УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7257 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
14 948 46

Контррозвідка СБУ запобігла теракту, організованому "МДБ" ДНР": намагалися підірвати електропідстанцію в зоні ООС. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ запобігла теракту, організованому

Контррозвідники та слідчі Служби безпеки України із задіянням ЦСО "А" затримали мешканця Донецької області під час спроби підриву підстанції розподілу електроенергії у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині.

Оперативники спецслужби встановили, що чоловік діяв на виконання завдання так званого "МДБ" ДНР ", йдеться в повідомленні на сайті СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Він вилучив із заздалегідь підготовленого схрону саморобний вибуховий пристрій, який планував закласти на об’єкті, привести у бойову готовність і здійснити терористичний акт. За задумом кураторів, вибух мав дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та залякати населення", - йдеться в повідомленні.

Наразі зловмисника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Також читайте: Викритому контррозвідкою СБУ "заступнику міністра палива та енергетики" "ДНР", який займався забезпеченням найманців РФ, повідомлено про підозру

Припинення протиправної діяльності здійснювалось під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Триває досудове слідство.

Контррозвідка СБУ запобігла теракту, організованому МДБ ДНР: намагалися підірвати електропідстанцію в зоні ООС 01
Контррозвідка СБУ запобігла теракту, організованому МДБ ДНР: намагалися підірвати електропідстанцію в зоні ООС 02
Контррозвідка СБУ запобігла теракту, організованому МДБ ДНР: намагалися підірвати електропідстанцію в зоні ООС 03

Автор: 

контррозвідка (470) СБУ (12761) теракт (1005) Донецька область (8291) найманці рф (2043)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
Как же так?! - ведь невозможно.

Ведь бубасик смотрел в ГЛАЗА, и УВИДЕЛ ТАМ МИР.

Явно порохоботы что-то провоцируют...
показати весь коментар
30.11.2020 12:02
+18
показати весь коментар
30.11.2020 12:17
+17
при попытке к бегству застрелен?
показати весь коментар
30.11.2020 12:00
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
при попытке к бегству застрелен?
показати весь коментар
30.11.2020 12:00 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 12:21 Відповісти
зачем? поплнит обменный фонд
показати весь коментар
30.11.2020 14:02 Відповісти
Как же так?! - ведь невозможно.

Ведь бубасик смотрел в ГЛАЗА, и УВИДЕЛ ТАМ МИР.

Явно порохоботы что-то провоцируют...
показати весь коментар
30.11.2020 12:02 Відповісти
перемирие говорите... какие мирные чуваки
показати весь коментар
30.11.2020 12:03 Відповісти
На хрена столько возни? После допроса и получения необходимых сведений, устройство должно было сработать у него в руках.
показати весь коментар
30.11.2020 12:05 Відповісти
Та не! Обменяют на пол таксиста.
показати весь коментар
30.11.2020 16:13 Відповісти
лугандонский дебил на разминирование его отправить
показати весь коментар
30.11.2020 12:07 Відповісти
Судя по фото там три ботарейки. Плата GSM с симкой. Белая . Мабудь киевстар старая.
показати весь коментар
30.11.2020 12:08 Відповісти
Мелкое оно, типа муляжа. Не верится что сильно взорваться могл
показати весь коментар
30.11.2020 12:08 Відповісти
показати весь коментар
30.11.2020 12:17 Відповісти
Эффективнее спектали устраивать? На кой х... монтировать платы как для выставки кружка очумелых ручек, если все можно собрать гораздо компактнее???
показати весь коментар
30.11.2020 12:45 Відповісти
я бы собрал это без 18650-холдера, купив аккумуляторы с лепестками под пайку, так гораздо надежнее, плата зарядки там вообще не нужна, это ж не челленджер, зажимы для проводов - вообще лишены будь-какого здравого смысла. И если откинуть всю театральщину, то в итоге гаджет получился бы в 10 раз меньше в объеме и в десятки раз надежнее.
показати весь коментар
30.11.2020 13:18 Відповісти
цей висер - черговий доказ ботизму пригожино-************ попри те, що поруч матеріали (та того же бутусова) як нині "працює" силовий блок, СБУ в т.ч. І як зливають їх операції.
показати весь коментар
30.11.2020 14:58 Відповісти
оштрафуют всех и заставят извиниться перед гражданином..., у нас мир и мы мирные люди, а чел просто собирал грибы и все это нашел и решил отнести в милицию, но не успел..., разве можно так, русские совсем обидятся и не захотят переливать воду в ступе на тгк
показати весь коментар
30.11.2020 12:35 Відповісти
А кто надоумил МГБ у СБУ называть вещи своими именами кишка тонка
показати весь коментар
30.11.2020 12:49 Відповісти
Ох уж мне энти СБУшники , вот нахрена замыливать плату управления и модель АКБ?

