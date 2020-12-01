СНБО готовит спецзаседание по ситуации на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о созыве специального заседания СНБО по Донбассу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в комментарии журналистам он отметил, что заседание СНБО по Донбассу готовится, но четко не сказал, будет ли на нем приниматься план "Б" по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Это зависит от того, в какой способ 18 членов Совета национальной безопасности и обороны будут рассматривать те документы, которые мы готовим, предоставляем, систематизируем, анализируем, - в зависимости от этого будет приниматься то или иное решение", - сказал Данилов.

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При этом у него уточнили относительно конкретной темы этого заседания СНБО.

"Оценка ситуации в Донецкой и Луганской области, и что в дальнейшем нам надо делать для того, чтобы наступил мир",- отметил секретарь СНБО.

По его словам, заседание состоится "в привязке к тому, что надо принимать те или иные управленческие решения". "Решение Совета национальной безопасности и обороны - это управленческие решения, которые инсталлируются указом президента, и они должны дальше быть обязательными для всех для выполнения", - сказал Данилов.