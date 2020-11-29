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Новости Коронавирус и карантин
17 020 86

Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря, - "слуга народа" Дубинский

Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря, -

Правительство планирует ввести полный локдаун на три недели - до 15 января.

Об этом сообщил в Telegram депутат "Слуги народа Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

"Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря по 15 января", - написал он.

Кабмин планирует ввести полный локдаун с 24 декабря, - слуга народа Дубинский 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия о введении локдауна в Украине: "Идеально дотянуть до новогодних праздников, но, сможем ли"

Отметим, что ранее такой вариант назывался среди остальных, которые рассматривают в правительстве.

Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 29 ноября, в Украине зафиксировано 12 978 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 4 243 человек, умерли 120 пациентов.

Автор: 

карантин (16729) Дубинский Александр (429) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+36
Hon. Judge Dredd




Інтелектуальний локдаун... Саме так у підручниках з історії України називатиметься короткий період президентства Володимира Зеленського
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29.11.2020 22:08
+17
Локдаун введут когда народ начнет звереть от безденежья и безнадеги. Чтобы обезопасить себя от их гнева.
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29.11.2020 22:07
+16
Впервые с времен Леонида Кучмы за 20 лет,начала расти задолженность по зарплатам...Зеля повторяет "подвиги" Леонид Данилыча... Пенсионерам приготовиться...
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29.11.2020 21:59
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Пару часов назад я говорил что с 25 декабря.Ошибся на сутки...
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29.11.2020 21:57 Ответить
вы не ошиблись, 25-го, на следующий день после католического Рождества
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29.11.2020 22:31 Ответить
Рождество не католическое - Рождество христианское. прошу не заблуждаться.
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29.11.2020 22:36 Ответить
Согласен. Потому что в РИ рождество празновали в декабре! Это Сралин сделал 7 Января!
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30.11.2020 06:44 Ответить
локдаун аккурат впихивают между ханукой и пуримом...
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30.11.2020 07:14 Ответить
Своим все. Гоям лохдаун
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30.11.2020 14:09 Ответить
шууухєррр! касабнуті Різдво крррадуть!
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29.11.2020 22:34 Ответить
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29.11.2020 22:51 Ответить
кто такой этот иноземец дубинский ? Кто рулит страной--зеленый осел или представитель секты иноземца коломойши ?
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30.11.2020 08:58 Ответить
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29.11.2020 21:59 Ответить
для 73% лохдаунов эта мура сойдет.... зрелище для тех даунов уже есть, но завтра еще и есть захочецццаа...
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29.11.2020 22:32 Ответить
Впервые с времен Леонида Кучмы за 20 лет,начала расти задолженность по зарплатам...Зеля повторяет "подвиги" Леонид Данилыча... Пенсионерам приготовиться...
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29.11.2020 21:59 Ответить
Не умрет! А переболеть переболеют!
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29.11.2020 22:07 Ответить
Красавчики, дебилизм 80 левела
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29.11.2020 22:02 Ответить
это фирменная фишка Зеленского
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29.11.2020 22:33 Ответить
Что, дебилизм?
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29.11.2020 23:34 Ответить
ЛохДаун новые веяния в политике Носишь маску,ты герой нашего времени...
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29.11.2020 22:05 Ответить
То есть, тянут до последнего. Здорового человека в стране.
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29.11.2020 22:06 Ответить
Хвилює не скільки те що вводять всілякі локдауни, а те що це роблять недоумки по якійсь своїй, зрозумілій тільки в божевільні, логіці.
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29.11.2020 22:06 Ответить
Локдаун введут когда народ начнет звереть от безденежья и безнадеги. Чтобы обезопасить себя от их гнева.
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29.11.2020 22:07 Ответить
В Сингапуре родился маленький мальчик с Антителами от Короновируса...,беременная мать была больна Короной...

Хоть одна новость приятная на ночь...
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29.11.2020 22:08 Ответить
есть шанс, что человечество не вымрет...

но, все будет сингапур
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30.11.2020 07:06 Ответить
Нужна еще девочка с антителами.
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30.11.2020 10:08 Ответить
девочку - из ребра...

но не из-за поребрика
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30.11.2020 10:15 Ответить
Hon. Judge Dredd




