаховим підходом до справи. Тому вирішено було цього смішного разоблачітеля забрати з екранів телевізора. Він заяву про своє звільнення написав з помилками, про які схеми він може говорити?
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19.11.2020 20:47 Відповісти
Тут важно не то, шо ты испытываешь страх. Важно - как ты с этим справляешься. Я, к примеру, имею врожденный страх высоты. Но имею "за поясом" 36 прыжков и два курса военного альпинизма( один - еще в совке, другой - уже тут). Шоб было понятно...высота у меня вызывает просто животный ужас. И шоб перемогти, я вызываю в себе такую же животную ярость. Так древние скандинавы тренировали Ульфхеднаров(не путать с Берсерками)
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19.11.2020 21:00 Відповісти
Трус , зачем вообще было рот раскрывать , потом заткнуться , или купили как всегда
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19.11.2020 22:45 Відповісти
Зачем так грубо?
В их кругах это называется "Предложение, от которого нельзя отказаться"
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19.11.2020 20:17 Відповісти
Коломойський зрозумів що його агент вже більше смішний ніж страшний і сказав йому закрити рота, а обставили це все ніби його Єрмак попросив заткнутись.
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19.11.2020 20:48 Відповісти
Їдь до Умані, могилку цадика підмітати, оратор.
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19.11.2020 21:11 Відповісти
До речі, вчора був на Прямому: в програмі "Середмістя" з Валерієм Калнишем
Дивіться з 4:45 до 26:45. Там, до речі, цікава фроаза в кінці, стосовно того, що його можуть замочити...

Чого він відмовився далі "ходити в гості" - питання...
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19.11.2020 22:22 Відповісти
А чем дерьмак НЕ командует в Украине?
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19.11.2020 20:09 Відповісти
Порохоботами та Порошенком.
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19.11.2020 20:11 Відповісти
Вот интересно получилось...Сегодня для вонючей русни слово "порохобот" стало эквивалентом "бандеровец". Ну, то запишит' менe в порохоботы, бо бандеривцем я е майже с народження. Але критiкувати Пэдру не припiню.
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19.11.2020 20:15 Відповісти
ну так выходит, что Вы - порохобот-пэдровец Уманский решил по просьбе Ермака отказаться от участия в эфирах - Цензор.НЕТ 2881
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19.11.2020 20:19 Відповісти
Вы внимательно прочитали мой коммент?
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19.11.2020 20:21 Відповісти
[b]здоровая[/b] критика всегда полезна
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19.11.2020 20:44 Відповісти
Убежден, шо обязанностью Гражданина есть здоровая критика власти...особенно той, за которую голосовал. Я не Громадянин Украини, тому моя критика Пэдры не особо важна для вас.
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19.11.2020 20:50 Відповісти
а що Бандера теж ... ? може бендеровець по імені славного Остапа Бендера ...который знал«четыреста сравнительно честных способов отъема денег» и с удовольствием пользовался как минимум десятком из них...
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19.11.2020 20:57 Відповісти
А я припинила. Колись за Юлю була. Пороха не сприймала. Але зараз Порох є для мене ХАЗЯЇНОМ, який вижене зєльоного таргана з хати!
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19.11.2020 21:01 Відповісти
В условиях Демократии нет и быть не может "хозяина". Хозяином за глаза называли Гуталина джугашвилли. Президент - не хозяин, а нанятый Вами менеджер.
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19.11.2020 21:05 Відповісти
Ну, для мене, як для жінки, Порох є хазяїном в хаті. А квартальні - то є квартиранти, яким пох, шо там з тією хатою відбуватимецця. Ненавиджу зєльоних врємєнщіков!
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19.11.2020 21:37 Відповісти
Ой, первый раз вижу бывшую фанатку Юли. Это хорошо, что вы передумали. А то юлеботы упоротые.
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20.11.2020 08:09 Відповісти
ОК. На сегодня даже русмартышка Венедиктова при помощи русмартышки Порнова не шмагла состряпать дело против Пэдры. Я уверен, шо ты, русский, имеешь доказательства, которые ты уже предоставил руснявому следствию.
PS. Кста.., как зовут фюрерка русни?
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19.11.2020 21:11 Відповісти
Я тоже его часто критиковал и поделом ИМХО. Другое дело, что несмотря на то, что он сделал, или не сделал он лучший президент Украины за всю историю, нравиться это кому-то, или нет. Тем более, что Порох сильно изменился в лучшую сторону, а его партия "ЕС" это не ББП. Посмотри, кто там сейчас. Костяк партии патриоты, герои, порядочные люди и профи в своем деле. И это факт.
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19.11.2020 23:44 Відповісти
И мною. Уманский решил по просьбе Ермака отказаться от участия в эфирах - Цензор.НЕТ 4304
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19.11.2020 20:15 Відповісти
Сортирной бумагой и заменой лампочек.
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19.11.2020 20:37 Відповісти
Т.е., в сущности, - уклоняется от выполнения своих обязанностей. Профнепригоден.
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19.11.2020 20:42 Відповісти
Решил заткнуться по "просьбе" бандюгана?
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19.11.2020 20:10 Відповісти
да это уже неважно. Уже наговорил.
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19.11.2020 20:12 Відповісти
Может борцуну какую должность предложат, решил не тявкать пока.
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19.11.2020 20:13 Відповісти
Или сумму в свободно-конвертируемой.
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19.11.2020 20:27 Відповісти
Слабак!
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19.11.2020 20:13 Відповісти
Назначат куда-нибудь вроде Набсовета Укрзалізниці.Будет еще один наем-арестович.
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19.11.2020 20:13 Відповісти
Звиздец. Захвативший власть криминалитет в открытую затыкает рты людям. Представляете что-то подобное в Европе?
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19.11.2020 20:14 Відповісти
Свобода слова от Ермака и его банды Уманский решил по просьбе Ермака отказаться от участия в эфирах - Цензор.НЕТ 6268
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19.11.2020 20:18 Відповісти
Яка Європа?
19.11.20 14:54 "Кабмин отменил проверку деклараций претендентов на высокопоставленные должности"

