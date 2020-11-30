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Депутата сельсовета Луганщины подозревают в организации "референдума ЛНР", - прокуратура

Депутата сельсовета Луганщины подозревают в организации

Депутату Троицкого поселкового совета Луганской области VII созыва сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганщины.

По данным следствия, 11 мая 2014 депутат приняла участие в организации и проведении так называемого "референдума" по поддержке "Акта о государственной самостоятельности ЛНР" на территории пгт Троицкое Луганской области. Женщина осуществляла учет лиц, выдавала "бюллетени", следила за процессом и порядком голосования на "участке" - это входило в ее обязанности как "члена избирательной комиссии".

После проведения псевдореферендума бюллетени, протоколы и другие документы передали в "Центральную избирательную комиссию" для дальнейшего провозглашения независимости "Луганской народной республики".

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Автор: 

депутат (3308) оккупация (10108) государственная измена (1532) Луганская область (6487)


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В цей день 1971 року народився Володимир Рибак - Герой України. 17.04.2014 викрадений рос.терористами в Горлівці та вбитий.

Був викрадений після мітингу, під час якого Володимир намагався зняти прапор т.зв.«ДНР».

19.04 його закатоване тіло знайдено в р.Казенний Торець.
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30.11.2020 16:01 Ответить
А в Лисичанську та Сєвєродонецьку всіх депутатів перевірили чи тільки по селах перевіряють?
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30.11.2020 16:03 Ответить
Так її ж народ знову вибрав в депутати,вони що проти волі народу?Хоча,після обрання лозинського на Кіровоградщині,в цій країні "повної демократії" я цій новині не дивуюся)))
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30.11.2020 16:05 Ответить
Оборотней паРашистких немеряно!!! Работы для СБУ на десятилетия!!!
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30.11.2020 16:14 Ответить
Подумаєш, саме гірше стане як Штепа знову депутатом, а то ще і головою ОТГ.
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30.11.2020 17:16 Ответить
пора уже начинать садить всякую сепарскую плесень или она затянет всю Украину
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01.12.2020 01:02 Ответить
 
 