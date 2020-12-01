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Новини
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Компромісний законопроєкт про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях з'явиться найближчими днями, - "слуга народу" Кравчук

Компромісний законопроєкт про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях з'явиться найближчими днями, -

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності найближчими днями має розглянути президентський законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне декларування і запропоновану робочою групою редакцію, щоб напрацювати компромісний варіант документа.

Про це розповіла журналістам заступниця фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Далі повинен попрацювати профільний комітет - з питань правоохоронної діяльності ... Я думаю, що в найближчі дні комітет буде розглядати обидві редакції, і далі вже компромісний комітетський варіант, який зможе об'єднати найбільш позитивні пропозиції президентського тексту і робочої групи, буде внесений до сесійної зали", - сказала Кравчук під час брифінгу в парламенті 1 грудня.

При цьому вона також наголосила, що президентський варіант законопроєкту жорсткіший. Він передбачає позбавлення волі за те, що "чиновник навмисне не вніс у декларацію який-небудь об'єкт дорожче мільйона гривень ... тобто істотні порушення, наприклад, якщо не задекларував будинок, то повинен нести кримінальну відповідальність".

Також читайте: Відсутність кримінального покарання за недостовірні декларації чиновників унеможливлює припинення корупції, - НАЗК

За словами парламентарки, на 80% підхід робочої групи є таким же, але "там є дещо м'якіші покарання за неподання або навмисні помилки, недекларування тих чи інших об'єктів".

"Я сьогодні бачила заяву спікера парламенту про те, щоб за ці порушення було позбавлення волі. В результаті побачимо, що видасть комітет в законопроєкті як компромісний варіант. Але потрібно ще розуміти, що ... є рішення Конституційного суду, який визнав, що за таке порушення не може бути позбавлення волі, і воно в силі. По-друге, юристи відзначають, що до цих пір не було жодного рішення суду, коли б позбавляли волі - були штрафи, була заборона обіймати певні посади, але нікого ще не посадили", - додала Кравчук.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроєкт про відновлення кримінальної відповідальності за ухилення від подання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей.

30 квітня в Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №4441 авторства членів робочої групи по врегулюванню конституційної кризи, що передбачає відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації і за неподання суб'єктом декларування декларації, але не передбачає позбавлення волі.

Автор: 

ВР (14941) електронне декларування (1468) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+5
Сами создали трудности, которые с успехом решают.
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01.12.2020 11:48
+3
А компромісний - це який? Якщо не задекларував майна менше як на 5 млн. грн., значить неувінават???
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01.12.2020 11:49
+3
Компромісний, Карл !!! Це типу згвалтував але не зовсім ?
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01.12.2020 11:50
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Сами создали трудности, которые с успехом решают.
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01.12.2020 11:48 Відповісти
А компромісний - це який? Якщо не задекларував майна менше як на 5 млн. грн., значить неувінават???
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01.12.2020 11:49 Відповісти
Компромісний, Карл !!! Це типу згвалтував але не зовсім ?
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01.12.2020 11:50 Відповісти
"Шобы у нас все было, и нам за то ничего не бЫло!"
...тамада хороший, и конкурсы интересные...
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01.12.2020 11:50 Відповісти
Не тратьте время попусту. Нужен какраз БЕЗКОМПРОМИСТНЫЙ) не прокатит компромистный.
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01.12.2020 11:52 Відповісти
30 лет компромиссов с коррупцией. Давайте и дальше...
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01.12.2020 11:53 Відповісти
Мабуть, що він буде схожим на Закон про імпічмент президента. Він же ж Є? Є! А можна його застосувати? При нинішній монобільшості-НІ!
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01.12.2020 11:56 Відповісти
375 голосів навіть без "моно" назбирати буде складно
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01.12.2020 12:57 Відповісти
Отакої! З корупцією йдемо на компроміс. Шедеврально!
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01.12.2020 11:57 Відповісти
Вначале уберите олигархов и их холуём от управления государством Украина,а потом занимайтесь реформами ,у слуг и их при слуг мозгов совсем не хвата
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01.12.2020 11:59 Відповісти
Компромиссный законопроект о возобновлении ответственности за ложь в декларациях появится в ближайшие дни, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 5054

..
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01.12.2020 12:00 Відповісти
Компромиссный законопроект о возобновлении ответственности за ложь в декларациях появится в ближайшие дни, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 7156
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01.12.2020 12:00 Відповісти
Не показуйте цей "ріст" зебілам, бо почнуть радіти.
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01.12.2020 12:05 Відповісти
Режиссер всех этих искусственных проблем в Украине всем известный, и сидит на Банковой, сейчас даже затрудняюсь точно сказать, клоун или фээсбэшник ермак, но они импугались, что будет много посадок команды 95 балагана и пошли на сговор с КС, с жуликом и прелателем, тупицким, при этом шут играет роль более жестского сторонника борьбы с коррупцией.
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01.12.2020 12:32 Відповісти
Какие нафиг тут могут быть компромиссы?
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01.12.2020 12:40 Відповісти
чиновник умышленно не внес

Блін ... Це вже проходили - як доказати, що навмисно ???
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01.12.2020 12:55 Відповісти
тварь она, такая же, как и подонок клован
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01.12.2020 13:19 Відповісти
???????????????????????????????????????
судей повесить на фонарях,
их решения аннулировать,
какие в жопу проекты ?
надеюсь Байден будет бойкотировать зеленского и его кодляк,
уж лучше Порошенко с его олигархическим порядком,
чем клоун на верёвке у охметова
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01.12.2020 13:18 Відповісти
Шо? Опять?!
Компромісний законопроєкт про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях з'явиться найближчими днями, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7338
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01.12.2020 14:08 Відповісти
Компромисс между коррупционерами и властью, которая тоже является коррупционером.
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01.12.2020 14:53 Відповісти
 
 