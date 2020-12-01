Рада Церков заявила про потребу протидії насильству в сім'ях

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій долучилася до міжнародної акції "16 днів проти насильства" та заявила про підтримку міжконфесійного проєкту "Зупини насильство!"

Звернення Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій про необхідність протидії домашньому насильству в Україні опубліковано на сайті Інституту релігійної свободи, інформує Цензор.НЕТ.

"Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій із сумом констатує, що в Україні існує проблема домашнього насильства, яка стосується також і релігійних спільнот та віруючих родин. Під насильством мається на увазі навмисне застосування фізичної сили або влади, фактичне або у вигляді погрози, спрямоване проти себе, проти іншої особи, групи осіб або громади, результатом якого є тілесні ушкодження, смерть, психологічна травма, відхилення в розвитку або різного роду збиток.

Окремим різновидом є домашнє насильство, яке є особливо небезпечним, адже скоюється по відношенню до найближчих людей та рідних. Церкви і релігійні організації однодушні щодо необхідності протидії домашньому насильству для всіх громадян, а особливо щодо жінок і дітей, хоча і чоловіки теж часто страждають від нього", - говориться у зверненні.

Підкреслюється, що важливим є визнання наявності цієї проблеми.

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Щоб постаратися комплексно протистояти домашньому насильству, в Раді Церков пропонують звернути увагу на пріоритет таких кроків:

теологічне та практичне осмислення причин поширення домашнього насильства;

публічне обговорення шляхів профілактики та протидії;

акцентування цієї проблематики в рамках релігійного служіння та соціальних практик;

психологічної та духовної підтримки як жертв насильства, так і тих, хто його коїть;

продовження практичної роботи через інформування, створення мапи шелтерів (притулків для тих, що зазнали насильства. - Ред.), обміну досвідом;

сприяння розвитку національного законодавства.

"Релігійні лідери різних конфесій розуміють, що сьогодні існує потреба розвивати нормативно-правову базу України задля спільної безпеки та розвитку культури ненасильницького співжиття, особливо в родинах. Від імені релігійних спільнот, які ми представляємо, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій заохочує парламент та уряд розвивати національне законодавство на засадах загальної безпеки, моралі та доцільності, для чого готові надати практичні рекомендації та делегувати фахових представників до міжвідомчої робочої групи у разі її створення.

Позиції церков і релігійних організацій України мають спільний фундамент, а саме розуміння, що кожна людина створена на образ і подобу Божу та має право на життя від моменту свого зачаття до моменту природної смерті. А тому життя та гідність людської особи є непорушною цінністю, яка має бути захищена на найвищому законодавчому рівні", - підкреслюється у зверненні.

Також Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій "визнає, що здоров’я є дорогоцінним Божим даром для кожної людини, і ми усі маємо відповідально дбати про його збереження". "Свою роль у протидії домашньому насильству ми бачимо в просвітництві людей, профілактиці, вихованні дітей і молоді, наданні турботливої опіки потребуючим. Саме тому пропонуємо як представникам держави, так і просто небайдужим громадянам долучатись до нашої ініціативи Зупини насильство! (family.org.ua), щоб разом допомагати долати нову епідемію насильства", - закликали у Раді Церков.