Польський суд заарештував громадянина України, підозрюваного у спробі вбивства двох співвітчизників

Районний суд у Жешуві на південному сході Польщі арештував на три місяці 19-річного громадянина України, який у п’ятницю вночі вчинив напад на двох співвітчизників.

Про це розповіла речниця районного суду в Жешуві Аліція Куронь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Арештованому 19-річному українцю інкримінують спробу подвійного вбивства. Суд вирішив застосувати щодо підозрюваного запобіжний засіб у вигляді арешту до 26 лютого наступного року у зв’язку з побоюванням втечі.

Після скоєння злочину у п’ятницю юнак втік, але після оголошення його в розшук наступного дня здався органам правопорядку. Українець визнав свою провину і дав свідчення у прокуратурі.

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Українцеві загрожує від восьми до 25-ти років ув’язнення або довічне ув’язнення.

Двоє постраждалих громадян України віком 19 та 21 років перебувають у лікарні, стан одного з них є важким.

Нагадаємо, 27 листопада в польському Жешуві двоє українських студентів 19 і 21 років дістали важкі ножові поранення і були госпіталізовані. Інцидент стався близько третьої години ночі.

За інформацією ЗМІ, один був знайдений непритомним в орендованій квартирі, а інший з множинними ножовими пораненнями - перед будинком. У квартирі були явні сліди бійки.

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Після цього поліція оголосила в розшук громадянина України Олександра Ситника, вважаючи, що він може бути причетний до інциденту.