"Киевский бронетанковый завод" передал военным партию восстановленных БТР-80

Госпредприятие "Киевский бронетанковый завод" концерна "Укроборонпром" передало украинским военным партию из четырех восстановленных БТР-80, которые прошли на предприятии капитальный ремонт и частичную модернизацию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Наши специалисты провели капитальный ремонт машин с существенным восстановлением корпусов, возобновили работу всех агрегатов и узлов, а также выполнили частичную модернизацию. На бронетранспортерах, в частности, установлены новые современные средства связи, навигационное оборудование, приборы радиационной разведки, новые колеса - все украинского производства. Пусть исправно служат нашим военным", - рассказал директор КБТО Владимир Синявский.

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Кроме того, в рамках другого договора специалисты Киевского бронетанкового завода осуществили ремонт по техническому состоянию бронетранспортера БТР-3ДА - после успешного прохождения испытаний бронетранспортер также передан государственному заказчику.

ГП "Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, а также изготовлении запасных частей к бронетанковому вооружению и технике.

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