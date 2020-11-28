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допомога (5236) США (14537)

США з 2014 року надали Україні допомогу на $4,1 млрд, - посольство

Новини Цензор.НЕТ Політика України

США з 2014 року надали Україні допомогу на $4,1 млрд, - посольство

З 2014 року США надали Україні допомогу на загальну суму $4,1 млрд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відповіді посольства США в Києві на запит редакції ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", який опублікований в ефірі програми.

"Із 2014 року США надали Україні допомогу загалом на понад $4,1 млрд (116,85 млрд грн, або приблизно 278 грн на одного громадянина) допомоги як у царині безпеки, так і поза нею. Ми також видали Україні три суверенні гарантії позик на $1 млрд кожна для сприяння стабілізації економіки. Американська розвиткова допомога підтримує поточні реформи в галузі охорони здоров'я, судоустрою, енергетичній галузі, створює можливості для малих та середніх підприємств, зміцнює незалежні засоби масової інформації та, серед іншого, сприяє подальшій інтеграції України із Заходом", – ідеться в заяві.

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У посольстві нагадали, що на 2020 фінансовий рік передбачено $698 млн допомоги Україні: $448 млн – на програми Державного департаменту/USAID та $250 млн – на Ініціативу допомоги Україні у сфері безпеки (USAI), зокрема $50 млн – на летальну допомогу.

"Американська військова та безпекова допомога спрямована на розширення оборонних можливостей України для моніторингу і захисту своїх кордонів, розгортання своїх військ більш безпечно й ефективно та для руху в напрямку сумісності з НАТО. Гуманітарна допомога США включає фінансування терміново необхідного тимчасового житла, надання й розподіл предметів першої необхідності, захист дітей та людей похилого віку, психосоціальну підтримку, ремонт водної інфраструктури, а також засоби до існування та підтримки розвитку підприємництва внутрішньо переміщених осіб", – заявили в дипмісії.

Також у посольстві зазначили, що США підтримують спеціальну моніторингову місію ОБСЄ – країна вклала $100 млн як внески на діяльність місії. До складу СММ входить 50 громадян Сполучених Штатів.

