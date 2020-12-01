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В СБУ предлагают украинцам оценить, добропорядочны ли сотрудники ведомства

В СБУ предлагают украинцам оценить, добропорядочны ли сотрудники ведомства

Служба безопасности Украины проводит анонимный опрос относительно добропорядочности сотрудников ведомства.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу СБУ.

"Цель опроса - определение коррупционных рисков в деятельности СБУ, создание эффективных механизмов предотвращения коррупции, урегулирования конфликта интересов и обеспечения добропорядочности сотрудников", - говорится в сообщении.

В СБУ предлагают украинцам оценить, добропорядочны ли сотрудники ведомства 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 47% украинцев не видят улучшений в борьбе с коррупцией, 34% говорят об ухудшении, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

В опросе предлагают указать, какая часть сотрудников СБ Украины недобросовестны: все сотрудники, большинство, меньшинство или некоторые.

Кроме этого спрашивают, какие сферы деятельности СБУ сегодня наиболее коррумпированы, как изменилось количество нечестных сотрудников за последние годы и сталкивались ли лично с проявлениями недобросовестности сотрудников СБУ.

Также в опросе предлагают решить основные причины недобросовестности сотрудников СБУ. На выбор предлагается, в частности, некачественный подбор кадров, низкий уровень этических и моральных ценностей сотрудников, коррумпированность контролирующих звеньев СБУ или низкий уровень заработной платы.

Также смотрите: 85% украинцев считают себя патриотами, почти 60% готовы защищать Украину с оружием в руках, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Автор: 

коррупция (8554) опрос (2819) СБУ (19847)


