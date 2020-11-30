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Лікар Марадони відкидає звинувачення в ненавмисному вбивстві легендарного футболіста

Лікар Марадони відкидає звинувачення в ненавмисному вбивстві легендарного футболіста

Особистий лікар Дієго Марадони Леопольдо Луке спростував звинувачення в ненавмисному вбивстві легендарного ексфутболіста.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports

"Мої медичні документи були конфісковані. Не було жодної лікарської помилки. Я зробив усе, що було в моїх силах. Дієго була необхідна допомога", - заявив Луке.

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Автор: 

Марадона (8) смерть (6739)


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Топ коментарі
+3
Врач - камикадзе
Связыватся с пьющим наркоманои себе дороже.
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30.11.2020 21:12
+2
Наркоман з 40+ річним стажем який постійно зривався, дивно що він взагалі до 60 дожив.
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30.11.2020 22:18
+1
коксохим виновен...с местныи министром этой отрасли...
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30.11.2020 21:12
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Как бы не грохнули. Один уже селфи возле гроба сделал. Сегодня нашли в мусорном баке.
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30.11.2020 21:09 Відповісти
Врач - камикадзе
Связыватся с пьющим наркоманои себе дороже.
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30.11.2020 21:12 Відповісти
коксохим виновен...с местныи министром этой отрасли...
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30.11.2020 21:12 Відповісти
Подивіться офіційний документальний фільм-хроніку Чемпіонату світу 1986 в Мексиці.
Це - найкраще, що є про великого майстра Марадону.
https://www.youtube.com/watch?v=3eDZV-p9DiI
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30.11.2020 21:15 Відповісти
Лікар Марадони відкидає звинувачення в ненавмисному вбивстві легендарного футболіста - Цензор.НЕТ 5109
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30.11.2020 22:12 Відповісти
Наркоман з 40+ річним стажем який постійно зривався, дивно що він взагалі до 60 дожив.
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30.11.2020 22:18 Відповісти
Може він був великий Футболіст, але людиною він був малою у будь-якому розумінні - моральному, політичному та всякому іншому. Особливо ганебним був його приїзд на футбол у рашу.
Лікар Марадони відкидає звинувачення в ненавмисному вбивстві легендарного футболіста - Цензор.НЕТ 2822
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30.11.2020 22:36 Відповісти
"Я фанат Путіна" - після цих слів у моїй пам'яті Марадона лише алкаш і наркоман, а не футболіст.
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30.11.2020 22:43 Відповісти
У них так же как у нас! Бухает и наркоша, а виноватые те кто клятву Хиппикрата принимал!
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30.11.2020 22:29 Відповісти
Да мне насрать на этого наркошу футболиста... Лучше бы про Лобановского вспомнили. Он в футболе сделал гораздо больше, чем этот футболист... и из жизни ушел достойно!
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01.12.2020 09:19 Відповісти
 
 