Біля громадської приймальні лідера "Нацкорпусу" Білецького на Оболоні в Києві вибухнула граната. ВIДЕО

В Оболонському районі Києва біля громадської приймальні екснардепа і лідера партії Національний корпус Андрія Білецького стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав, правоохоронці встановлюють обставини події.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Києва на сторінці в фейсбуці.

"Сьогодні вночі до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про ймовірний вибух біля одного з приміщень на вул. Зої Гайдай. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та представники інших профільних служб.

На місці події правоохоронці встановили, що біля громадської приймальні лідера однієї з політичних партій стався вибух ймовірно гранати. Потерпілих немає. Внаслідок вибуху частково пошкоджений паркан та двері будинку".

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков, правоохоронці на місці події провели першочергові слідчі дії:

"Вибухотехніки виявили деформовані металеві фрагменти, рештки ймовірно від гранати, які вилучили та направили на проведення відповідних експертиз.

Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих і розшукових дій, спрямованих на встановлення всіх обставин цієї події та осіб, причетних до неї".

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Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато два кримінальних провадження: за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

За даними пресслужби Нацкорпусу, вибух стався приблизно о 02:00. Невідомий кинув гранату в приймальню Білецького, що розташована в житловому будинку. У партії пов'язують цей інцидент з їх недавньої акцією під посольством РФ.

Екскомандир полку "Азов", керівник Центрального штабу Нацкорпуса Максим Жорін написав про подію в телеграм-каналі.