"США також підтримали Україну в її зусиллях із боротьби проти пандемії COVID-19, надавши понад $41 млн на медичні й гуманітарні потреби, поліпшення спроможності закладів охорони здоров'я в догляді за хворими та запобігання подальшому поширенню захворювання", – ідеться в заяві.
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Топ коментарі
+19
так в Израиле ж голосуют за умных евреев, а не местечковых жид..ов из Кривого Рога США с 2014 года предоставили Украине помощь на сумму $4,1 млрд, - посольство - Цензор.НЕТ 8594
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28.11.2020 01:34
+13
Дякую.
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28.11.2020 00:58
+13
Боже, храни Америку.
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28.11.2020 01:02
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28.11.2020 00:58 Відповісти
Поинтересуйся,сколько в ГОД выдается Израилю.
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28.11.2020 01:30 Відповісти
так в Израиле ж голосуют за умных евреев, а не местечковых жид..ов из Кривого Рога США с 2014 года предоставили Украине помощь на сумму $4,1 млрд, - посольство - Цензор.НЕТ 8594
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28.11.2020 01:34 Відповісти
Оно то может и так,но F35 против одеял как то не канает
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28.11.2020 01:37 Відповісти
и на том дякуемо США!
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28.11.2020 01:49 Відповісти
Ну да. Лучше, чем ничего
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28.11.2020 01:50 Відповісти
Це катастрофічно мало для України, яка веде війну з ядерною терористичною державою і ******** путіним. Ізраїль отримує військової допомоги на 4 млрд. доларів на рік!!! Україна потребує більш істотної фінансової допомоги від США.
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28.11.2020 10:42 Відповісти
В Ізраілі за такі вислови про уряд ти вже б термін отримав, а тут тявкаєш і нічого.
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28.11.2020 10:14 Відповісти
Знаешь как сказал об Украине и ее власти всем известный персонаж?"Как дырявое ведро-сколько не лей,все куда-то денется и неизвестно куда".А теперь вопрос:как жид из Кривого Рога мешал в 15-ом году?
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28.11.2020 13:22 Відповісти
"Поинтересуйся" а должны ли вообще выделять? У тебя прям возмущение.
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28.11.2020 07:14 Відповісти
Так в Израиле все за : '' Боже храни Америку " , а в Украине 51 % считает ее врагом , 73% хочет в ******** да и ОПЗЖ у нас нет.
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28.11.2020 07:30 Відповісти
Правильно -все ********** и ********* против США и Байдена !
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28.11.2020 07:51 Відповісти
скільки видає Германія,можно подивитися тут------''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''
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28.11.2020 18:36 Відповісти
Ви до кого з питанням? До Пе, чи до Зе? Це деаметрально протилежні президенти.
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28.11.2020 01:30 Відповісти
П.дарасы в *********** ))
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28.11.2020 06:53 Відповісти
Аргументуєте про "мародерів", чи просто смердонули? США с 2014 года предоставили Украине помощь на сумму $4,1 млрд, - посольство - Цензор.НЕТ 4271
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28.11.2020 01:24 Відповісти
предлагаю не трындет про ПЕ, а начинать прямо с этого:
...а Зе мародер на эпидемии коронавируса (******* ковид-фонд, а люди умирают - за-то какие *** дАроги построили !!! какие тебе еще нужны доказательства !!!! США с 2014 года предоставили Украине помощь на сумму $4,1 млрд, - посольство - Цензор.НЕТ 9676
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28.11.2020 01:33 Відповісти
Про Пе- "мародера" може стверджувати лише п.ц, з промитими кацапами і бенею мізками. Бо фактичних підтевджень немає. І що там зі свинарчуками, в вашій паралельній реальності? Бо в нашій, навіть портновський суд забов'язів бігуса вибачитися за брехню.
А зЕ, це ваша відповідальність перед Богом і людьми. Вам платити за цю ненаситну, жадібну потвору.
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28.11.2020 01:38 Відповісти
"США также поддержали Украину в ее усилиях по борьбе против пандемии COVID-19, более $41 млн на медицинские и гуманитарные нужды, улучшение способности учреждений здравоохранения в уходе за больными и предотвращение дальнейшего распространения заболевания"
Кто и что об этом слышал и в асфальт какой дороги укатали?
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28.11.2020 01:01 Відповісти
Боже, храни Америку.
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28.11.2020 01:02 Відповісти
да не маемо ми нічого з теі вашеі помощі..чим більше ви даете тим більше ростуть апетиті наших провластних прохвостов ворюг...крали і раніш..но зараз тянуть все шо бачать...майдана вже мало..треба вже дійсно революція і тут без крові мабуть ніяк..або ми украінці і украіна або вони. слуги сатани і іх прислужники.
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28.11.2020 01:07 Відповісти
Тот есть один транш МВФ
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28.11.2020 01:18 Відповісти
Петропо рошенко, де гроші?
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28.11.2020 01:22 Відповісти
в армии, родной.
спроси лучше что сделал для армии ЗЕБИЛ
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28.11.2020 01:36 Відповісти
Пепо,до гроші,прохвост ти свиночолий!?
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28.11.2020 01:27 Відповісти
Зачем ты так про зелю, он же твой бог...
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28.11.2020 01:51 Відповісти
дякуемо США!
God bless USA !
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28.11.2020 01:50 Відповісти
Надеюсь это сказано стоя на коленях. США с 2014 года предоставили Украине помощь на сумму $4,1 млрд, - посольство - Цензор.НЕТ 1714
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28.11.2020 05:42 Відповісти
На каленях кремляди барину молятся )
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28.11.2020 07:54 Відповісти
Мы, конечно, благодарны, но можно маленький вопрос - где эти деньги ?
По годам, плюс-минус миллион долларов можно расписать ?
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28.11.2020 02:07 Відповісти
А можно статистику по годам, 2014 годам +2015 год и отдельно- четыре года президентства Трампа. Просто ради интереса, хочу запомнить, чтобы потом, через годик, напомнить - сколько дал Трамп, а сколько.. Камала Харис( мать ее). Шкодливых котят тыкают носом в дерьмо, ибо память очень короткая!
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28.11.2020 02:53 Відповісти
Мізер в порівнянні з тим, скільки США дають Ізраїлю.
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28.11.2020 03:01 Відповісти
США помогали бы Украине гораздо больше , если бы в Украине была не антиукраинская власть...
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28.11.2020 03:46 Відповісти
Так а обязательства свои они при любой власти не выполняли.
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28.11.2020 08:09 Відповісти
Накакал в песок - убери !
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28.11.2020 06:55 Відповісти
США забрало в Украины ядерное оружие,распилило болгаркой всю фронтовую авиацию(Ту -22),перед войной хотело распилить пополам 300 стволов танков - ето то только что мы знаем, а что они сделали что мы не знаем.....Будапештский меморандом оказался просто бумажкой...Дали несколько копеек - для них 4 млр - это КОПЕЙКИ -и че нам теперь? Посмотрим что Байден сделает.
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28.11.2020 09:05 Відповісти
То коли посадять Коломойського, Ахметова, Медведчука??? Я думаю там не лише корупція, а й вбивства, катування, викрадення людей, державна зрада на них висять...
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28.11.2020 09:20 Відповісти
Біда тільки що розкрадають скоріше ніж надають,та ще й крадіїв підтримують законодавчо.Не країна а злодійська малина. США з 2014 року надали Україні допомогу на $4,1 млрд, - посольство - Цензор.НЕТ 2055
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28.11.2020 10:18 Відповісти
Копейки .
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28.11.2020 10:56 Відповісти
вся эта помощь находится на банковских счетах соевого милиардера
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28.11.2020 12:43 Відповісти
ПРИ ЕЖЕГОДНОМ ВОЕННОМ БЮДЖЕТЕ 700 МИЛЛИАРДОВ ЭТО МЕЛОЧЬ !!!
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29.11.2020 09:17 Відповісти
 
 