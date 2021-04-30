"Слуга народу" Трухін: "Уманський - алкоголік"
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Заступник голови бюджетного комітету ВР, депутат СН Олесандр Трухін заявив, що колишній міністр фінансів Ігор Уманський, відомий гучними заявами про корупцію, хронічно зловживає алкоголем.
Про це Трухін заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, пан Уманський просто алкоголік. Він страждає глибоким алкоголізмом, це правда. І тому людина не змогла поєднувати свої пристрасті з тим місцем робочим, куди його поставили...", - сказав він.
За словами Трухіна, про алкоголізм Уманського знають і парламентарії, і співробітники міністерства фінансів.
"На жаль, пан Уманський за рекордно короткі 26 днів на посаді міністра фінансів не був на робочому місці навіть 5 робочих днів", - сказав депутат.
"Людину не залишили на вулиці, людині дали шанс залишитися в колективі. Почуватися значущим і бути залученим до процесу. І людина, яка нарікає на те, що з травня місяця не може потрапити на нараду до президента - то я вам хочу сказати, що президент із задоволенням проводить наради з тими людьми, які налаштовані на конструктив, а не на відпочинок, і готові приходити на своє робоче місце", - додав Трухін.
Нагадаємо, 12 листопада Уманський заявив про звільнення за власним бажанням з позиції радника глави Офісу Президента. 18 листопада він пояснив це рішення неможливістю знищити "схеми" на митниці і в податковій.
Також ексміністр фінансів Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей з "коронавірусного фонду". За його інформацією, з початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали лише 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".
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19 листопада Уманський заявив, що на особисте прохання глави ОП Андрія Єрмака не буде до зустрічі з ним з'являтися в телеефірах.
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Как это делается ...
Если у Вас работник на работе - типа выпивши - не докажешь - он всегда будет твердить , что трездв и работоспособен ! Составляется Акт с 3 (тремя) подписями что выглядит как нетрезвый , работник временно отсраняется от работы - и ему предлагается посетить нарколога (не просто врача - нормальный врач скажет - не имею права ..., а другой за бабки любое подпишет) и принести обследование ...
Все остальное - трындеж - и всякие публичные обвинения - правонаказуемы !
Ибо ни неадекваное поведение , ни запах , ни нехорошие слова у Вас адрес не дают Вам законного права провозгласить Человека пьяным , тем более алкоголиком !
- Нет, я им наслаждаюсь.