У СБУ пропонують українцям оцінити, чи добропорядними є співробітники відомства
Служба безпеки України проводить анонімне опитування щодо доброчесності співробітників відомства.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку СБУ.
"Мета опитування - визначення корупційних ризиків у діяльності СБУ, створення ефективних механізмів запобігання корупції, врегулювання конфлікту інтересів і забезпечення доброчесності співробітників", - йдеться в повідомленні.
В опитуванні пропонують вказати, яка частина співробітників СБ України є недоброчесними: всі співробітники, більшість, меншість чи деякі.
Крім цього, запитують, які сфери діяльності СБУ сьогодні найбільш корумповані, як змінилася кількість нечесних співробітників за останні роки і чи стикалися особисто з проявами недоброчесності співробітників СБУ.
Також в опитуванні пропонують вирішити основні причини недоброчесності співробітників СБУ. На вибір пропонується, зокрема, неякісний підбір кадрів, низький рівень етичних і моральних цінностей співробітників, корумпованість контролюючих ланок СБУ або низький рівень заробітної плати.
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але! у вас депутаты в закарпатье поют гимн чужой страны! а вы опросы устраиваете? совсем служба пропала.....
Про борьбу с коррупцией, контрабандой и экономикой - соглашусь, тут есть что предъявить.
Просто надо объективно подходить к этому вопросу.
Бо якщо ви хочете щоб випускали всіх, кого ви і ваші однодумці вважаєте невинуватими - то згадайте про те, що і у затриманих сепаратистів є багато людей, що вважають їх невинуватими і їх захист НЕСПОДІВАНО так само стверджує, що речові докази їм "підкинула" СБУ. Я ж кажу, закон - це палка о двох кінцях. Саме тому його слід застосовувати обережно і слідувати принципу, що озвучила цариця Єкатерина: краще виправдати 10 винних, ніж засудити одного невинуватого"
1. Ви не стали фігурантом провадження про приховування тяжкого злочину.
2. На підставі заяви, незалежно від результатів її розгляду, можна було оскаржувати дії українських правоохоронців в міжнародних інстанціях.
Тільки насправді все це про "підкинули", "підставили" - бла-бла-бла захисників, тому що атовці, волонтери, активісти майже у всіх випадках є недоторканими для закону. Є чимало прикладів, коли ця категорія людей залишається на свободі за дії, які звичайного громадянина вже давно б запроторили у буцегарню. І якщо вже вони стали фігурантами кримінальних проваджень - значить докази там залізобетонні.
Да и после майдана они работали по бывшим регионалам. Но попытка сыграть в беспредел обернулась исками в ЕСПЧ, котрые в большинстве оказались выигранными. Мальчики, которые тут со мной спорят, просто не понимают, что времена по сравнению с 37-м, да даже с 70-ми кардинально изменились. И сегодня посадить человека лишь за то, что он выражает свою точку зрения на отношения с разными странами, или высказывет мнение о майдане - это гарантированный анальный нагиб Украины на международной арене. Москва только и ждет таких случаев, чтоб в той же ПАСЕ рассказывать о политических преследованиях в Украине (которая и так в тройке лидеров по искам против нее в ЕСПЧ)
Другое дело, что сами сотрудники ведомства могут без труда организовать кучу "правильных" анонимных ответов.
Люто плюсую.
ничего не боятся, и СБУ это устраивает.
О чём ещё говорить ?
В https://docs.google.com/forms/d/e/1********************-HnMq6TJnqbVBVXvk5pZosq0Vh8IstGKteg/viewform?fbclid=IwAR1IzkgCDjexUoGCNzJfrKcJJ4OqbvCrSBoZvMliNNW2rurdZkl1KAp55x8 опросе предлагают указать, какая часть сотрудников СБ Украины недобросовестны: все сотрудники, большинство, меньшинство или некоторые.
это подразумевает что отвечающий должен лично узнать каждого сотрудника службы? совсем умом трехнулись.
я конечно люблю триллеры, но как то не предполагал такой эффект присутствия и уж тем более не мечтал участвовать в съемках фильма категории "В" но с бюджетом блокбастера
21.04.2019
Для начала пусть откроют зарплаты, все льготы и долплаты.
Это НАШИ деньги - мы имеем право знать на что они идут.
У меня бывшая жена полковник СБУ ватница до мозга костей и ненавидит всё украинское.
Почему бы об этом не поговорить - кого и по какому принципу туда берут ?
типа - бакланов достоен?оно на своем месте?
Они сделали мой день!
Там якраз на їхній сторінці такі ж коменти !
І анекдот зразу вкрала:
-Алло!Доброго дня! Василь Степанович?
-Так, це я.
-Це з СБУ вас турбують!
-Я знаю.
-Звідки ви знаєте???
-Ви мені дозвонилися на вимкнений телефон!
Недавно всплыло, что СБУ организовало трафик телефонной связи, а про то, что СБУ крышует контрабанду, организовывает подконтрольный вывоз продукции военного назначения в страну агрессор; незаконный экспорт вооружений в разные страны; торговлю человеческими органами и людьми, еще напишут, так думаю.
Словом, нет ни единого самого мерзкого и подлого дела, откуда бы не торчали ушки людей из конторы.
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Вы там, в СБУ, все такие,- маком поенные???
Или как у нас - 73%?
Вы скажите!
Я хочу знать, на содержание каких *******...в идут МОИ деньги!!!
Но это о СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ!!!
Не о вас.
И не для вас.
Откуда знать обычным гражданам, не врагам, об их порядочности?
насправді, всі вони без винятку клали великий хрен на народ, на країну і на їх майбутнє, проте останні, своєю "креативною новацією" вирішили і зеленопука янелохівського потішити, позагравати з цивілізованим світом і прикрити-перестрахувати свої дупи анонсованим опросіком. а чому б і ні. у президента "відосики" у підлеглих "опросіки". ось так і живемо, правильно животіємо, на відміну від цих нікчемних "слуг народу".
Или Израиль, или любая другая заинтересованная сторона ?
Так зачем этот дорогостоящий цирк ?
Чтобы была охранка, следящая за патриотами за деньги украинцев ?
Что Ахметов через "субсидии" тупо перекачивает украинский бюджет СЕБЕ в карман.
Так зачем этот маланский цирк ? Посмотрите сколько там этнических украинцев
и представителей другого этноса с русскими и украинскими фамилиями.