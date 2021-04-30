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"Слуга народу" Трухін: "Уманський - алкоголік"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Заступник голови бюджетного комітету ВР, депутат СН Олесандр Трухін заявив, що колишній міністр фінансів Ігор Уманський, відомий гучними заявами про корупцію, хронічно зловживає алкоголем.

Про це Трухін заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, пан Уманський просто алкоголік. Він страждає глибоким алкоголізмом, це правда. І тому людина не змогла поєднувати свої пристрасті з тим місцем робочим, куди його поставили...", - сказав він.

За словами Трухіна, про алкоголізм Уманського знають і парламентарії, і співробітники міністерства фінансів.

"На жаль, пан Уманський за рекордно короткі 26 днів на посаді міністра фінансів не був на робочому місці навіть 5 робочих днів", - сказав депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уманський: У ковідному фонді залишилося 26 млрд, які потрібно негайно направити на медицину. Інакше - апокаліпсис

"Людину не залишили на вулиці, людині дали шанс залишитися в колективі. Почуватися значущим і бути залученим до процесу. І людина, яка нарікає на те, що з травня місяця не може потрапити на нараду до президента - то я вам хочу сказати, що президент із задоволенням проводить наради з тими людьми, які налаштовані на конструктив, а не на відпочинок, і готові приходити на своє робоче місце", - додав Трухін.

Нагадаємо, 12 листопада Уманський заявив про звільнення за власним бажанням з позиції радника глави Офісу Президента. 18 листопада він пояснив це рішення неможливістю знищити "схеми" на митниці і в податковій.

Також ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "коронавірусного фонду". За його інформацією, з початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали лише 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".

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19 листопада Уманський заявив, що на особисте прохання глави ОП Андрія Єрмака не буде до зустрічі з ним з'являтися в телеефірах.
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Топ коментарі
+61
Одухотворённое лицо самого Трухина тоже наталкивает на нехорошие предположения ... "Слуга народа" Трухин: "Уманский - алкоголик" - Цензор.НЕТ 811
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21.11.2020 00:01
+55
Уманский - алкоголик, Зеленский наркоман, Ермак - фсбшная консерва... партия дегенератов.
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21.11.2020 00:04
+43
Трухин - "Человека не оставили на улице, человеку дали шанс......"

"Слуга народа" Трухин: "Уманский - алкоголик" - Цензор.НЕТ 9283
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21.11.2020 00:06
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а молодые интересные евреи, значит, предпочитают кокс.
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21.11.2020 11:11 Відповісти
Интересные? В каком месте? Видимо,мы что -то не знаем....
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21.11.2020 14:13 Відповісти
Чого мовчав, коли його назначали Міністром? Команди гавкать не було? Потс...
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21.11.2020 11:14 Відповісти
трухину нужно знать что пьяный проспится, а дурак и зебил никогда))))
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21.11.2020 11:20 Відповісти
"Слуга народу" Трухін: "Уманський - алкоголік" - Цензор.НЕТ 5274 даже и алкоголизм - хотя по производственной деятельности - знаю (к сожалению) ...

Как это делается ...
Если у Вас работник на работе - типа выпивши - не докажешь - он всегда будет твердить , что трездв и работоспособен ! Составляется Акт с 3 (тремя) подписями что выглядит как нетрезвый , работник временно отсраняется от работы - и ему предлагается посетить нарколога (не просто врача - нормальный врач скажет - не имею права ..., а другой за бабки любое подпишет) и принести обследование ...
Все остальное - трындеж - и всякие публичные обвинения - правонаказуемы !
Ибо ни неадекваное поведение , ни запах , ни нехорошие слова у Вас адрес не дают Вам законного права провозгласить Человека пьяным , тем более алкоголиком !
"Слуга народу" Трухін: "Уманський - алкоголік" - Цензор.НЕТ 8447
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22.11.2020 02:46 Відповісти
По суті є щось заперечити?
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21.11.2020 12:01 Відповісти
В лучших традициях российских спецслужб. Главное-обосрать человека, а отмоется или нет- это уже не важно. Не так ли,Труха?
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21.11.2020 12:11 Відповісти
Задача государств, управление в которых захватывают иудоглобализаторы, быть антигосударствами, грабить, разлагать и уничтожать население.
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21.11.2020 12:35 Відповісти
Алкоголизм это плохо а клоун наркоман это для зебилов хорошо
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21.11.2020 14:45 Відповісти
- Вы страдаете алкоголизмом?
- Нет, я им наслаждаюсь.
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22.11.2020 07:45 Відповісти
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