Київський бронетанковий завод передав військовим партію відновлених БТР-80
Державне підприємство "Київський бронетанковий завод" концерну "Укроборонпром" передало українським військовим партію з чотирьох відновлених БТР-80, які пройшли на підприємстві капітальний ремонт та часткову модернізацію.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
"Наші фахівці провели капітальний ремонт машин з суттєвим відновленням корпусів, відновили роботу всіх агрегатів та вузлів, а також виконали часткову модернізацію. На бронетранспортерах, зокрема, встановлено нові сучасні засоби зв’язку, навігаційне обладнання, прилади радіаційної розвідки, нові колеса – все українського виробництва. Нехай справно служать нашим військовим", – повідомив директор КБТЗ Володимир Синявський.
Крім того, в рамках іншого договору фахівці Київського бронетанкового заводу здійснили ремонт за технічним станом бронетранспортера БТР-3ДА – після успішного проходження випробувань бронетранспортер також передано державному замовнику.
ДП "Київський бронетанковий завод" спеціалізується на виробництві легкого бронетанкового озброєння, капітальному ремонті та модернізації бронетанкової, інженерної та бойової техніки, ракетно-артилерійського озброєння, а також виготовленні запасних частин до бронетанкового озброєння та техніки.
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Особенно успехно воевал с крестьянами.
Применял против них химичекое оружие
И я своими глазами читал подписанный этой тухлой тварью приказ: расстрелять в захваченном селе (тамбовское крестьянское восстание) всех лиц мужского полу в возврасте от 12 лет
А о его гейниальсти хорошо говорить тот факт, что он требовал себе миллион танков. Фиолетово каких, но миллион Наверное дум ал,что они плодятся. Только сенца им побольше подкинуть