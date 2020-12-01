РНБО готує спецзасідання щодо ситуації на Донбасі

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про скликання спеціального засідання РНБО щодо Донбасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, у коментарі журналістам він зазначив, що засідання РНБО щодо Донбасу готується, але чітко не сказав, чи буде на ньому прийматися план "Б" щодо врегулювання ситуації на сході України.

"Це залежить від того, у який спосіб 18 членів Ради національної безпеки і оборони будуть розглядати ті документи, які ми готуємо, надаємо, систематизуємо, аналізуємо, - залежно від цього буде прийматися те чи інше рішення", - сказав Данілов.

При цьому, у нього уточнили щодо конкретної теми цього засідання РНБО.

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"Оцінка ситуації у Донецькій і Луганській області, і що надалі нам треба робити для того, щоб настав мир", - зазначив секретар РНБО.

За його словами, засідання відбудеться "у прив'язці до того, що треба приймати ті чи інші управлінські рішення". "Рішення Ради національної безпеки і оборони - це управлінські рішення, які інсталюються указом президента, і вони мають далі бути обов'язковими для всіх, для виконання", - сказав Данілов.