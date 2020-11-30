Депутатку сільради Луганщини підозрюють в організації "референдуму ЛНР", - прокуратура
Депутатці Троїцької селищної ради Луганської області VII скликання повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Луганщини.
За даними слідства, 11 травня 2014 року депутатка взяла участь в організації та проведенні так званого "референдуму" щодо підтримки "Акта про державну самостійність ЛНР" на території смт Троїцьке Луганської області. Жінка здійснювала облік осіб, видавала "бюлетені", слідкувала за процесом та порядком голосування на "дільниці" – це входило до її обов’язків як "члена виборчої комісії".
Після проведення псевдореферендуму бюлетені, протоколи та інші документи передали до "центральної виборчої комісії" для подальшого проголошення самостійності "Луганської народної республіки".
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В цей день 1971 року народився Володимир Рибак - Герой України. 17.04.2014 викрадений рос.терористами в Горлівці та вбитий.
Був викрадений після мітингу, під час якого Володимир намагався зняти прапор т.зв.«ДНР».
19.04 його закатоване тіло знайдено в р.Казенний Торець.