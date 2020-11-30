Польский суд арестовал гражданина Украины, подозреваемого в попытке убийства двух соотечественников
Районный суд в Жешуве на юго-востоке Польши арестовал на три месяца 19-летнего гражданина Украины, который в пятницу ночью совершил нападение на двух соотечественников.
Об этом рассказала пресс-секретарь районного суда в Жешуве Алиция Куронь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Арестованному 19-летнему украинцу инкриминируют попытку двойного убийства. Суд решил применить в отношении подозреваемого меру пресечения в виде ареста до 26 февраля следующего года в связи с опасением побега.
После совершения преступления в пятницу юноша сбежал, но после объявления его в розыск на следующий день сдался органам правопорядка. Украинец признал свою вину и дал показания в прокуратуре.
Украинцу грозит от восьми до 25 лет заключения или пожизненное заключение.
Двое пострадавших граждан Украины в возрасте 19 и 21 года находятся в больнице, состояние одного из них тяжелое.
апомним, 27 ноября в польском Жешуве двое украинских студентов в возрасте 19 и 21 лет получили тяжелые ножевые ранения и были госпитализированы. Инцидент произошел около трех часов ночи.
По информации СМИ, один был найден без сознания в съемной квартире, а другой с множественными ножевыми ранениями - перед домом. В квартире были явные следы драки.
После этого полиция объявила в розыск гражданина Украины Александра Сытника, считая, что он может быть причастен к инциденту.
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