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Топ комментарии
+51
вы там на приколе?
але! у вас депутаты в закарпатье поют гимн чужой страны! а вы опросы устраиваете? совсем служба пропала.....
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01.12.2020 00:07
+22
Это новая хохма от зелепупиков ? ) там в Закарпатье очередное мутилово с венгерской псевдореспубликой , Мертвечуки и бывшая регионаловская тухлятина безнаказанно во власть лез с зажопниками , а они тут шоу с опросом устраивают ) Оценка работы СБУ на 2 с плюсом по пятибальной системе .
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01.12.2020 00:09
+13
Ребята, что происходит в нашей стране? Над нами откровенно ржут все ведомства, начиная от судей, заканчивая СБУ. Страну растаскивают по частям, а зажравшиеся сволочи сидят в кабинетах и рисуют опросики для того, чтобы мы отметили степень их "доброчесности"? А не отметить ли вам ее топором по яйцам?
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01.12.2020 00:15
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Правила форума Совет форумчан
вы там на приколе?
але! у вас депутаты в закарпатье поют гимн чужой страны! а вы опросы устраиваете? совсем служба пропала.....
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01.12.2020 00:07 Ответить
опередил на 2 мин..)
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01.12.2020 00:10 Ответить
Те кто своих же коллег арестовывал и отдал под суд .за действительно героическую спецоперацию по освобождению пленников из тюрем рашистских террористов ? А молчок 🤐 по сливу палачей «вагнеровце» , почему не встали на защиту своей чести ?
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01.12.2020 00:35 Ответить
Ну, вот, кстати, не соглашусь. Контрразведка, это, как раз, те, кто сегодня реально работает. Как и антитеррор. Несмотря на войну, у нас в городах не взрываются бомбы и не берут заложников. Кому тяжело это принять - читаем, что было в рашке в 90-х.
Про борьбу с коррупцией, контрабандой и экономикой - соглашусь, тут есть что предъявить.
Просто надо объективно подходить к этому вопросу.
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01.12.2020 01:04 Ответить
Как раз по певунам гимна Венгрии это и есть компетенция ВЗНД и КР (відділ захисту національної дкржавності і контррозвідка відповідно). Это реальный про..б и оперов и негласного аппарата (возможно умышленный). Уж поверь мне, я в "конторе" отслужил двадцатку (на оперативных и руководящих должностях).
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01.12.2020 05:11 Ответить
Рад, что на этом форуме есть не только диванные эксперты. Что ж, давай поговорим как люди, имеющие отношение к предмету. Я тоже служил на оперативных должностях, только в милиции, но закон про ОРД один, так что имею представление, тем более, что неоднократно работал с вашими в связке. Итак, давай по сути: я больше чем уверен, что эта группа была у них в разработке, но, как сам понимаешь, с одними подозрениями ты не набьешь обыск. Ведь в этом и заключается метод ОРД "от лица к преступлению" - ты ведешь разработку объекта, и, лишь получая доказательства, переходишь на гласные действия. Не 37-й на дворе, правда? Это по закону. Теперь возьмем реальности. Венгерская община - это люди, имеющие определенную крышу в лице государства-члена ЕС, с которым ссориться тоже чревато. Это не старичок-коммунист, на которого можно набить обыск без последствий. В случае с венграми сразу поднимется вой об утеснении свободы самовыражения и т. п. Полетят иски, в т. ч. и к международному сообществу. И что предъявит СБУ? А нихрена. Ну, вот. не нашли б у него дома печатную продукцию - ЧТО дальше? А так - спели гимн, появился какой-то факт, основание. И тут контрики не сплоховали: провели обыск, выявили печатную продукцию. И, хотя Венгрия все-равно поднимает кипеж, но уже есть что предъявить в свое оправдание.
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01.12.2020 08:37 Ответить
