Совет Церквей заявил о необходимости противодействия насилию в семьях

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций присоединился к международной акции "16 дней против насилия" и заявил о поддержке межконфессионального проекта "Останови насилие!".

Обращение Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций о необходимости противодействия домашнему насилию в Украине опубликовано на сайте Института религиозной свободы, информирует Цензор.НЕТ.

"Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций с грустью констатирует, что в Украине существует проблема домашнего насилия, которая касается и религиозных сообществ и верующих семей. Под насилием понимается умышленное применение физической силы или власти, фактическое или в виде угрозы, направленное против себя, против другого лица, группы лиц или общины, результатом которого является телесные повреждения, смерть, психологическая травма, отклонения в развитии или различного рода ущерб.

Отдельная разновидность - домашнее насилие, особенно опасное, ведь совершается по отношению к самым близким людям и родных. Церкви и религиозные организации единодушны относительно необходимости противодействия домашнему насилию для всех граждан, особенно в отношении женщин и детей, хотя и мужчины тоже часто страдают от него", - говорится в обращении.

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Подчеркивается, что важно признать наличие этой проблемы.

Чтобы постараться комплексно противостоять домашнему насилию, в Совете Церквей предлагают обратить внимание на приоритет следующих шагов:

- теологическое и практическое осмысление причин распространения домашнего насилия;

- публичное обсуждение путей профилактики и противодействия;

- акцентирование на этой проблематике в рамках религиозного служения и социальных практик;

- психологической и духовной поддержки как жертв насилия, так и тех, кто его совершает;

- продолжение практической работы через информирование, создание карты шелтеров (приютов для подвергшихся насилию. - Ред.), обмена опытом;

- содействие развитию национального законодательства.

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"Религиозные лидеры разных конфессий понимают, что сегодня существует потребность развивать нормативно-правовую базу Украины для общей безопасности и развития культуры ненасильственного сосуществования, особенно в семьях. От имени религиозных общин, которые мы представляем, Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций призывает парламент и правительство развивать национальное законодательство на основе общей безопасности, морали и целесообразности, для чего готовы предоставить практические рекомендации и делегировать профессиональных представителей в межведомственную рабочую группу в случае ее создания.

Позиции церквей и религиозных организаций Украины имеют общий фундамент, а именно - понимание, что каждый человек создан по образу и подобию Божию и имеет право на жизнь с момента своего зачатия до момента естественной смерти. Поэтому жизнь и достоинство человеческой личности является незыблемой ценностью, которая должна быть защищена на высшем законодательном уровне", - подчеркивается в обращении.

Также Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций "признает, что здоровье является драгоценным Божьим даром для каждого человека, и мы все должны ответственно заботиться о его сохранности". "Свою роль в противодействии домашнему насилию мы видим в просвещении людей, профилактике, воспитании детей и молодежи, предоставлении заботливой опеки нуждающимся. Именно поэтому предлагаем как представителям государства, так и просто неравнодушным гражданам приобщаться к нашей инициативе "Останови насилие!" (Family.org.ua), чтобы вместе помогать преодолевать новую эпидемию насилия", - призвали в Совете Церквей.

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