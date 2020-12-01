У СБУ пропонують українцям оцінити, чи добропорядними є співробітники відомства

Служба безпеки України проводить анонімне опитування щодо доброчесності співробітників відомства.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку СБУ.

"Мета опитування - визначення корупційних ризиків у діяльності СБУ, створення ефективних механізмів запобігання корупції, врегулювання конфлікту інтересів і забезпечення доброчесності співробітників", - йдеться в повідомленні.

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В опитуванні пропонують вказати, яка частина співробітників СБ України є недоброчесними: всі співробітники, більшість, меншість чи деякі.

Крім цього, запитують, які сфери діяльності СБУ сьогодні найбільш корумповані, як змінилася кількість нечесних співробітників за останні роки і чи стикалися особисто з проявами недоброчесності співробітників СБУ.

Також в опитуванні пропонують вирішити основні причини недоброчесності співробітників СБУ. На вибір пропонується, зокрема, неякісний підбір кадрів, низький рівень етичних і моральних цінностей співробітників, корумпованість контролюючих ланок СБУ або низький рівень заробітної плати.

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