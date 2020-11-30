Контррозвідка СБУ запобігла теракту, організованому "МДБ" ДНР": намагалися підірвати електропідстанцію в зоні ООС. ФОТОрепортаж
Контррозвідники та слідчі Служби безпеки України із задіянням ЦСО "А" затримали мешканця Донецької області під час спроби підриву підстанції розподілу електроенергії у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донеччині.
Оперативники спецслужби встановили, що чоловік діяв на виконання завдання так званого "МДБ" ДНР ", йдеться в повідомленні на сайті СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Він вилучив із заздалегідь підготовленого схрону саморобний вибуховий пристрій, який планував закласти на об’єкті, привести у бойову готовність і здійснити терористичний акт. За задумом кураторів, вибух мав дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні та залякати населення", - йдеться в повідомленні.
Наразі зловмисника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Припинення протиправної діяльності здійснювалось під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.
Триває досудове слідство.
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