Лікар Марадони відкидає звинувачення в ненавмисному вбивстві легендарного футболіста

Особистий лікар Дієго Марадони Леопольдо Луке спростував звинувачення в ненавмисному вбивстві легендарного ексфутболіста.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports

"Мої медичні документи були конфісковані. Не було жодної лікарської помилки. Я зробив усе, що було в моїх силах. Дієго була необхідна допомога", - заявив Луке.

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