Питання до не "діванних експертів" від "діванного експерта": кожна більш-менш притомна людина бачить, що портнови медведчуки та т.д. це ну просто відверті вороги України. Тільки такі ж вороги, або просто тупі служаки цього не бачуть. Стаття 111. Державна зрада - "...чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України..." - це не про них? Тоді копійка-ціна таким спецслужбам!
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01.12.2020 10:38 Ответить
Шановний, ви взагалі в курсі, що таке докази у крмінальному процесі? Це коли доведена умисна протиправна дія особи у певних злочинах. Ні, звісно, можна саджати в дусі 37-го усіх, кого ви, або правоохоронці будуть вважати винуватим. Але тоді не дивуйтесь, якщо за вашою логікою вас посадять за ст. 109 КК, якщо ви, наприклад, на цьому форумі висловите невдоволення Зеленським. Не подобається влада? Значить хоче її усунути шляхом, не передбаченим Конституцією (а це імпічмент, який не можливий в разі наявності пропрезидентської більшості в парламенті). Вибачте, але навіть в московії не саджають за "лезгінку", наприклад.
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01.12.2020 12:24 Ответить
Тобто, ви хочете сказати, що медведчуковський "шабаш" біля посольства США (важливого стратегічного партнера України), телепрограми (наприклад на "Zik"), що відверто розвертають нас до московії, брешуть про майдан і війну проти України довести не можливо? Я не юрист, але хіба в юриспруденції нема поняття "буква закону" та "дух закону"? Чи в Україні діє тільки "буква закону".
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01.12.2020 13:01 Ответить
І що було під посольством США? Помітингували, висловили свою точку зору. Теж саме стосується і зік. Особливо я там не побачив закликів до злочинних дій, пропаганду забороненої символіки, розпалювання міжнаціональної ти між релігійної ворожнечі тощо. Їм не подобаються дії влади? Так вибачте, це - нормальне явище для українського суспільства, що, саджати за це? "Дух закону", "буква закону" - це і є ті самі критерії, що вимагають наявності незаперечних доказів вини. Більш того, принцип цивілізованого правосуддя, сформульований у статті 62 Конституції: "Обвинувачення не може грунтуватися на припущеннях". Ви маєте зрозуміти: порушення прав людини - це палка обов'язково із двома кінцями. І диктатури ніколи не буває "частково".
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01.12.2020 18:45 Ответить
Можливо просто треба докладати більше сил та інтелекту, детальніше "копнути", використовувати свою агентуру? Чи тільки коли Україна стане ще одною "губернією московитів" тоді будемо чухати потилицю і думати - що ж не так зробили? Чому знову "прокол"?
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01.12.2020 13:08 Ответить
Хлопці, пробачте що втрутився в ваш діалог, але є питання: коли хтось а мабуть зовсім ніхто пише анонимку що у Петрова є зброя тощо, то тільки по заяві СБУ втручається в часне майно та проводить обшуки, а якщо не знайшли чогось, так знайдуть патрон або траву тощо. Це ні 37 рік? Коли лікаря СБУ яке мабуть має займатися Мертвечуком або Фельдманом з Бойко та Шуфрічем, так тут зразу антисиметізм. А як треба замилити очі Зеленському та всьому народу, так арештують лікаря або селянина з гвинтівкою. Коли щось напишешь або скажеш на СБУ або Зеленського, то тут зразу замах на цілісність Держави або посадовця. Пробачте, але це ж дійсно правда.
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01.12.2020 14:33 Ответить
Макс66, якщо у вас є факти і докази, що комусь щось підкинули правоохоронці - звертайтесь в ДБР. Якщо ж ні і речові докази вилучені належним шляхом, що не змогли заперечити в суді захисники обвинувачених - то тут, вибачайте.
Бо якщо ви хочете щоб випускали всіх, кого ви і ваші однодумці вважаєте невинуватими - то згадайте про те, що і у затриманих сепаратистів є багато людей, що вважають їх невинуватими і їх захист НЕСПОДІВАНО так само стверджує, що речові докази їм "підкинула" СБУ. Я ж кажу, закон - це палка о двох кінцях. Саме тому його слід застосовувати обережно і слідувати принципу, що озвучила цариця Єкатерина: краще виправдати 10 винних, ніж засудити одного невинуватого"
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01.12.2020 18:50 Ответить
