Депутата сельсовета Луганщины подозревают в организации "референдума ЛНР", - прокуратура

Депутату Троицкого поселкового совета Луганской области VII созыва сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганщины.

По данным следствия, 11 мая 2014 депутат приняла участие в организации и проведении так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории пгт Троицкое Луганской области. Женщина осуществляла учет лиц, выдавала "бюллетени", следила за процессом и порядком голосования на "участке" - это входило в ее обязанности как "члена избирательной комиссии".

После проведения псевдореферендума бюллетени, протоколы и другие документы передали в "Центральную избирательную комиссию" для дальнейшего провозглашения независимости "Луганской народной республики".

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