І нам ще буде хтось щось буде розповідати, про поганий КС, який підставив "чесного" зЕзідента, з відміною е- декларування, і який винен в позбавленні України безвізу, перспективи ЄС та НАТО.
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19.11.2020 20:23 Відповісти
а шо это что-нибудь изменит? позитива то не во внешней ни во внутренней политике зеленого кагала всеравно нет и видимо уже никогда не будет.....
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19.11.2020 20:17 Відповісти
Після перемовин з дерьмаком злочини зеленої влади стануть не такими злочинними?
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19.11.2020 20:17 Відповісти
Уманский решил по просьбе Ермака отказаться от участия в эфирах - Цензор.НЕТ 4459 Наверное. это была какая-то особенная просьба.
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19.11.2020 20:19 Відповісти
Представляю себе эту "просьбу" Уманский решил по просьбе Ермака отказаться от участия в эфирах - Цензор.НЕТ 8010
Уманский решил по просьбе Ермака отказаться от участия в эфирах - Цензор.НЕТ 9760
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19.11.2020 20:19 Відповісти
чуть для опускания руцких, в Латвие русня орала - наш Нилушка какой маладец, **** Ригу почти до банкротства довёл, но русня давай поддерживать его и в евродепутаты выбрали. Латвия попросила снять с него депутатскую недоторкность - Нилушка почуял плохое и то что те у кого он тусовалься могут его не поддержать и выдаст Латвие для осуждение, угадайте куда подалься руцкии богатирь - правильно, в ******** записалься, так как это по принуждению, хоть и не физическому Уманский решил по просьбе Ермака отказаться от участия в эфирах - Цензор.НЕТ 2348 :

Нил Ушаков присоединился к влиятельной межгруппе Европарламента по правам ЛГБТИ









LGBTI Intergroup

@LGBTIintergroup


Today, we warmly welcome our first Latvian Full Member (!),
MEP
@nilsusakovs
, elected through
@SaskanaRIGA to the
@TheProgressives!

Welcome, Nils! With your support, we now cover ALL 27 Member States at a crucial time for #LGBTI equality. Let's work together for it...
Уманский решил по просьбе Ермака отказаться от участия в эфирах - Цензор.НЕТ 5139
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19.11.2020 20:19 Відповісти
и кто мне теперь скажет что в Латвие нет питаров, есть, ну вот один из них. Да в Латвие есть и гейи, но это руснявым неотноситься. Да ещё, он очень дружил с вовиком ****** и всей едронои рассейеи.
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19.11.2020 20:24 Відповісти
Уманський вирішив на прохання Єрмака відмовитися від участі в ефірах - Цензор.НЕТ 8512
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19.11.2020 20:38 Відповісти
Бросил Просьбу на Весы , - И Она оказалась Весомее , Более Убедительной чем , свои убеждения.
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19.11.2020 20:20 Відповісти
Временно решил немножко обосрацца ))
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19.11.2020 20:21 Відповісти
"Не дадите хлебное место буду на вас продолжать гавкать"
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19.11.2020 20:24 Відповісти
А с чего это Уманский стал такой сговорчивый, может Ермак намекнул, что обнародует за что его с должности попёрли, причём скоропостижно? Уманский решил по просьбе Ермака отказаться от участия в эфирах - Цензор.НЕТ 34
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19.11.2020 20:25 Відповісти
А можно наконец-то почитать полномочия дерьмака?
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19.11.2020 20:40 Відповісти
Тю, ви шо?! Пиня ж не дозволить....)
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19.11.2020 21:15 Відповісти
Тобто Стерненко правий. В Украiнi править антимайдан.
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19.11.2020 21:18 Відповісти
Ніт.
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19.11.2020 21:42 Відповісти
Tak e.
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19.11.2020 21:48 Відповісти
Herman Aksom@eternalrailway 21 ч

Зеленський і сам виставляє себе ідіотом і все його оточення кожного дня лупить по ньому рикошетом. Весь моносброд ганьбиться 24/7.

