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Київський бронетанковий завод передав військовим партію відновлених БТР-80

Київський бронетанковий завод передав військовим партію відновлених БТР-80

Державне підприємство "Київський бронетанковий завод" концерну "Укроборонпром" передало українським військовим партію з чотирьох відновлених БТР-80, які пройшли на підприємстві капітальний ремонт та часткову модернізацію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Наші фахівці провели капітальний ремонт машин з суттєвим відновленням корпусів, відновили роботу всіх агрегатів та вузлів, а також виконали часткову модернізацію. На бронетранспортерах, зокрема, встановлено нові сучасні засоби зв’язку, навігаційне обладнання, прилади радіаційної розвідки, нові колеса – все українського виробництва. Нехай справно служать нашим військовим", – повідомив директор КБТЗ Володимир Синявський.

Крім того, в рамках іншого договору фахівці Київського бронетанкового заводу здійснили ремонт за технічним станом бронетранспортера БТР-3ДА – після успішного проходження випробувань бронетранспортер також передано державному замовнику.

ДП "Київський бронетанковий завод" спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, а також виготовленні запасних частин до бронетанкового озброєння та техніки.

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Автор: 

Укроборонпром (1732) українська зброя (171) БТР (279)


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Топ коментарі
+2
Помните как Тухачевского Розстреляли .Он за Танки а Буденный за Конницу. Конница победила. Так и в Украине побеждает Бронетехника , а не Птицы. Отстаем на одно Столетие, от других Стран.
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01.12.2020 19:52
+2
Та талант був нэпэрэсичный
Особенно успехно воевал с крестьянами.
Применял против них химичекое оружие
И я своими глазами читал подписанный этой тухлой тварью приказ: расстрелять в захваченном селе (тамбовское крестьянское восстание) всех лиц мужского полу в возврасте от 12 лет
А о его гейниальсти хорошо говорить тот факт, что он требовал себе миллион танков. Фиолетово каких, но миллион Наверное дум ал,что они плодятся. Только сенца им побольше подкинуть
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01.12.2020 21:43
+1
Тухачевского расстреляли за связи с немецкой разведкой. Один из немногих реальных шпионов был среди казненных по такому поводу. Кстати сказать, немцы его развели - платили фальшивыми советскими рублями, пожадничали. На этом он и погорел.
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01.12.2020 21:00
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В БТР-70 два движка стояло ГАЗовских. Сначала один заводишь потом второй - прикольно так. А на БТР-80 уже один КамАЗовский - никакой экзотики
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01.12.2020 19:08 Відповісти
В 60-м тоже. Форсированные. Прикольно было, один заведешь,а второй не хочет. И тогда его через синхронизатор через водомет Скрежет такой дикий стоял
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01.12.2020 20:21 Відповісти
Помню начальник Бронетанковых войск Армейского корпуса - зашел в бокс, а бригада завела один мотор БТР - 60 ,а он такой ну завели- заводите следующий БТР - а ему так второй двигатель нужно завести - и тут он прозрел что двигателей ДВА....Вот таки полковники командовали в Армии))).Зато умел бухать и лизать зад начальству).
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01.12.2020 21:16 Відповісти
Помните как Тухачевского Розстреляли .Он за Танки а Буденный за Конницу. Конница победила. Так и в Украине побеждает Бронетехника , а не Птицы. Отстаем на одно Столетие, от других Стран.
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01.12.2020 19:52 Відповісти
Тухачевского расстреляли за связи с немецкой разведкой. Один из немногих реальных шпионов был среди казненных по такому поводу. Кстати сказать, немцы его развели - платили фальшивыми советскими рублями, пожадничали. На этом он и погорел.
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01.12.2020 21:00 Відповісти
Це Ви прочитали в Архівах НКВС . Німці нейтралізували талант , - Написавши Донос, а русня своїми руками і Вбила.
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01.12.2020 21:23 Відповісти
Та талант був нэпэрэсичный
Особенно успехно воевал с крестьянами.
Применял против них химичекое оружие
И я своими глазами читал подписанный этой тухлой тварью приказ: расстрелять в захваченном селе (тамбовское крестьянское восстание) всех лиц мужского полу в возврасте от 12 лет
А о его гейниальсти хорошо говорить тот факт, что он требовал себе миллион танков. Фиолетово каких, но миллион Наверное дум ал,что они плодятся. Только сенца им побольше подкинуть
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01.12.2020 21:43 Відповісти
Це я прочитав в спогадах Вальтера Шелленберга. Як вони купили "талант" за фальшиві карбованці. "Талант" ******** жити на повну. Тому власних грошей не вистачало.
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01.12.2020 21:54 Відповісти
Спогади Вальтера Шелленберга не читав , після прочитанного зроблю Висновки.ОК.
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01.12.2020 22:14 Відповісти
Типова пропаганда у вас у голові
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01.12.2020 23:19 Відповісти
Не в тему мой ком,но загуглите и смотрите ukr.net.chernovtsy сегодня 08.45 ... и сравните с посдними но востями с ""Украина"", явауе...,с Черновцов...
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01.12.2020 20:33 Відповісти
40 лет БТРам, м-да, и это имея свои танковые заводы"Київський бронетанковий завод" передав військовим партію відновлених БТР-80 - Цензор.НЕТ 9342
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01.12.2020 21:18 Відповісти
А завод по двигателям для бтр- Юждизельмаш порезали и теперь Токмак- город-призрак.
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01.12.2020 23:39 Відповісти
Завод передав? А раніше лише Петро Олексійович техніку армії передавав.
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01.12.2020 23:43 Відповісти
Угу. Завод передал. Целых 4 (четыре) штуки передал армии
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02.12.2020 02:39 Відповісти
На мотопехотный взвод хватит..ВСУ же "зелень"планирует посакращать..
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02.12.2020 09:06 Відповісти
 
 