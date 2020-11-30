Польський суд заарештував громадянина України, підозрюваного у спробі вбивства двох співвітчизників
Районний суд у Жешуві на південному сході Польщі арештував на три місяці 19-річного громадянина України, який у п’ятницю вночі вчинив напад на двох співвітчизників.
Про це розповіла речниця районного суду в Жешуві Аліція Куронь, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Арештованому 19-річному українцю інкримінують спробу подвійного вбивства. Суд вирішив застосувати щодо підозрюваного запобіжний засіб у вигляді арешту до 26 лютого наступного року у зв’язку з побоюванням втечі.
Після скоєння злочину у п’ятницю юнак втік, але після оголошення його в розшук наступного дня здався органам правопорядку. Українець визнав свою провину і дав свідчення у прокуратурі.
Українцеві загрожує від восьми до 25-ти років ув’язнення або довічне ув’язнення.
Двоє постраждалих громадян України віком 19 та 21 років перебувають у лікарні, стан одного з них є важким.
Нагадаємо, 27 листопада в польському Жешуві двоє українських студентів 19 і 21 років дістали важкі ножові поранення і були госпіталізовані. Інцидент стався близько третьої години ночі.
За інформацією ЗМІ, один був знайдений непритомним в орендованій квартирі, а інший з множинними ножовими пораненнями - перед будинком. У квартирі були явні сліди бійки.
Після цього поліція оголосила в розшук громадянина України Олександра Ситника, вважаючи, що він може бути причетний до інциденту.
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