Вы издеваетесь? А кто в ДБР? И кто что докажет? Вам КСУ мало. Это старая песня про "звиртайтесь" Только почему-то всегда виноват лодчник.
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01.12.2020 20:08 Ответить
Навіть якщо ви вважаєте, що ДБР повністю складається з покидьків, вам все рдно потрібно звернутись, щоб:
1. Ви не стали фігурантом провадження про приховування тяжкого злочину.
2. На підставі заяви, незалежно від результатів її розгляду, можна було оскаржувати дії українських правоохоронців в міжнародних інстанціях.
Тільки насправді все це про "підкинули", "підставили" - бла-бла-бла захисників, тому що атовці, волонтери, активісти майже у всіх випадках є недоторканими для закону. Є чимало прикладів, коли ця категорія людей залишається на свободі за дії, які звичайного громадянина вже давно б запроторили у буцегарню. І якщо вже вони стали фігурантами кримінальних проваджень - значить докази там залізобетонні.
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02.12.2020 10:46 Ответить
А може ви хочете сказати, що портнови з медведчуками це такі собі політичні активісти, які мають свої особливі погляди на політику? Тоді більше коментувати нічого.
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01.12.2020 13:14 Ответить
Виктор, по СБУшным статьям всегда документирование было большим головняком, потом легализация для суда полученных материалов ОТМ (оперативно-технических) и ООД (опердок, тут вообще жоППа). Работа по документированию наработке и проверке негласного аппарата на двурушничество - также тяжкий труд. Увы его необходимо выполнять. Вопрос в опыте. Одного желания мало. Возможно для начала н7еобходимо пришивать контрабас, потом от него плясать, приклеивать 209 УКУ, выходить на источники финансирования, работать с фондами и религиозными организациями. Извини, здесь не ликбез для остальных.
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01.12.2020 13:54 Ответить
По МВДшным, поверь, головняка еще больше. У вас то хоть хакрытая структура, а в милиции-полиции все всегда в открытую. Кроме головняков еще и нервы мотают всякого рода "активисты". Опер в полиции, если прослужил 5 лет, уже "дедом" считается, большинство выпускников ведомственных ВУЗов мечтают выслужить положенные 3 года и свалить. Про следаков вообще молчу... жопа, короче.
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01.12.2020 18:54 Ответить
Так вот, даже при таких условиях есть те, кто все-таки делает свою работу. Просто они занмвются либо резонансами, либо когда жертва преступления - чей-то родственник или активист, или атошник... короче ты понял. Так, уверен, и в СБУ. Более того, больше чем уверен, что этим парням уже давно дали задание пасти лидеров ОПЗЖ, которая на выборах откусывала и откусывает немалый кусок у партии власти.
Да и после майдана они работали по бывшим регионалам. Но попытка сыграть в беспредел обернулась исками в ЕСПЧ, котрые в большинстве оказались выигранными. Мальчики, которые тут со мной спорят, просто не понимают, что времена по сравнению с 37-м, да даже с 70-ми кардинально изменились. И сегодня посадить человека лишь за то, что он выражает свою точку зрения на отношения с разными странами, или высказывет мнение о майдане - это гарантированный анальный нагиб Украины на международной арене. Москва только и ждет таких случаев, чтоб в той же ПАСЕ рассказывать о политических преследованиях в Украине (которая и так в тройке лидеров по искам против нее в ЕСПЧ)
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01.12.2020 19:02 Ответить
с такой СБУ скоро в Одессе и в Харькове запоют российский гимн.
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01.12.2020 08:49 Ответить
Вы не поверите, он там и так звучит, поскольку там находятся консульства РФ. Ваши предложения? Брать их штурмом? Враги Украины будут апплодировать такому решению.
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01.12.2020 19:03 Ответить
Это новая хохма от зелепупиков ? ) там в Закарпатье очередное мутилово с венгерской псевдореспубликой , Мертвечуки и бывшая регионаловская тухлятина безнаказанно во власть лез с зажопниками , а они тут шоу с опросом устраивают ) Оценка работы СБУ на 2 с плюсом по пятибальной системе .
