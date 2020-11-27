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Новости Политика Украины
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коррупция (8372) налоговая (921) таможня (1916) Уманский (139)

"Скрутки" как были, так и остались, - Уманский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ситуация в Госналоговой и Гостаможенной службах Украины за последние полгода только ухудшилась несмотря на то, что руководство и налоговой, и таможни уже поменялось.

Об этом экс-министр финансов Украины и бывший советник главы Офиса Президента Игорь Уманский заявил в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"Руководство налоговой поменялось, четыре раза поменялось руководство таможни, а система и проблемы никуда не исчезли", - сказал Уманский.

Он утверждает, что планировал преодолеть коррупцию на посту советника главы ОП, но не справился.

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"Я для себя отводил максимум полгода на этот кейс, понимал, что если система не будет разрушена, то она уже не будет разрушена в ближайшей перспективе никогда. Если не придать очередной публичный импульс через экран, через общественное мнение, никто с этим бороться не будет. Эти полгода прошли. На таможне, в налоговой ситуация не только не улучшилась, а ухудшилась, к сожалению. "Скрутки" как были, так и остались", – добавил Уманский.

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При этом, по его словам, был период, когда объем "скруток" – схем незаконного возмещения НДС – уменьшился.

"Но уже к середине лета программа начала работать в полном объеме – 4,5–4,8 млрд грн ежемесячно. Это только прямой "скрут", который мы можем видеть через систему, которую видит налоговая. Потому что мы смотрим через их систему. Не откуда-то со стороны, а через их систему. Естественно, я эту всю информацию передавал. И это только на одной схеме, которая называется "скрут". Полгода прошло, отдельные правоохранители стали непристойно богаче, и сейчас, насколько я знаю, в рамках следственных действий они начали выходить уже на сетевиков. То есть на большой системный бизнес, который в эту программу по "скруту" тоже вовлечен. И в моем понимании, ничем другим, кроме как обилечиванием, оно не закончится", – резюмировал Уманский.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
"Скрутки" как были, так и остались, - Уманский - Цензор.НЕТ 8739
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27.11.2020 19:34
+6
У нас и президенты меняются, а коррупционная система успешно работает и не меняется, кто-то непристойно богатеет, а целом по стране денег все меньше, а долгов все больше, у самих миллиарды вертятся, а они ищут кого-бы еще подоить в народе и никто даже не собирается все это менять, что самое печальное, что при такой системе страна не жизнеспособна.
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27.11.2020 19:41
+3
то Порошенко продовжує красти? чи вже зейло ручки мокнув?
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27.11.2020 19:34
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то Порошенко продовжує красти? чи вже зейло ручки мокнув?
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27.11.2020 19:34 Ответить
Судячі зі всього Уманський дезінформує громадськість через свою некомпетентність. Вже з Укравтодором Уманський помилився в своїх заявах, жодної корупції немає! Тепер справа за скрутками, які можуть виявитись абсолютно законними операціями платників податків. Взагалі ПДВ потрібно відмінити і ввести податок з продажів, а відшкодування ПДВ потрібно зупинити просто негайно окремими законом!
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27.11.2020 20:09 Ответить
"Скрутки" як були, так і залишилися, - Уманський - Цензор.НЕТ 3745
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27.11.2020 20:52 Ответить
"Скрутки" как были, так и остались, - Уманский - Цензор.НЕТ 8739
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27.11.2020 19:34 Ответить
У нас и президенты меняются, а коррупционная система успешно работает и не меняется, кто-то непристойно богатеет, а целом по стране денег все меньше, а долгов все больше, у самих миллиарды вертятся, а они ищут кого-бы еще подоить в народе и никто даже не собирается все это менять, что самое печальное, что при такой системе страна не жизнеспособна.
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27.11.2020 19:41 Ответить
да ничо...30 лет отметили.а как у вас нарасее? "Скрутки" як були, так і залишилися, - Уманський - Цензор.НЕТ 6731
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27.11.2020 20:53 Ответить
какой ушлепок этот уманьский, примерно как и зеля)))) если ты знаешь про скрутки то расскажи всем с именами компаний , руководителями и суммами. а он только в лужу пукает и на этом все))
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27.11.2020 19:45 Ответить
Ага, каждому барану в отдельности он должен докладывать. И тебе, барану, тоже. Следить за его интервью и статьями надо, тогда будешь знать. А ты вместо этого сидишь по порностраницам, а потом выскакиваешь тут, как "Стецько з конопель".
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27.11.2020 20:33 Ответить
такие бараны как ты только ведуться на юлину секту)))) он никогда никого конкретно не называл и не назовет, так как может выйти на юлю или себя))
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28.11.2020 18:10 Ответить
Рассказывал. Ты проспал.
Называл и руководителей и суммы каждый месяц.
Руководителей уволили, а скрутки остались. Значит, остался кто-то могущественнее.
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27.11.2020 20:33 Ответить
будь другом, дай ссылку на эту статью?
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28.11.2020 18:07 Ответить
Вот первое, что попалось.
https://censor.net/ru/news/3186317/umanskiyi_pri_verlanove_ejemesyachno_kradut_5_mlrd_tolko_po_nds_yanukovich_s_klimenko_smotryat_i_govoryat

