Гражданин Украины, подозреваемый в ранении двух соотечественников в Польше, сдался полиции
В Польше задержали 19-летнего гражданина Украины, который подозревается в нападении на двух украинских студентов. Он самостоятельно сдался польским правоохранителям после объявления в розыск.
Как сообщили в пресс-службе полиции Подкарпатского воеводства, подозреваемый сам утром 28 ноября, на следующий день после объявления его в розыск, пришел в отделение полиции в Жешуве и был арестован, информирует Цензор.НЕТ.
Напомним, 27 ноября в польском Жешуве двое украинских студентов в возрасте 19 и 21 лет получили тяжелые ножевые ранения и были госпитализированы. Инцидент произошел около трех часов ночи.
По информации СМИ, один был найден без сознания в съемной квартире, а другой с множественными ножевыми ранениями - перед домом. В квартире были явные следы драки.
После этого полиция объявила в розыск гражданина Украины Александра Сытника, считая, что он может быть причастен к инциденту.
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