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01.12.2020 00:09 Ответить
Многовато Вы им нарисовали.
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01.12.2020 00:12 Ответить
К тому же зачем спрашивать у украинцев , если достаточно посмотреть кто и как из них живёт не по средствам .
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01.12.2020 00:19 Ответить
Ну а как же фигней пострадать? Нелох опросики устраивает, а эти чем хуже?
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01.12.2020 00:38 Ответить
В СБУ предлагает украинцам оценить, добропорядочны ли сотрудники ведомства - Цензор.НЕТ 3079
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01.12.2020 00:17 Ответить
А нафуй нам СБУ, якщо воно без залучення стукачів, не спроможне виконувати свої прямі обов"язки?
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01.12.2020 00:10 Ответить
тут ещё может такая фишка . Всех , кто будет на них жаловатьсЯ , могут и нагнуть до несчастного случая . Коррупция ведь никуда не делась . А силовики как беспредельничали , так и дальше беспредельничают .
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01.12.2020 00:13 Ответить
А навіщо напрягатись? Можна ж дрібний і середній бізнес кошмарити. Хто там у нас самий зрадник? Ніхто. Вони працюють. На себе.
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01.12.2020 00:23 Ответить
Сказано же - анонимный опрос.
Другое дело, что сами сотрудники ведомства могут без труда организовать кучу "правильных" анонимных ответов.
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01.12.2020 00:24 Ответить
Вставай, я тебе открою секрет, агентура, которую ты называешь "стукачами" - это метод работы, который практикуется в спецслужбах и полиции с давних времен и во всех странах. Или ты считаешь, что сбушники должны ходить и у всех спрашивать "вы случайно не работаете на разведку других государств?"
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01.12.2020 01:07 Ответить
Оно недолуге.
Люто плюсую.
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01.12.2020 05:15 Ответить
Нет нормальные спец.службы работают на упреждение! Если СБУ не знало ,что они собираются после присяги спеть гимн мадьярский,то такие службы не нужны,это просто трата денег налогоплательщиков и путь к сепаратизму.В нормальной стране бакланов и его ставленник в Закарпатье уже были бы уволены за проф непригодность,а вся спец служба того региона давала бы показания.
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01.12.2020 14:20 Ответить
Вставай - ты идиот. Оперативная работа всех спецслужб в мире и заключается в работе с агентурой. Марш в палату и долечивайся.!
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01.12.2020 05:14 Ответить
лягай, відкрию тобі таємницю, без "стукачів" жодна спецслужба не працює.
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01.12.2020 08:15 Ответить
Это клиника...........
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01.12.2020 00:11 Ответить
Нет, это 95 квартал.
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01.12.2020 01:49 Ответить
закатают экзитпол на три лярда баклановцы..
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01.12.2020 00:11 Ответить
Вроде и так не видно, что Ахметов, Медведчук и дальше по списку - жируют,
ничего не боятся, и СБУ это устраивает.
О чём ещё говорить ?
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01.12.2020 00:26 Ответить
В Донецкой и Луганской областях сотрудники СБУ получали доплаты от некоторых владельцев крупного бизнеса (Тарута, Ахметов, Клюевы и др.) Не удивительно, что эта свора тут же переметнулась на ту сторону, которая их и кормила. Зато теперь они благополучно выходят на украинские (!) пенсии и по закону все верно, иначе подадут в ЕСПЧ.
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01.12.2020 07:56 Ответить
Та в березні 2014 в Криму, побачили, всю ту 90% добропорядочность.
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01.12.2020 00:12 Ответить
идиотизм

