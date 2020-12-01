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СНБО готовит спецзаседание по ситуации на Донбассе

СНБО готовит спецзаседание по ситуации на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал о созыве специального заседания СНБО по Донбассу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, в комментарии журналистам он отметил, что заседание СНБО по Донбассу готовится, но четко не сказал, будет ли на нем приниматься план "Б" по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Это зависит от того, в какой способ 18 членов Совета национальной безопасности и обороны будут рассматривать те документы, которые мы готовим, предоставляем, систематизируем, анализируем, - в зависимости от этого будет приниматься то или иное решение", - сказал Данилов.

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При этом у него уточнили относительно конкретной темы этого заседания СНБО.

"Оценка ситуации в Донецкой и Луганской области, и что в дальнейшем нам надо делать для того, чтобы наступил мир",- отметил секретарь СНБО.

По его словам, заседание состоится "в привязке к тому, что надо принимать те или иные управленческие решения". "Решение Совета национальной безопасности и обороны - это управленческие решения, которые инсталлируются указом президента, и они должны дальше быть обязательными для всех для выполнения", - сказал Данилов.

СНБО (4430) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+3
Питання миру на Даунбасі вирішується в кремлі !!))
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01.12.2020 17:32
+3
Чтобы наступил мир , не надо вести переговоры с террористами .
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01.12.2020 17:32
+3
"Это зависит от того, в какой способ 18 членов Совета национальной безопасности и обороны будут рассматривать те документы, которые мы готовим, предоставляем, систематизируем, анализируем". Курить будут эти документы? Или сворачивать в трубочку и вдыхать кокс? Или есть еще варианты?
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01.12.2020 17:38
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Питання миру на Даунбасі вирішується в кремлі !!))
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01.12.2020 17:32 Ответить
Та ні. У Києві. І рішення є два : 1-перемога. 2-поразка. Решту все від лукавого. Ніякого миру у кремлі немає. У кремлі є лише війна.
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01.12.2020 17:49 Ответить
Дійсно ,є два рішення,це війна з ордою чи руйнація орди !!!))))
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01.12.2020 17:52 Ответить
А як може статися руйнація орди без війни? Почесною капітуляцією і розвалом зсередини? 😊 Не вигадуйте шляхів, які ведуть в нікуди.
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01.12.2020 17:58 Ответить
Як руйнувались імперіі ,переважно з середени,через недієздатність метрополіі !!! Тисячерічний досвід людства доводить ,що доля всіх імперій занепад та руйнація !!)))))
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01.12.2020 18:04 Ответить
Ага! "Кац прєдлагаєт сдаться!" Пропонує е таки капітулювати і розвалювати кацапів зсередини? А навіщо ж тоді їй треба буде розвалюватися? Україна імперію укріаить, дасть свіжий ресурс, а акції будуть зняті Через відсутність агресії, як такої. Кацапи отримають перепочинок і через деякий час пкшать у Прибалтики і Польщу, женучи на вістрі своєї вєнщиеи мобілізованих українців. Тому повторю - альтернативою цьому всьому є лише опір. Якщо треба, то і збройний. Тобто війна. Не обов'язково гаряча. Але війна. До перемоги.
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01.12.2020 20:10 Ответить
Мета Росєї,це втюхати Даунбас з особливим статусом, в Україну,для пдальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!! Перший крок до федералізаціі України ,власне позбавлення України суверенітета та соборності !!))
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01.12.2020 17:55 Ответить
Чтобы наступил мир , не надо вести переговоры с террористами .
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01.12.2020 17:32 Ответить
Як казав )(уйло--"Их надо мочить ,в сартире!" !!!)))))
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01.12.2020 17:40 Ответить
Не надо здесь цитировать плешивого карлика,своих фсбешных террористов он как известно в сортире не замочил ,а свалил всю вину на чеченцев
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01.12.2020 20:14 Ответить
Для всех это для ВСУ? Или для кого?
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01.12.2020 17:32 Ответить
Данілов, а де обіцяні справи по 5ій колонні та її вплив на КС? БЛА-БЛА-БЛА , як уся ця шарага ЗЕвлади лохдаунів?
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01.12.2020 17:35 Ответить
ЕВГЕНІЙ КУЗЬМЕНКО.
Слова Татарова о Сытнике не отражают позиции Зеленского - ОП.
Слова Давида Арахамии об "интеллектуальном карантине" не отражают позиции интеллекта - Интеллект.
Слова автора "Слова о полку Игореве" - о полку Игоревом - не отражают позиции Игоря - Полк Игоря.
Слова Челюстей о пропавшем без вести курортнике не отражают позиции заведующего пляжем - Кабинет заведующего пляжем.
Остановите меня кто-нибудь!
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01.12.2020 17:43 Ответить
Навіщо? "Заседать" таким, як ви марна справа
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01.12.2020 17:37 Ответить
ППР-партполитработа,позвіздім,позвіздім та розійдемось !!!)))
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01.12.2020 17:39 Ответить
ну чому ж, позасідають трошки та облегчаться, теж якась користь для тих організмів
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01.12.2020 17:42 Ответить
"Это зависит от того, в какой способ 18 членов Совета национальной безопасности и обороны будут рассматривать те документы, которые мы готовим, предоставляем, систематизируем, анализируем". Курить будут эти документы? Или сворачивать в трубочку и вдыхать кокс? Или есть еще варианты?
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01.12.2020 17:38 Ответить
вони на том спецзасіданні приймуть спецпостанову про невідкладні спецзасоби спецоперації зі спеціальними цілями та спецумовами за спеціальним планом спецрозробок, що повинні будуть виконувати спецпризначенці на придатних до того спецтеріторіях, бо на інших є "наші люди"
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01.12.2020 17:40 Ответить
все це повинно робитися з спецфінансуванням із спецфондів спецбюджету, якщо спецпартнери дадуть на те свою спецзгоду...
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01.12.2020 17:46 Ответить
Si vis pacem, para bellum (Хочешь мира - готовься к войне).....
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01.12.2020 17:41 Ответить
"что в дальнейшем нам надо делать для того, чтобы наступил мир" - дать Армии освободить СВОЮ территорию, всё просто
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01.12.2020 17:42 Ответить
Та хоч би дали можливість Армії "дати по зубах" на щоденні обстріли.
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01.12.2020 21:03 Ответить
Будут сепарам укр.пенсии повышать?
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01.12.2020 17:46 Ответить
да, план "Б" - "Банкомат".. для сепаров, на территории ордло...
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01.12.2020 23:14 Ответить
да, план "Б" - "Банкомат".. для сепаров, на территории ордло...
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01.12.2020 23:15 Ответить
да, план "Б" - "Банкомат".. для сепаров, на территории ордло...
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01.12.2020 23:15 Ответить
Чтобы в Донбассе наступил мир, надо научить всех парашников правильно летать. Вот так:
РНБО готує спецзасідання щодо ситуації на Донбасі - Цензор.НЕТ 4116
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01.12.2020 18:03 Ответить
Разве сейчас не мир???
Только вот нахера мне, дончанину, такой мир?
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01.12.2020 18:43 Ответить
А чого там ломати голови над якимось планом? Пришлють готовий із ОПи, залишиться тільки зробити "одобрямс".
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01.12.2020 21:01 Ответить
Задача кацапів максимально посилити лугандонію і максимально послабити Україну, для того щоб після прийняття бамбасу на умовах ворога в нас не було достатньо сил аби згадувати ще й про Крим.
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02.12.2020 06:35 Ответить
 
 