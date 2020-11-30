Депутата сельсовета Луганщины подозревают в организации "референдума ЛНР", - прокуратура
Депутату Троицкого поселкового совета Луганской области VII созыва сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганщины.
По данным следствия, 11 мая 2014 депутат приняла участие в организации и проведении так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории пгт Троицкое Луганской области. Женщина осуществляла учет лиц, выдавала "бюллетени", следила за процессом и порядком голосования на "участке" - это входило в ее обязанности как "члена избирательной комиссии".
После проведения псевдореферендума бюллетени, протоколы и другие документы передали в "Центральную избирательную комиссию" для дальнейшего провозглашения независимости "Луганской народной республики".
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В цей день 1971 року народився Володимир Рибак - Герой України. 17.04.2014 викрадений рос.терористами в Горлівці та вбитий.
Був викрадений після мітингу, під час якого Володимир намагався зняти прапор т.зв.«ДНР».
19.04 його закатоване тіло знайдено в р.Казенний Торець.