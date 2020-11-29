Кабмін планує запровадити повний локдаун з 24 грудня, - "слуга народу" Дубінський

Уряд планує запровадити повний локдаун на три тижні - до 15 січня.

Про це повідомив в Telegram депутат "Слуги народу Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Кабмін планує запровадити повний локдаун з 24 грудня до 15 січня", - написав він.

Зазначимо, що раніше такий варіант називався серед інших, які розглядають в уряді.

Нагадаємо, станом на ранок неділі, 29 листопада, в Україні зафіксовано 12 978 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 4 243 особи, померло 120 пацієнтів.

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