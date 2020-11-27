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Соболєв про призначення Гриневецького головою Одеської ОДА: Зеленський продовжує повертати старі забруднені "кадри"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Замість того, щоб виконати свою обіцянку і привести до влади нових людей, президент Володимир Зеленський продовжує повертати старі кадри, гальмуючи розвиток країни.
Про це написав у Фейсбуці ексглава комітету ВР по боротьбі з корупцією Єгор Соболєв, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Нинішній президент, який обіцяв привести нових людей, продовжує повертати старі забруднені "кадри". Гальмуючи розвиток цілої країни. В регіоні, який має особливе значення для незалежності України", - написав Соболєв.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 27 листопада президент Зеленський призначив головою Одеської ОДА люстрованого "регіонала" Сергія Гриневецького, який голосував свого часу за "диктаторські закони 16 січня".
Топ коментарі
+20 orionemc2 a7fce8b3
показати весь коментар27.11.2020 22:59
+16 Aleksandr Ermak
показати весь коментар27.11.2020 23:13
+9 Гыг с Вами
показати весь коментар27.11.2020 23:00
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"Батя, я стараюсь!"(с)
Про це ж говорить факт, що "песики" та "слуги" об'єднались в коаліцію в Одеській ОГА.
Пиши ще!
Ще пару днів тому, коли зірвалася перша спроба проголосувати з наскоку (тоді членам трьох ватних фракцій спеціально видали ручки трьох різних кольорів, щоб перевірити партійну дисципліну), ці фракції організували сепаратне засідання, про яке не повідомили інші фракції. Там усе й утрясли та нарешті відважилися публічно сповістити про ватний антиукраїнський союз.
Олександр Скляров, якого підтримали ці три антиукраїнські фракції (Слуга народу, Батьківщина, ОПЗЖ) на голову обласної ради в ході виборчої кампанії та й ще до неї виявляв особливу близькість до О.Дубінського. Скляров - луганчанин, давній бюрократ, біржовик та банкір, має шлейф фінансових скандалів. Очолював аферистичну Українську аграрну біржу, яка добряче обдерла селян і гарно на них нажилася. Як заступник голови правління банку "Україна" не міг не спричинитися до його катастрофи. Тоді мільйони вкладників втратили свої заощадження й обігові кошти. Ще попрацював на аналогічній посаді в банку "Київ-Приват", який пізніше викупив Тигіпко.
А далі Скляров переходить під крило російського великого бізнесу. Із 2010 до 2013 року він працював у ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС" на посаді голови Ради Директорів, голови правління та радника секретаря Наглядової Ради. Ця структура перебуває у власності Московської Біржі ММВБ-РТС (РФ). Не зважаючи на 7 років війни, Скляров залишається одним із акціонерів біржі й не декларує прагнення продати свою частку в підприємстві російського капіталу.
А як про "Ліпяцкую фабріку" гниди верещали!
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1304468753250984&id=100010636159003
Прекрасно! Верной моей, предначертанной )(уйлом и кремлём
дорогой идёте, дорогие товарищи ЗЕбилы - капитулянты.
Шепните, и я тотчас примчусь помогать Вам моим верным
соратникам, руководить "малроссией - новроссией"!
Виштовхали із влади, відсидівся три-п'ять років в підпіллі і знову у владу!
В результаті ніякого розвитку,біг в клолесі білки, доки самі не видохнуть із влади не зникнуть!!!