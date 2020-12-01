Компромісний законопроєкт про відновлення відповідальності за брехню в деклараціях з'явиться найближчими днями, - "слуга народу" Кравчук

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності найближчими днями має розглянути президентський законопроєкт про відновлення відповідальності за недостовірне декларування і запропоновану робочою групою редакцію, щоб напрацювати компромісний варіант документа.

Про це розповіла журналістам заступниця фракції партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Далі повинен попрацювати профільний комітет - з питань правоохоронної діяльності ... Я думаю, що в найближчі дні комітет буде розглядати обидві редакції, і далі вже компромісний комітетський варіант, який зможе об'єднати найбільш позитивні пропозиції президентського тексту і робочої групи, буде внесений до сесійної зали", - сказала Кравчук під час брифінгу в парламенті 1 грудня.

При цьому вона також наголосила, що президентський варіант законопроєкту жорсткіший. Він передбачає позбавлення волі за те, що "чиновник навмисне не вніс у декларацію який-небудь об'єкт дорожче мільйона гривень ... тобто істотні порушення, наприклад, якщо не задекларував будинок, то повинен нести кримінальну відповідальність".

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За словами парламентарки, на 80% підхід робочої групи є таким же, але "там є дещо м'якіші покарання за неподання або навмисні помилки, недекларування тих чи інших об'єктів".

"Я сьогодні бачила заяву спікера парламенту про те, щоб за ці порушення було позбавлення волі. В результаті побачимо, що видасть комітет в законопроєкті як компромісний варіант. Але потрібно ще розуміти, що ... є рішення Конституційного суду, який визнав, що за таке порушення не може бути позбавлення волі, і воно в силі. По-друге, юристи відзначають, що до цих пір не було жодного рішення суду, коли б позбавляли волі - були штрафи, була заборона обіймати певні посади, але нікого ще не посадили", - додала Кравчук.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроєкт про відновлення кримінальної відповідальності за ухилення від подання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей.

30 квітня в Верховній Раді був зареєстрований законопроєкт №4441 авторства членів робочої групи по врегулюванню конституційної кризи, що передбачає відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації і за неподання суб'єктом декларування декларації, але не передбачає позбавлення волі.