Інтелектуальний локдаун... Саме так у підручниках з історії України називатиметься короткий період президентства Володимира Зеленського
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29.11.2020 22:08 Ответить
САМЕ ТАК!
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29.11.2020 23:37 Ответить
Короткий... Интересно, 5 или 10 лет?
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29.11.2020 23:51 Ответить
Когда газ был 2,50 и были зарплаты, то никакого лохдауна. А когда цена за 10 грн/1м3 и сидеть без зарплат - это по зебильному.
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29.11.2020 22:10 Ответить
...ну-ну, проверим, правду ли говорит говорящая задница Каломойского
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29.11.2020 22:10 Ответить
Давно пора відправити школярів на дистанційне навчання як це зробили мудрі люди в Польші, Чехіі, Румуніі.
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29.11.2020 22:10 Ответить
Нашо взагалі вчитися? Як кажуть - читати-писати, а за решту - платити. Чи не так планується?
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29.11.2020 22:29 Ответить
Все к тому идет
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29.11.2020 23:39 Ответить
Лох-Даун .
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29.11.2020 22:10 Ответить
зачем оскорблять и ругаться матом, его фамилия зеленский.
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29.11.2020 22:27 Ответить
С ЗЕ-медициной лучше в больницу в городах с населением до 70тыс. вообще не попадать....
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29.11.2020 22:13 Ответить
Предлагаешь сразу разбивать палаточные городки возле кладбища?
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30.11.2020 01:19 Ответить
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29.11.2020 22:16 Ответить
скорее всего раньше. если тянуть до 24-го - количество выявленных случаев перевалит за 30 тысяч в сутки.
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29.11.2020 22:17 Ответить
Коронавирус... он такой разный.

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29.11.2020 22:21 Ответить
Ну тогда уж для правильного восприятия нужно сравнить и плотность населения. Украина средняя плотность 77 человек на 1 км2. Монголия средняя плотность 1,8 чел. на 1км2. У них там можно сказать естественный карантин. И соответственно в Монголии численность населения 3 000 000 чел. В Украине 40 000 000 чел.
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29.11.2020 22:57 Ответить
Я - про умерших с начала этой фигни. Средняя продолжительность жизни у нас и у них почти одинаковая, по некоторым источникам у них даже выше.
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29.11.2020 23:02 Ответить
Правительство планирует ввести полный локдаун на три недели - до 15 января. Источник: гы!!вот и чудно!!двух зайцев убьют!!и праздники народу подпортят!!и себе любимым ,,спокойствие"обеспечат как минимум до 15-го а там как говорится будем посмотреть!!продлить или не продлить(в зависимости как себя публика поведёт после ,,новогодних чудес"как только прийдёт в себя и увидит весь бардак который перед ними откроется во всей своей красе в виде неоплаты пенсий,зарплат и всякого рода субсидий и доплат)
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29.11.2020 22:23 Ответить
даже если бородатая задницаколомойши говорит одну чистую правду... у меня нет желания в его говне (пардон) искать зерно истины...
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29.11.2020 22:28 Ответить
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29.11.2020 22:31 Ответить
Нас закриють і навряд знов колись відкриють.
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29.11.2020 22:36 Ответить
Самый ожидаемый вариант с 24 декабря по 15 января включительно ( плюс 16-17 выходные) и по факту до 18,01. Охватывает все празники, каникулы и т.д. Главное теперь дотянуть до 24 декабря если считать с 30 ноября то это 24 дня, что будет дальше в этот период с ковидом и статистикой не ясно. ( хотя конечно статистика у нас еще та и на местах занижают реальное положение вещей, возможно даже по указанию с выше) Поэтому будем еще посмотреть. Все будет зависить от ситуации, возможно придется все вводить и раньше, медицина трещит по швам.
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29.11.2020 22:36 Ответить
Не може тріщати те,чого ніколи не було.В нас це не медицина.
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29.11.2020 23:12 Ответить
Голодомор 2020-2021.
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29.11.2020 22:38 Ответить
Не хотят на йолку. Но шо делать...
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29.11.2020 22:39 Ответить
Гибридный голодомор.
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29.11.2020 22:40 Ответить
А деякі кажуть, шо це вже неможливо повторити.
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29.11.2020 22:48 Ответить
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29.11.2020 22:43 Ответить
краще б кабмін ввів що-небудь дубінському,бажано потовще.
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29.11.2020 22:52 Ответить
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29.11.2020 22:54 Ответить
Проте інтернет гіганти будуть отримувати надприбутки.А ви будете смоктати дулю.І це не знущання,це факт.
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29.11.2020 23:14 Ответить
Минулого разу навіть гіганти не могли своїх складів дістатись, доки не повідкривали всупереч всіяким постановам.
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29.11.2020 23:21 Ответить
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29.11.2020 23:22 Ответить
Так факт..

А хто це зробив,?

Якби дуркою не маялись... А то позбирали мотлох... Та хоче щоб асе було добре

Не буде.

За все треба відповвдати .

