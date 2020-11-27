"Скрутки" как были, так и остались, - Уманский
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Ситуация в Госналоговой и Гостаможенной службах Украины за последние полгода только ухудшилась несмотря на то, что руководство и налоговой, и таможни уже поменялось.
Об этом экс-министр финансов Украины и бывший советник главы Офиса Президента Игорь Уманский заявил в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.
"Руководство налоговой поменялось, четыре раза поменялось руководство таможни, а система и проблемы никуда не исчезли", - сказал Уманский.
Он утверждает, что планировал преодолеть коррупцию на посту советника главы ОП, но не справился.
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"Я для себя отводил максимум полгода на этот кейс, понимал, что если система не будет разрушена, то она уже не будет разрушена в ближайшей перспективе никогда. Если не придать очередной публичный импульс через экран, через общественное мнение, никто с этим бороться не будет. Эти полгода прошли. На таможне, в налоговой ситуация не только не улучшилась, а ухудшилась, к сожалению. "Скрутки" как были, так и остались", – добавил Уманский.
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При этом, по его словам, был период, когда объем "скруток" – схем незаконного возмещения НДС – уменьшился.
"Но уже к середине лета программа начала работать в полном объеме – 4,5–4,8 млрд грн ежемесячно. Это только прямой "скрут", который мы можем видеть через систему, которую видит налоговая. Потому что мы смотрим через их систему. Не откуда-то со стороны, а через их систему. Естественно, я эту всю информацию передавал. И это только на одной схеме, которая называется "скрут". Полгода прошло, отдельные правоохранители стали непристойно богаче, и сейчас, насколько я знаю, в рамках следственных действий они начали выходить уже на сетевиков. То есть на большой системный бизнес, который в эту программу по "скруту" тоже вовлечен. И в моем понимании, ничем другим, кроме как обилечиванием, оно не закончится", – резюмировал Уманский.
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Называл и руководителей и суммы каждый месяц.
Руководителей уволили, а скрутки остались. Значит, остался кто-то могущественнее.
https://censor.net/ru/news/3186317/umanskiyi_pri_verlanove_ejemesyachno_kradut_5_mlrd_tolko_po_nds_yanukovich_s_klimenko_smotryat_i_govoryat
https://censor.net/ru/news/3185885/umanskiyi_pered_uhodom_iz_minfina_initsiiroval_uvolnenie_nefodova_i_verlanova_dokument
https://www.youtube.com/watch?v=-YmHhIsNjNg
Был и другой материал, более подробный. Надо искать.
Так что, бред у тебя в голове.
Кстати, потом по этим расшифровкам и компаниям все же было проведено расследование и как результат уволили Нефедова и начальника налоговой.
Когда же ты перестанешь быть вечно перепуганным страусом?
распад и неуважение
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Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/umanskiy-skrutki-kak-byli-tak-i-ostalis-1529260.html
Christian Wolff
@AidanPrime
·2 ч
Не збрехав Зеленський про кінець епохи бідності. Тільки не уточнив у кого