Але вся пропагандистська махіна заточена на одну ціль: не допускати і гасити репутаційні втрати Ермака. Він - святе, він головна цінність цього режиму.
З темника Банкової: "Не допустить втягивание в скандал вокруг В.Зеленского главы офиса президента А.Ермака." - плювати на зеленських, головний актив Росії тут - агент ГРУ Ермак.
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19.11.2020 20:56 Відповісти
І цей обісрався ''за проханням єрмака''. Дайте йому туалетний папір підтертися)))
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19.11.2020 20:25 Відповісти
З кожним днем жертв корони стае більше ,тому" велике крадівництво " вже не забудуть.........
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19.11.2020 20:26 Відповісти
І знову єєєєєєєрмак!!! Вже хто тільки не казав зеленому що єєєєєрмака треба викинути а ліпше посадити, ні, воно зелене непорозуміння ні кого не слухає!!! То сяде колись разом з ним!!!
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19.11.2020 20:27 Відповісти
Уманский решил по просьбе Ермака отказаться от участия в эфирах - Цензор.НЕТ 5569

...
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19.11.2020 20:30 Відповісти
Уманський вирішив на прохання Єрмака відмовитися від участі в ефірах - Цензор.НЕТ 353
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19.11.2020 20:36 Відповісти
А что просил? Выбирай: паяльник в жопу или в бетон и с Подольско-воскресенского к жабам?
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19.11.2020 20:37 Відповісти
а шо,можно и так?попросить,шоб не рассказывали о твоих преступлениях-и вуаля...кристально чистый
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19.11.2020 20:37 Відповісти
Уманський вирішив на прохання Єрмака відмовитися від участі в ефірах - Цензор.НЕТ 6635
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19.11.2020 20:40 Відповісти
Тю! Штрафы будет подписывать, делов то! На Велюре только сколько можно поиметь! Не Эпицентре! Уманський вирішив на прохання Єрмака відмовитися від участі в ефірах - Цензор.НЕТ 3045
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19.11.2020 20:59 Відповісти
Интересно девки пляшут...
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19.11.2020 20:40 Відповісти
И ты с ними интересно пляшешь, хрыщатык продажный!)
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19.11.2020 23:02 Відповісти
От того, что помолчит сворованные деньги обратно на счета вернуться? Балобол...
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19.11.2020 20:41 Відповісти


Віталій Барабаненко



Цікаво хто це на російських номерах приїхав до Колі Котлети?


Уманський вирішив на прохання Єрмака відмовитися від участі в ефірах - Цензор.НЕТ 5016

Уманський вирішив на прохання Єрмака відмовитися від участі в ефірах - Цензор.НЕТ 434
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19.11.2020 20:43 Відповісти
Повар пуйла с рецептами.
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19.11.2020 20:44 Відповісти
Це вже давно "коля-срака".
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19.11.2020 21:13 Відповісти
Попросил не раскачивать лодку, вместе утонут?
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19.11.2020 20:43 Відповісти
...пропозиція, від якої не можна відмовитися (с)
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19.11.2020 20:43 Відповісти
Уманський вирішив на прохання Єрмака відмовитися від участі в ефірах - Цензор.НЕТ 9544
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19.11.2020 20:52 Відповісти
Что за сволочь этот ермак? Где оно взялось? Кто знал об этой твари год назад? 73% могут пояснить этот маразм? Хотя эти % и есть маразм. Тьфу.
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19.11.2020 21:11 Відповісти
Возможны два варианта, фээсбэшник ермак, либо купил, либо угрожал.
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19.11.2020 21:17 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·28 минЗеленский запросил у Баканова перемирия. Ермак передал просьбу Уманскому воздержаться от публичных выступления до его выздоровления. СБУ продолжает разработку дела о "пленках Ермака". Хроника
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19.11.2020 21:32 Відповісти
Дерьмак просил не участвовать в эфирах с приставленным к почкам ножом? На кону ведь вся их воровская схематозная деятельность!
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19.11.2020 21:38 Відповісти
Уманский,откроет рот скажет А... И тут же многозначительно по просьбе сверху закрывает оный. Понять можно. Страшновато... А на виду быть то хочеться.
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19.11.2020 21:57 Відповісти
то що, його сьогодні на баби беніному аналі Г+Г не буде? А навіщо я слідкую?
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19.11.2020 22:11 Відповісти
Тут 2 варіанти: або залякали, або підкупили. Схиляюсь до першого
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19.11.2020 23:01 Відповісти
У Дєрьмака-підсудного все викладеш на суді .
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19.11.2020 23:23 Відповісти
Засцал)
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19.11.2020 23:31 Відповісти
А шо такоє? Віцепрепіздєнт заборонив? Уманський вирішив на прохання Єрмака відмовитися від участі в ефірах - Цензор.НЕТ 2813
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19.11.2020 23:56 Відповісти
"Приглашение" на личную встречу было в одном слове "завалю".
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20.11.2020 01:33 Відповісти
Кто такой этот Ермак-Козырь, подменяющий собой государство? По какому праву этот агент кремля руководит всей внешней и внутреней политикой в Украине?
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20.11.2020 02:25 Відповісти
купили, або пригрозили
зелена мафія, вона така...
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20.11.2020 09:57 Відповісти
сработало, пошел торг.
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20.11.2020 10:26 Відповісти
 
 