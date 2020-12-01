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РНБО готує спецзасідання щодо ситуації на Донбасі

РНБО готує спецзасідання щодо ситуації на Донбасі

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів про скликання спеціального засідання РНБО щодо Донбасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, у коментарі журналістам він зазначив, що засідання РНБО щодо Донбасу готується, але чітко не сказав, чи буде на ньому прийматися план "Б" щодо врегулювання ситуації на сході України.

"Це залежить від того, у який спосіб 18 членів Ради національної безпеки і оборони будуть розглядати ті документи, які ми готуємо, надаємо, систематизуємо, аналізуємо, - залежно від цього буде прийматися те чи інше рішення", - сказав Данілов.

При цьому, у нього уточнили щодо конкретної теми цього засідання РНБО.

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"Оцінка ситуації у Донецькій і Луганській області, і що надалі нам треба робити для того, щоб настав мир", - зазначив секретар РНБО.

За його словами, засідання відбудеться "у прив'язці до того, що треба приймати ті чи інші управлінські рішення". "Рішення Ради національної безпеки і оборони - це управлінські рішення, які інсталюються указом президента, і вони мають далі бути обов'язковими для всіх, для виконання", - сказав Данілов.

Автор: 

РНБО (2278) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+3
Питання миру на Даунбасі вирішується в кремлі !!))
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01.12.2020 17:32
+3
Чтобы наступил мир , не надо вести переговоры с террористами .
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01.12.2020 17:32
+3
"Это зависит от того, в какой способ 18 членов Совета национальной безопасности и обороны будут рассматривать те документы, которые мы готовим, предоставляем, систематизируем, анализируем". Курить будут эти документы? Или сворачивать в трубочку и вдыхать кокс? Или есть еще варианты?
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01.12.2020 17:38
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Питання миру на Даунбасі вирішується в кремлі !!))
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01.12.2020 17:32 Відповісти
Та ні. У Києві. І рішення є два : 1-перемога. 2-поразка. Решту все від лукавого. Ніякого миру у кремлі немає. У кремлі є лише війна.
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01.12.2020 17:49 Відповісти
Дійсно ,є два рішення,це війна з ордою чи руйнація орди !!!))))
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01.12.2020 17:52 Відповісти
А як може статися руйнація орди без війни? Почесною капітуляцією і розвалом зсередини? 😊 Не вигадуйте шляхів, які ведуть в нікуди.
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01.12.2020 17:58 Відповісти
Як руйнувались імперіі ,переважно з середени,через недієздатність метрополіі !!! Тисячерічний досвід людства доводить ,що доля всіх імперій занепад та руйнація !!)))))
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01.12.2020 18:04 Відповісти
Ага! "Кац прєдлагаєт сдаться!" Пропонує е таки капітулювати і розвалювати кацапів зсередини? А навіщо ж тоді їй треба буде розвалюватися? Україна імперію укріаить, дасть свіжий ресурс, а акції будуть зняті Через відсутність агресії, як такої. Кацапи отримають перепочинок і через деякий час пкшать у Прибалтики і Польщу, женучи на вістрі своєї вєнщиеи мобілізованих українців. Тому повторю - альтернативою цьому всьому є лише опір. Якщо треба, то і збройний. Тобто війна. Не обов'язково гаряча. Але війна. До перемоги.
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01.12.2020 20:10 Відповісти
Мета Росєї,це втюхати Даунбас з особливим статусом, в Україну,для пдальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!! Перший крок до федералізаціі України ,власне позбавлення України суверенітета та соборності !!))
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01.12.2020 17:55 Відповісти
Чтобы наступил мир , не надо вести переговоры с террористами .
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01.12.2020 17:32 Відповісти
Як казав )(уйло--"Их надо мочить ,в сартире!" !!!)))))
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01.12.2020 17:40 Відповісти
