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Біля громадської приймальні лідера "Нацкорпусу" Білецького на Оболоні в Києві вибухнула граната. ВIДЕО

Біля громадської приймальні лідера

В Оболонському районі Києва біля громадської приймальні екснардепа і лідера партії Національний корпус Андрія Білецького стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав, правоохоронці встановлюють обставини події.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Києва на сторінці в фейсбуці.

"Сьогодні вночі до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про ймовірний вибух біля одного з приміщень на вул. Зої Гайдай. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та представники інших профільних служб.

На місці події правоохоронці встановили, що біля громадської приймальні лідера однієї з політичних партій стався вибух ймовірно гранати. Потерпілих немає. Внаслідок вибуху частково пошкоджений паркан та двері будинку".

Як розповів начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков, правоохоронці на місці події провели першочергові слідчі дії:

"Вибухотехніки виявили деформовані металеві фрагменти, рештки ймовірно від гранати, які вилучили та направили на проведення відповідних експертиз.

Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих і розшукових дій, спрямованих на встановлення всіх обставин цієї події та осіб, причетних до неї".

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Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато два кримінальних провадження: за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

За даними пресслужби Нацкорпусу, вибух стався приблизно о 02:00. Невідомий кинув гранату в приймальню Білецького, що розташована в житловому будинку. У партії пов'язують цей інцидент з їх недавньої акцією під посольством РФ.

Екскомандир полку "Азов", керівник Центрального штабу Нацкорпуса Максим Жорін написав про подію в телеграм-каналі.

вибух (4441) граната (788) Київ (19436) Нацполіція (15142)


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Топ коментарі
+19
при "клятом"Порохе, Билецкий был героем освободительной войны и освободителем Мариуполя, а при Зеленском, которого привел к власти в том числе Билецкий, теперь Белый Вождь Бриолиновый Зачес является преступником и убийцей повстанцев, и спасает Билецкого от расправы Зеленой ГПУ и Портновских следователей ГБР, ГПУ и СБУ, только широкая спина Авакова..
ты тупой баран, Андрей Билецкий!
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29.11.2020 12:02
+16
Рейтінг заробляє!!! Який сенс жбурляти гранату вночі !!!)))
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29.11.2020 11:50
+16
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29.11.2020 11:54
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Рейтінг заробляє!!! Який сенс жбурляти гранату вночі !!!)))
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29.11.2020 11:50 Відповісти
+100) хотіли б врагі дістати бєлєцкого то просто позвонили б бенядіктовой чи баканову.
А це галіма постановка.
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29.11.2020 11:54 Відповісти
Ну так на кожен пчих за "кривавих бариг" ця шобла одразу ходу влаштовувала, а тепер, за влади Найнікчемнішого, їх не чути, треба ж якось про себе нагадувати.
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29.11.2020 12:19 Відповісти
Грязные делишки Рабиновича:

"Раз пошли на дело я и Рабинович..." 😂
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29.11.2020 12:42 Відповісти
...Рабинович бомбу не донес " 😂
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29.11.2020 12:49 Відповісти
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29.11.2020 11:54 Відповісти
Вiдповiдь на усi питання цього комента знаходиться повнicтю в його другому рядку. Таким,як написав Живолуп, завжди везе та все завжди у шоколадi
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29.11.2020 20:51 Відповісти
Да да да. Ночью. Запугивают вождя! Доколе?
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29.11.2020 11:59 Відповісти
Не донёс до медведчука?
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29.11.2020 11:59 Відповісти
при "клятом"Порохе, Билецкий был героем освободительной войны и освободителем Мариуполя, а при Зеленском, которого привел к власти в том числе Билецкий, теперь Белый Вождь Бриолиновый Зачес является преступником и убийцей повстанцев, и спасает Билецкого от расправы Зеленой ГПУ и Портновских следователей ГБР, ГПУ и СБУ, только широкая спина Авакова..
ты тупой баран, Андрей Билецкий!
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29.11.2020 12:02 Відповісти
Он не баран, он послушная говорящая кукла в умелых руках. На свой карман с ближайшим окружением они хорошо заработали.
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29.11.2020 12:28 Відповісти
А чого ж практично у всіх партій офіси в приміщеннях багатоквартирних будинків? Живий щит?. А потім скиглять, що якісь "дегенерати" наражають на небезпеку сотні людей.
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29.11.2020 12:05 Відповісти
Просто там дешевше.
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29.11.2020 13:18 Відповісти
то і далі бавтесь у акції потесту під порожнью амбасадою ворога та не паліть маєтки добре відомих усім ворогів..імітація боротьби має свої наслідки..
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29.11.2020 12:13 Відповісти
Не заплачено. А даром эти "нацщенки" не хороводят. Мишек и свинок им не за что купить.