Навіть якщо ви тут в ні до чого

..
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29.11.2020 23:27 Ответить
Втомлені відпочинуть, бідні збідніють, багаті збагатіють, хворі одужають, здорові захворіють. Карачє, на свята всім буде чим зайнятися.
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29.11.2020 23:27 Ответить
Опять удар по малому бизнесу. Все, кто на Новый год планировал хоть немного заработать, а таких много - в пролете.
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29.11.2020 23:29 Ответить
Все в Велюр на корпоратив)
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30.11.2020 00:17 Ответить
зеленский перестанет платит пенсии в декабре. нечем. если даже найдет деньги, в январе ему 3,14да
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29.11.2020 23:39 Ответить
Алло. Это интернет магазин?
- Да.
- Я у вас неделю назад резиновую вагину заказал, а сейчас мне позвонили в дверь и сказали :
- "Вам пришла пи*да".
- Хотелось бы уточнить - это заказ привезли, или мне угрожают?
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30.11.2020 00:34 Ответить
Зелёные слуги получают зарплату из налогов бизнеса и хотят этот бизнес оправить по домам

тогда пусть тоже сидят месяц без зарплаты
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30.11.2020 00:59 Ответить
Сейчас никто не освобождал СПД от следующих налогов

Налоги :
ЕДИНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ВНЕСОК за спд
единый подарок за спд ,
единый социальный внесок за сотрудников спд,
податок на прибыток с зарплат сотрудников спд ,
военный сбор за сотрудников спд
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30.11.2020 01:00 Ответить
Даже если поверить этой тупой обезьяне, локдаун будет иметь смысл только при полной остановке мобильности населения. То есть, закрытие городов на въезд/выезд... А у нас пол страны ездит на роботу в крупные города...
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30.11.2020 07:05 Ответить
А ты думаешь, Ухань, например, закрыли и никто туда не въезжал-выезжал для обеспечения многомиллионника?
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30.11.2020 09:08 Ответить
В Ухани, доставка продуктов была только железнодорожным транспортом, и были открыты склады стратегических запасов (как были при совке).
Вагоны при въезде-выезде мыли дизраствором.
Автомобильное, пешеходное ... сообщение было закрыто. В супермаркет только в защитном костюме и респираторе.
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30.11.2020 10:17 Ответить
На самом деле мы ничего не знаем и не узнаем, шо там было, можем только догадываться. Нашел, кому верить.
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30.11.2020 10:24 Ответить
Всего не узнаем, это точно.
Но как было я знаю из первых уст. Шурин был там в командировке. Поехал на неделю, и попал под карантин ...
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30.11.2020 10:53 Ответить
И, как все и везде, сидел взаперти. По другим их городам знаю, шо в подъездах работали посыльные - в магазы бегать, которые работали. И к врачам ходили за справками, шоб куда-то попасть, в тот же магазин самостоятельно.
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30.11.2020 11:30 Ответить
Понятие "в заперти" у всех разное. В Ухани (как и во всем Китае), партия сказала сидеть по домам - значит все будут сидеть. Никто их не заставлял, не штрафовал ... Если считали, что у них симптомы, соообщали в колл-центр, и еду им привозили под дверь. Остальные ходили в супермаркеты сами в защитных костюмах. Никто на шашлыки не ездил, и без острой необходимости на улицу не выходил, личные авто все были под табу.
Раз в три дня, под дверью лежал новый костюм химзащиты и пачка масок.
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30.11.2020 12:31 Ответить
Вооот, они делают все, как партия скажет, и верят всему, шо от нее услышат. Поэтому со 100% вероятностью там никто толком не знает, шо у них происходило.
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30.11.2020 12:35 Ответить
Может это и кажется невероятным, но большинство знают! Одно дело, что они говорят миру, и другое, что на местном уровне.
Одно можно сказать на 200%. Все сидели "по норам", государство обеспечивало средствами защиты, питаниеи и лечением. За месяц через тесты прошло 100% населения города, за отказ тестироваться уголовное наказание.
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30.11.2020 13:17 Ответить
в Ухани еду подавали в вёдрах верёвками, подъезды были заварены, кто вылазил из окон избивали палками, там вирус сам испугался до смерти, поэтому сейчас там всё хорошо, об этой заразе и не вспоминают.
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30.11.2020 14:14 Ответить
Вы там были в это время как медик или как житель?
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30.11.2020 14:28 Ответить
я работаю с китайцами, мне вэчата в онлайне хватило.
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30.11.2020 14:37 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/23/7238220/
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30.11.2020 10:35 Ответить
А я не буду праздновать этот карантин буду и дальше гулять ходит и ездить везде мне все равно на этот карантин ложил я на карантин пускай хоть на год его водят у меня деньги капают из Ютуба я не переживаю за свою зарплату
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30.11.2020 07:34 Ответить
Бежит зеленый депутат - за ним солдат и бизнесмен стреляет по нему, ведь был уже локдаун раз - в семнадцатьм году.
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30.11.2020 07:53 Ответить
Почему до 15-го?
Праздники заканчиваются 2-го!
6 января ни один украинец праздновать не будет.
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30.11.2020 10:11 Ответить
Эта ЗЕшобла уже полностью рамсы попутала. Зачем тянуть до Рождества, введите ЛОХ для даунов уже завтра. Время для этого они выбрали не просто так.
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30.11.2020 14:34 Ответить
 
 