Лікар Марадони відкидає звинувачення в ненавмисному вбивстві легендарного футболіста
Особистий лікар Дієго Марадони Леопольдо Луке спростував звинувачення в ненавмисному вбивстві легендарного ексфутболіста.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports
"Мої медичні документи були конфісковані. Не було жодної лікарської помилки. Я зробив усе, що було в моїх силах. Дієго була необхідна допомога", - заявив Луке.
Топ коментарі
+3 Алексей Достоевский
показати весь коментар30.11.2020 21:12
+2 Player New
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+1 Don Bessam #359417
показати весь коментар30.11.2020 21:12
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Связыватся с пьющим наркоманои себе дороже.
Це - найкраще, що є про великого майстра Марадону.
https://www.youtube.com/watch?v=3eDZV-p9DiI