Плата -
GSM-ПЕЙДЖЕР ОКО-S2

показати весь коментар
30.11.2020 12:54 Відповісти
вот нахрена ты это накнопал,теперь они твои посылки с Алика будут тщательнее досматривать...Платка для зарядки лития станет комплектующим для бимбы !
показати весь коментар
30.11.2020 20:34 Відповісти
вот за такой брелок - шпийон (перепродавали мелким оптом и в розницу) , мой юный друг получил условный...- и попал в 3 шматы зЭ-лени...- правда было это при яныке...
рябята всегда при деле...
Контррозвідка СБУ запобігла теракту, організованому "МДБ" ДНР": намагалися підірвати електропідстанцію в зоні ООС - Цензор.НЕТ 6234
показати весь коментар
30.11.2020 21:39 Відповісти
На обмен супостата.
показати весь коментар
30.11.2020 12:55 Відповісти
Он привел в пример «куратора» с позывным «Мустанг», который прибыл в Донецк из России для оказания практической помощи в организации деятельности «МГБ» https://donpress.com/news/17-05-2020-yurist-iz-rf-rossiyskie-kuratory-mgb-pytayut-nevinovnyh-zhiteley-ordo-desyatki
показати весь коментар
30.11.2020 12:57 Відповісти
я так понимаю взрывное устройство - оно одноразовое по своей сути. Зачем он прилепил там плату для зарядки 18650 аккумуляторов с микроUSB разъемом?
показати весь коментар
30.11.2020 12:57 Відповісти
Драмкружок СБУ умеет спектакли устраивать, в технике они ни бумбум.
показати весь коментар
30.11.2020 13:02 Відповісти
Цирк! Посмотрите на их чистенькие джинсики, беленькие кроссовочки! И это поздней осенью! Зачем так позориться! Припоминаю прошлогодние шапочки в харьковском метро.
показати весь коментар
30.11.2020 13:19 Відповісти
нацепить безоболочечное дистанционное взрывное устройство на задержанного диверсанта-подрывника, отбежать в укрытие и обезвредить БОДВУ методом подрыва. потом - задокументировать место подрыва с выводом: самоподрыв вследствии неумелого обращения...
в "плюсах": резкое уменьшение количества желающих "заложить/подорвать/осложнить"
в "минусах": расходы на ручку, бумагу и на 2"гвоздички" ("...ониженашилюди...")
показати весь коментар
30.11.2020 13:33 Відповісти
При попытке к бекству.....
показати весь коментар
30.11.2020 13:35 Відповісти
Диверсанта в расход ! Другого быть не должно. А вот называть заказчиком "МГБ ДНР" -это даже не смешно....Кому не ясно что даунбаские марионетки и пукнуть без разрешения истинных хозяев не решатся.Заказчик на мацкве!
показати весь коментар
30.11.2020 13:42 Відповісти
Російській миротворець!
показати весь коментар
30.11.2020 14:08 Відповісти
Правильно сказав Муждабаєв «Русскіе дружби з собою нікому не прощають»!
показати весь коментар
30.11.2020 14:12 Відповісти
Шкода що знов залишиться не покараним бо випустять по програмі тєбя ждут дома,дуже шкода.
показати весь коментар
30.11.2020 15:29 Відповісти
Новая лапша от СБУ. Если бы хотели то рванули. Что,возле каждого трансформатора постового поставишь ? Врут как товарищь Троцкий.
показати весь коментар
30.11.2020 15:48 Відповісти
У нас война а вы на мостах стратегического назначения охрану видели ? Я могу с Киева или на оборот во Львов целый арсенал перевезти. Где блок-посты ?
показати весь коментар
30.11.2020 15:51 Відповісти
Держат народ за дураков да бабло стригут. Кому война а кому мать родная. Что в Рашке нет мин для диверсантов а не какая то самодельная фигня ?
показати весь коментар
30.11.2020 15:53 Відповісти
95й Квартал разыграл "задержание диверсанта": "ты, кумэ, будешь сепаратистом, я тэбэ здам и мэни за тэбэ дадуть трохы грошэй" )))
показати весь коментар
30.11.2020 16:16 Відповісти
Дикие ватники сами своих подставляют.
показати весь коментар
30.11.2020 18:45 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знову.....
показати весь коментар
30.11.2020 20:00 Відповісти
ТА ЭТО ОНИ С БЕСПЕЛОТНИКИ СДЕЛАТЬ МОГУТ !!! ЭТО ХЙНЯ КАКАЯ ТО !!!
показати весь коментар
01.12.2020 00:29 Відповісти
ФСБ(у) віри немає ЖОДНОЇ!!!
показати весь коментар
01.12.2020 00:37 Відповісти
ПРОПУТИНСКИХ НЕОБХОДИМО ПРОСТО УНИЧТОЖАТЬ !!! ПРИ ЧЕМ ТАК ЧТОБЫ ДРУГИМ НЕ ХОТЕЛОСЬ !!!
показати весь коментар
01.12.2020 00:56 Відповісти
Ну за это не менее двух электронных браслетов И самое страшное - арест домашний круглосуточный! Ну а опосля обмен на Маньку с лугандона
показати весь коментар
01.12.2020 08:14 Відповісти
 
 