В https://docs.google.com/forms/d/e/1********************-HnMq6TJnqbVBVXvk5pZosq0Vh8IstGKteg/viewform?fbclid=IwAR1IzkgCDjexUoGCNzJfrKcJJ4OqbvCrSBoZvMliNNW2rurdZkl1KAp55x8 опросе предлагают указать, какая часть сотрудников СБ Украины недобросовестны: все сотрудники, большинство, меньшинство или некоторые.

это подразумевает что отвечающий должен лично узнать каждого сотрудника службы? совсем умом трехнулись.
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01.12.2020 00:13 Ответить
Не только сотрудников лично знать, но и всех или хотя бы некоторых разведчиков и контрразведчиков.
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01.12.2020 00:26 Ответить
Думаю, они спрашивает наше мнение, выясняют отношение к гнилой, давно прогнившей конторе. Я могу смотреть по своему соседу по загородному дому, СБУшнику на пенсии с большииими звездами на погонах, несколько квартир в Киеве, дети имеют недвижимость за границей, почти постоянно на отдыхе (чаще всего Италия и острова), дома обслуга и свой водитель (тот же, что возил его в конторе). И дни рождения, когда приезжают гости из конторы и фейерверки в ночи.
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01.12.2020 08:01 Ответить
Тссссссссс............ Рехнулись давно, но это была государственная тайна. Хотя после такой инициативы ни для кого секретом не будет. Приветики.
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01.12.2020 00:42 Ответить
привет.
я конечно люблю триллеры, но как то не предполагал такой эффект присутствия и уж тем более не мечтал участвовать в съемках фильма категории "В" но с бюджетом блокбастера
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01.12.2020 00:50 Ответить
Будем надеяться, что это не распространится как короновирус по всем министерствам и прочим злачным конторам.
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01.12.2020 01:53 Ответить
Ребята, что происходит в нашей стране? Над нами откровенно ржут все ведомства, начиная от судей, заканчивая СБУ. Страну растаскивают по частям, а зажравшиеся сволочи сидят в кабинетах и рисуют опросики для того, чтобы мы отметили степень их "доброчесности"? А не отметить ли вам ее топором по яйцам?
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01.12.2020 00:15 Ответить
Вже отмєтілі.
21.04.2019
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01.12.2020 00:19 Ответить
Инициатива неплохая, есть уже зачатие взаимодействие власти и народа, так сказать обратная связь, но такие органы власти, как СБУ редко контактируют с людьми, начинать надо с более простых организаций
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01.12.2020 00:16 Ответить
Инициатива хороша. Я заметил, что этот пост разместили, когда почти все спят, остальные про инициативу СБУ никогда не узнают.
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01.12.2020 08:04 Ответить
Просто посмотрите на парковку возле СБУ в 8-00 утра в любом городе Украины
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01.12.2020 00:16 Ответить
А шо там? Бюджетники на крузерах підїхали. Як всігда.
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01.12.2020 00:26 Ответить
СБУ гарант безопасности Украины. Пускай ездят на Круизерах, не на кацпских же УАЗиках им ездить.
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01.12.2020 00:56 Ответить
Крузаки это беспонтово надо на на американских Ренглерах
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01.12.2020 02:37 Ответить
Это стеб такой???)
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01.12.2020 00:18 Ответить
А шо, 73,22% можна, а їм ніззя?
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01.12.2020 00:20 Ответить
В СБУ предлагает украинцам оценить, добропорядочны ли сотрудники ведомства - Цензор.НЕТ 6137
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01.12.2020 00:21 Ответить
Последняя графа - на дороги. К гадалке не ходи.
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01.12.2020 00:45 Ответить
Пика в нього явно вже думає як йому там за гратами буде.
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01.12.2020 15:14 Ответить
Почему зарплаты СБУшников - тайна ? От кого? От тех, кого они, по идее, защищают ?
Для начала пусть откроют зарплаты, все льготы и долплаты.
Это НАШИ деньги - мы имеем право знать на что они идут.
У меня бывшая жена полковник СБУ ватница до мозга костей и ненавидит всё украинское.
Почему бы об этом не поговорить - кого и по какому принципу туда берут ?
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01.12.2020 00:21 Ответить
Но украинскую буженинку она любит.
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01.12.2020 12:08 Ответить
Чого ж Ви друже її відпустили? Треба було на охоту або рибалку її запросити. Це мені теж знайомо з колишньої. Але там треба було всю її родину брати на рибалку, так міста в авто не вистачило б та кінець мотузки як раз в самій Москві.
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01.12.2020 15:12 Ответить
бутусов мог бы опросник и тут вывесить...
типа - бакланов достоен?оно на своем месте?
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01.12.2020 00:22 Ответить
Та вслушайтесь в вопрос *Добропорядочны ли.....сотрудники?*. Та нефиг снедать как добропорядочны! И добрые и рядные и рядовые---а кто старше так поэты!
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01.12.2020 00:25 Ответить
У нас в Херсоне под ВБКОЗ на Шолом Алейхема стоят одни "запарики". Особенно показательны две "Инфинити". Дальше о добропорядочности писать?
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01.12.2020 00:29 Ответить
мы иногда охреневаем - а в остальное время спим..
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01.12.2020 00:34 Ответить
"В опросе предлагают решить основные причины недобросовестности сотрудников СБУ. На выбор предлагается, в частности, некачественный подбор кадров, низкий уровень этических и моральных ценностей сотрудников, коррумпированность контролирующих звеньев СБУ или низкий уровень заработной платы".
Они сделали мой день!
В СБУ предлагают украинцам оценить, добропорядочны ли сотрудники ведомства - Цензор.НЕТ 1648
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01.12.2020 00:42 Ответить
Это ФСБ проводит опрос?
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01.12.2020 00:54 Ответить
Конченые.
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01.12.2020 01:10 Ответить
ТАК ПЛАТИТЕ ЗАРПЛАТУ !!!
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01.12.2020 01:30 Ответить
Прикольная должность у баканова - лейтенант.
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01.12.2020 01:38 Ответить
Може, їм хтось акаунт зламав ?
Там якраз на їхній сторінці такі ж коменти !
І анекдот зразу вкрала:

