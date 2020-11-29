17 020 86
Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря, - "слуга народа" Дубинский
Правительство планирует ввести полный локдаун на три недели - до 15 января.
Об этом сообщил в Telegram депутат "Слуги народа Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.
"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", - написал он.
Отметим, что ранее такой вариант назывался среди остальных, которые рассматривают в правительстве.
Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 29 ноября, в Украине зафиксировано 12 978 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 243 человек, умерли 120 пациентов.
Топ комментарии
+36 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий29.11.2020 22:08
+17 18c49ed2
показать весь комментарий29.11.2020 22:07
+16 Senator S #201477
показать весь комментарий29.11.2020 21:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоть одна новость приятная на ночь...
но, все будет сингапур
но не из-за поребрика
Інтелектуальний локдаун... Саме так у підручниках з історії України називатиметься короткий період президентства Володимира Зеленського
А хто це зробив,?
Якби дуркою не маялись... А то позбирали мотлох... Та хоче щоб асе було добре
Не буде.
За все треба відповвдати .
Навіть якщо ви тут в ні до чого
..
- Да.
- Я у вас неделю назад резиновую вагину заказал, а сейчас мне позвонили в дверь и сказали :
- "Вам пришла пи*да".
- Хотелось бы уточнить - это заказ привезли, или мне угрожают?
тогда пусть тоже сидят месяц без зарплаты
Налоги :
ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВНЕСОК за спд
единый подарок за спд ,
единый социальный внесок за сотрудников спд,
податок на прибыток с зарплат сотрудников спд ,
военный сбор за сотрудников спд
Вагоны при въезде-выезде мыли дизраствором.
Автомобильное, пешеходное ... сообщение было закрыто. В супермаркет только в защитном костюме и респираторе.
Но как было я знаю из первых уст. Шурин был там в командировке. Поехал на неделю, и попал под карантин ...
Раз в три дня, под дверью лежал новый костюм химзащиты и пачка масок.
Одно можно сказать на 200%. Все сидели "по норам", государство обеспечивало средствами защиты, питаниеи и лечением. За месяц через тесты прошло 100% населения города, за отказ тестироваться уголовное наказание.
Праздники заканчиваются 2-го!
6 января ни один украинец праздновать не будет.