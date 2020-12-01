В СБУ предлагают украинцам оценить, добропорядочны ли сотрудники ведомства

Служба безопасности Украины проводит анонимный опрос относительно добропорядочности сотрудников ведомства.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу СБУ.

"Цель опроса - определение коррупционных рисков в деятельности СБУ, создание эффективных механизмов предотвращения коррупции, урегулирования конфликта интересов и обеспечения добропорядочности сотрудников", - говорится в сообщении.

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В опросе предлагают указать, какая часть сотрудников СБ Украины недобросовестны: все сотрудники, большинство, меньшинство или некоторые.

Кроме этого спрашивают, какие сферы деятельности СБУ сегодня наиболее коррумпированы, как изменилось количество нечестных сотрудников за последние годы и сталкивались ли лично с проявлениями недобросовестности сотрудников СБУ.

Также в опросе предлагают решить основные причины недобросовестности сотрудников СБУ. На выбор предлагается, в частности, некачественный подбор кадров, низкий уровень этических и моральных ценностей сотрудников, коррумпированность контролирующих звеньев СБУ или низкий уровень заработной платы.

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