-Алло!Доброго дня! Василь Степанович?
-Так, це я.
-Це з СБУ вас турбують!
-Я знаю.
-Звідки ви знаєте???
-Ви мені дозвонилися на вимкнений телефон!
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01.12.2020 01:40 Ответить
1937-ой год возвращается? Чи Павлики Морозовы уже выздыхали? Чи то вы, панове, в междусобойчик решили сразицца? ЗЫ... как то странно получается: у пыни охранник застрелился и тут на тебе, в унисон.
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01.12.2020 01:58 Ответить
так откройте у себя форум такой чтобы админы не банили мы вам там напишем 😡
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01.12.2020 02:35 Ответить
и о да, шобы не регистрироваться, в унисон зебикам, типо, по приколу. ВОпрос то анонимности требует, это вам не хухры-мухры... Павлика Морозова растуды ж твою налево.
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01.12.2020 02:39 Ответить
це для того щоб твій голос не змогли знешкодити як це ти не розумієш??
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01.12.2020 05:00 Ответить
Может ли любой олигарх в Украине такого уровня как Ахметов,Коломойский, Пинчук достать ЛЮБУЮ интересующую его информацию из недр СБУ? Наверное может. Тогда вообще о какой спецслужбе может идти речь? Ее просто нет в Украине. В УССР была, а в Украине от нее ничего не осталось кроме зданий да сраных архивов.
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01.12.2020 04:17 Ответить
Запросто. Личная частная военная компания Ахметова в основном из выходцев оттуда (переманили на большие деньги), у тех связи. Если и сегодня через контору достаточно легко пробить любого человека, контакты, получить доступ к его звонкам (а в крупных компаниях это обязательное условие), то о какой порядочности можно вести речь.
Недавно всплыло, что СБУ организовало трафик телефонной связи, а про то, что СБУ крышует контрабанду, организовывает подконтрольный вывоз продукции военного назначения в страну агрессор; незаконный экспорт вооружений в разные страны; торговлю человеческими органами и людьми, еще напишут, так думаю.
Словом, нет ни единого самого мерзкого и подлого дела, откуда бы не торчали ушки людей из конторы.
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01.12.2020 08:09 Ответить
По данным СМИ начальник Николаевского управления сбу, тайно встречается с росиянами сомнительной наружности(возможно адептами стрелкова-гиркина). На запрос баканову - что это - тишина. Вот как я могу в дальнейшем относится к сбу - они раньше были под фсб, немного Порох почистил, но сейчас так там просто мальчики молодые лейтенанты фсб практику проходят.
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01.12.2020 04:36 Ответить
Анкету заполнил, но насмешило то, что безграмотные сбу-шники не могут страничку в фейсбуке грамотно оформить.
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01.12.2020 06:08 Ответить
Первые мысли - сразу матерные!!!