https://censor.net/ru/news/3185885/umanskiyi_pered_uhodom_iz_minfina_initsiiroval_uvolnenie_nefodova_i_verlanova_dokument

https://www.youtube.com/watch?v=-YmHhIsNjNg

Был и другой материал, более подробный. Надо искать.
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28.11.2020 19:39 Ответить
я так и знал что пришлешь бред)))) из статьи:"Как только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию начали - с расшифровками, по компаниям, по суммам.Источник: https://censor.net/ru/n3186317 а где эти расшифровки, компании?))) ребята, будьте хоть немного умнее этих уманьских. если он назовет хоть одну компанию то он должен будет ответить за свои слова, а для лохтората можно трындеть и ни за что неотвечать )))
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28.11.2020 21:28 Ответить
Уважаемый, если хочешь знать компании, то спроси у Шмыгаля. Все материалы были ему переданы в обобщенном виде.
Так что, бред у тебя в голове.
Кстати, потом по этим расшифровкам и компаниям все же было проведено расследование и как результат уволили Нефедова и начальника налоговой.
Когда же ты перестанешь быть вечно перепуганным страусом?
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28.11.2020 22:55 Ответить
ну ты же кричал что он именно людям опубликовал и именно ты слышал название фирм и фамилии. а сейчас даешь заднюю и уверяешь что он давал их шмыгалю (хотя откуда ты знаешь кто кому что давал). то есть ты не отличаешься от бабушек на лавке)))) а где конкретика?
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29.11.2020 10:23 Ответить
Зеленые мародеры воруют цинично по схеме круговой поруки.У наркомана морда уже в камеру не влазит.
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27.11.2020 20:10 Ответить
Головне не Барига...
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27.11.2020 20:18 Ответить
Ермак не продал Уманскому должности и тот затявкал с новой силой.
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27.11.2020 20:46 Ответить
это наверное потому что коррупции нет "Скрутки" як були, так і залишилися, - Уманський - Цензор.НЕТ 5230



распад и неуважение

WSJ: американские наблюдатели рекомендовали Deutsche Bank свернуть бизнес в России
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27.11.2020 20:57 Ответить
Уманский: Если завтра начнется избирательная кампания, я, скорее всего, буду активно думать об участии в ней G
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/umanskiy-skrutki-kak-byli-tak-i-ostalis-1529260.html"Скрутки" як були, так і залишилися, - Уманський - Цензор.НЕТ 4463
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27.11.2020 20:55 Ответить



Christian Wolff

@AidanPrime

·2 ч

Не збрехав Зеленський про кінець епохи бідності. Тільки не уточнив у кого

"Скрутки" як були, так і залишилися, - Уманський - Цензор.НЕТ 3775
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27.11.2020 21:29 Ответить
 
 