Не надо здесь цитировать плешивого карлика,своих фсбешных террористов он как известно в сортире не замочил ,а свалил всю вину на чеченцев
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01.12.2020 20:14 Відповісти
Для всех это для ВСУ? Или для кого?
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01.12.2020 17:32 Відповісти
Данілов, а де обіцяні справи по 5ій колонні та її вплив на КС? БЛА-БЛА-БЛА , як уся ця шарага ЗЕвлади лохдаунів?
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01.12.2020 17:35 Відповісти
ЕВГЕНІЙ КУЗЬМЕНКО.
Слова Татарова о Сытнике не отражают позиции Зеленского - ОП.
Слова Давида Арахамии об "интеллектуальном карантине" не отражают позиции интеллекта - Интеллект.
Слова автора "Слова о полку Игореве" - о полку Игоревом - не отражают позиции Игоря - Полк Игоря.
Слова Челюстей о пропавшем без вести курортнике не отражают позиции заведующего пляжем - Кабинет заведующего пляжем.
Остановите меня кто-нибудь!
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01.12.2020 17:43 Відповісти
Навіщо? "Заседать" таким, як ви марна справа
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01.12.2020 17:37 Відповісти
ППР-партполитработа,позвіздім,позвіздім та розійдемось !!!)))
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01.12.2020 17:39 Відповісти
ну чому ж, позасідають трошки та облегчаться, теж якась користь для тих організмів
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01.12.2020 17:42 Відповісти
"Это зависит от того, в какой способ 18 членов Совета национальной безопасности и обороны будут рассматривать те документы, которые мы готовим, предоставляем, систематизируем, анализируем". Курить будут эти документы? Или сворачивать в трубочку и вдыхать кокс? Или есть еще варианты?
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01.12.2020 17:38 Відповісти
вони на том спецзасіданні приймуть спецпостанову про невідкладні спецзасоби спецоперації зі спеціальними цілями та спецумовами за спеціальним планом спецрозробок, що повинні будуть виконувати спецпризначенці на придатних до того спецтеріторіях, бо на інших є "наші люди"
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01.12.2020 17:40 Відповісти
все це повинно робитися з спецфінансуванням із спецфондів спецбюджету, якщо спецпартнери дадуть на те свою спецзгоду...
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01.12.2020 17:46 Відповісти
Si vis pacem, para bellum (Хочешь мира - готовься к войне).....
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01.12.2020 17:41 Відповісти
"что в дальнейшем нам надо делать для того, чтобы наступил мир" - дать Армии освободить СВОЮ территорию, всё просто
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01.12.2020 17:42 Відповісти
Та хоч би дали можливість Армії "дати по зубах" на щоденні обстріли.
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01.12.2020 21:03 Відповісти
Будут сепарам укр.пенсии повышать?
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01.12.2020 17:46 Відповісти
да, план "Б" - "Банкомат".. для сепаров, на территории ордло...
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01.12.2020 23:14 Відповісти
да, план "Б" - "Банкомат".. для сепаров, на территории ордло...
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01.12.2020 23:15 Відповісти
да, план "Б" - "Банкомат".. для сепаров, на территории ордло...
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01.12.2020 23:15 Відповісти
Чтобы в Донбассе наступил мир, надо научить всех парашников правильно летать. Вот так:
РНБО готує спецзасідання щодо ситуації на Донбасі - Цензор.НЕТ 4116
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01.12.2020 18:03 Відповісти
Разве сейчас не мир???
Только вот нахера мне, дончанину, такой мир?
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01.12.2020 18:43 Відповісти
А чого там ломати голови над якимось планом? Пришлють готовий із ОПи, залишиться тільки зробити "одобрямс".
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01.12.2020 21:01 Відповісти
Задача кацапів максимально посилити лугандонію і максимально послабити Україну, для того щоб після прийняття бамбасу на умовах ворога в нас не було достатньо сил аби згадувати ще й про Крим.
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02.12.2020 06:35 Відповісти
 
 