Вы там, в СБУ, все такие,- маком поенные???
Или как у нас - 73%?

Вы скажите!
Я хочу знать, на содержание каких *******...в идут МОИ деньги!!!
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01.12.2020 06:44 Ответить
Как в песне: " Если кто-то, кое где у нас порой честно жить не хочет..."

Но это о СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ!!!

Не о вас.

И не для вас.
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01.12.2020 06:51 Ответить
Ті хто в « поле» , на ТУ сторону ходить , респект та уважуха , а за решту не знаю тому промовчу .
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01.12.2020 07:06 Ответить
может СлаБоУмные и порядочные, но долбодятлы во всем редкие - от защиты государственности до контрразведывательного обеспечения... правда, в чем они себя хорошо проявили, так это "защите экономике"... довели ее до нуля...
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01.12.2020 07:54 Ответить
Зато преуспевают на ниве личного обогащения, используя технические возможности, данные государством за наши деньги. Все как одна из крупных компаний Украины содержат на прикорме хотя бы нескольких офицеров СБУ.
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01.12.2020 08:12 Ответить
В высших эшелонах власти сепаратня и ворьё творят беззакония и разрушают государственность Украины, а эти заботятся о своей добропорядочности! Вспомнился почему-то анекдот про мальчика который обменял кортик на часы. Не будет никакого толку в стране, пока не появится свой Адольф Виссарионович Пиночет.
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01.12.2020 08:21 Ответить
Ответьте на вопросы - и ждите "воронок"...
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01.12.2020 08:32 Ответить
А нехай ідуть але скажу, постулати Дзержинського та його паростки в комітетах ще двісті років будуть давати своє насіння. Це сама огідна система яка працює на інтереси влади=олігархів та політичних вбивць всіх незадоволених.
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01.12.2020 14:58 Ответить
Служба Безопасности Украины - занимается внешними врагами или их засланцами!
Откуда знать обычным гражданам, не врагам, об их порядочности?
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01.12.2020 09:23 Ответить
ой ржу-немагу....... , спочатку над всією країною приколювався київський окружний суд на чолі з гопником-свинововком, потім всіх жителів країни на весь світ виставив недоумками КС який укомплектований психічно-зкурвленими небожителями проте недоукомплектований порядними суддями, а тепер естафету перейняло "позорне" СБУ - головна криша усього "солідного" криміналітету країни і висококваліфікованих пройдисвітів , очільника якого одразу після призначення першим привітав у стінах парламенту запроданець і зрадник України Мертвечук.
насправді, всі вони без винятку клали великий хрен на народ, на країну і на їх майбутнє, проте останні, своєю "креативною новацією" вирішили і зеленопука янелохівського потішити, позагравати з цивілізованим світом і прикрити-перестрахувати свої дупи анонсованим опросіком. а чому б і ні. у президента "відосики" у підлеглих "опросіки". ось так і живемо, правильно животіємо, на відміну від цих нікчемних "слуг народу".
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01.12.2020 11:41 Ответить
західні донори давно (років зо три, а то й більше) вимагають реформи сбу,.. на підході чергова спроба нової редакції закону...сбу звісно ж не в захваті, швидше навпаки - опирається, от і грає в опитування... все просто на поверхні.
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01.12.2020 11:45 Ответить
Давайте посмотрим реально - есть ли в Украине секреты,, которых не знает Россия ?
Или Израиль, или любая другая заинтересованная сторона ?
Так зачем этот дорогостоящий цирк ?
Чтобы была охранка, следящая за патриотами за деньги украинцев ?
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01.12.2020 12:00 Ответить
СБУ не интересует, что на таможне Украина теряет ТРИ МЛРД. ДОЛЛАРОВ В ГОД.
Что Ахметов через "субсидии" тупо перекачивает украинский бюджет СЕБЕ в карман.
Так зачем этот маланский цирк ? Посмотрите сколько там этнических украинцев
и представителей другого этноса с русскими и украинскими фамилиями.
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01.12.2020 12:05 Ответить
Добропорядні не усміхаються мертвечукам і не ручкаються з ними.
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01.12.2020 13:10 Ответить
и зачем заниматься стукачеством, если достаточно обратить внимание на зрителей 95-го квартала. Можно паковать не выходя из зрительного зала.
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01.12.2020 14:22 Ответить
Друзі, по-перше нам влаштовують якийсь там опрос президента, а зараз для дурних дівчаток від 50 та старше замилюють очі яка гарна в нас СБУ. Це вже дуже не смішно. Нас роблять дурнями як у Джельсоміно. Коли на захист Фельдмана котрий встановив свій банер з мавпами біля пам'ятника голодомору у Харкові, цілий кордон поліції, то де СБУ? На мене здається що країна вже перетнула червону стрічку громадянської війни що потрібно Путіну. Децентралізація без чіткого законодавчого роз'яснення та ОТГ вже дала свої паростки. Це зовсім вже не смішно! Готуйтесь!
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01.12.2020 14:48 Ответить
 
 