А если серьёзно, сейчас он выходит на передний план когда нужно канализировать протест и спустить кго в унитаз. Работа у него такая.
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29.11.2020 12:33 Відповісти
не буде справжньої боротьби, то не буде і справжньої підтримки..подібні організації зникають одразу після втрати грошовитого спонсора..
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29.11.2020 12:37 Відповісти
Ипать сколько у них денег.... Раз они тратят их на таких бездарей как билецкий.
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29.11.2020 12:13 Відповісти
яка нафіг боротьба з проросійкими силами? ви нацкорпус можете тільки фаера палити біля пустої амбасади ви хоча б раз приїхали під маєток Мертвечука Портнова Венедіктовой?Автомайдан був у феофанії також з "Рухом опору капітуляції"

чому вас там не було чому вас не було біля Конституційного суда коли був мітинг чому вас жодного разу не було під судами Антоненко коли збирали да запрошували всіх проукраїнських сил коли Мертвечук не раз літав в москву від вас жодної реакції не то що пікета хоча б біля його офіса на Великій Васильківскій ніякої реаціі на приїзд рос пропагандона хоча він був пару днів в минулому і день в цьому році всі змі знали і знали і ви але ви там де дійсно потрібно вас там нема але ви є разом зі Свободой на гей параді знаючи що вони вам нічого не зроблять та наберете балів від гомофобів так само і це з гранатою кому ви нахрен здались щоб вас взривати це як учора в прямому єфірі канала Newsone тітушка вирвав мікрофон показуючи що радікали націоналісти не дають працювати але все це зрозуміли що то тітушня і дешева виставі від Мертвечука
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29.11.2020 12:28 Відповісти
Ожили вороги р@шисти при янєлоху.... почали знову. Вони ніколи не облишать Україну, тільки стіна+Закон про "не громодянина " щоб петушаріків та іньшіх медвечуків не обирали й депортація на скрєпную історічєскую родіну ватних ублюдків.
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29.11.2020 12:35 Відповісти
та то у ківі був прекрасний настрій і він метнув гранату.відомстив
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29.11.2020 12:59 Відповісти
То Костю Грішина жаба задавила,що в нього й капітана забрали,а Бєлєцкому полковника дали.
Є в світі справедливість ?
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29.11.2020 14:24 Відповісти
Способ напомнить о себе популярный в Украине.
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29.11.2020 13:20 Відповісти
Як ??? Ширяєв,-багаторічний член "Патріота України" і голова харківського відділення Нацкорпусу-шавка агєнта Медведчука ???
А поряд з ним,теж?...

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29.11.2020 14:20 Відповісти
Подводит зрение. Поначалу прочитал "возле общественной уборной". Впрочем принципиальной разницы не усматриваю.
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29.11.2020 14:35 Відповісти
тобі з вигрібнеі ями відніше.. лапоть **********.
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29.11.2020 15:10 Відповісти
А що, з жопи вигрібну яму побачив?
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29.11.2020 19:30 Відповісти
белецкий ти не патриот..ти граеш роль патриота. і така сама простітутка як і портнов..предавши порошенка ти таке саме чмо як і портнов...скоро повбиваете друг друга за право лишній раз отсосать у пианіста..
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29.11.2020 15:09 Відповісти
Ви абсолютно не праві, Білецький не предавав Порошенка, він ще з 2014-ого року вірой і правдой служить Авакову.
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29.11.2020 18:58 Відповісти
ну что можно сказать? невье...енные эксперты, найдя фрагменты от взрывного устройства сказали что это ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, граната. сильно. специ......
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29.11.2020 21:12 Відповісти
 
 