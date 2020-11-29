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Кабмін планує запровадити повний локдаун з 24 грудня, - "слуга народу" Дубінський
Уряд планує запровадити повний локдаун на три тижні - до 15 січня.
Про це повідомив в Telegram депутат "Слуги народу Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.
"Кабмін планує запровадити повний локдаун з 24 грудня до 15 січня", - написав він.
Зазначимо, що раніше такий варіант називався серед інших, які розглядають в уряді.
Нагадаємо, станом на ранок неділі, 29 листопада, в Україні зафіксовано 12 978 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 4 243 особи, померло 120 пацієнтів.
Топ коментарі
+36 Прощай немытая раССея
показати весь коментар29.11.2020 22:08
+17 18c49ed2
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+16 Senator S #201477
показати весь коментар29.11.2020 21:59
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Хоть одна новость приятная на ночь...
но, все будет сингапур
но не из-за поребрика
Інтелектуальний локдаун... Саме так у підручниках з історії України називатиметься короткий період президентства Володимира Зеленського
А хто це зробив,?
Якби дуркою не маялись... А то позбирали мотлох... Та хоче щоб асе було добре
Не буде.
За все треба відповвдати .
Навіть якщо ви тут в ні до чого
..
- Да.
- Я у вас неделю назад резиновую вагину заказал, а сейчас мне позвонили в дверь и сказали :
- "Вам пришла пи*да".
- Хотелось бы уточнить - это заказ привезли, или мне угрожают?
тогда пусть тоже сидят месяц без зарплаты
Налоги :
ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВНЕСОК за спд
единый подарок за спд ,
единый социальный внесок за сотрудников спд,
податок на прибыток с зарплат сотрудников спд ,
военный сбор за сотрудников спд
Вагоны при въезде-выезде мыли дизраствором.
Автомобильное, пешеходное ... сообщение было закрыто. В супермаркет только в защитном костюме и респираторе.
Но как было я знаю из первых уст. Шурин был там в командировке. Поехал на неделю, и попал под карантин ...
Раз в три дня, под дверью лежал новый костюм химзащиты и пачка масок.
Одно можно сказать на 200%. Все сидели "по норам", государство обеспечивало средствами защиты, питаниеи и лечением. За месяц через тесты прошло 100% населения города, за отказ тестироваться уголовное наказание.
Праздники заканчиваются 2-го!
6 января ни один украинец праздновать не будет.