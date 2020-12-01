РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8438 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
8 363 16

"Киевский бронетанковый завод" передал военным партию восстановленных БТР-80

Госпредприятие "Киевский бронетанковый завод" концерна "Укроборонпром" передало украинским военным партию из четырех восстановленных БТР-80, которые прошли на предприятии капитальный ремонт и частичную модернизацию.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Наши специалисты провели капитальный ремонт машин с существенным восстановлением корпусов, возобновили работу всех агрегатов и узлов, а также выполнили частичную модернизацию. На бронетранспортерах, в частности, установлены новые современные средства связи, навигационное оборудование, приборы радиационной разведки, новые колеса - все украинского производства. Пусть исправно служат нашим военным", - рассказал директор КБТО Владимир Синявский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: ВСУ получили новый радар: надежный, неприхотливый, может работать в горах. ФОТО

Кроме того, в рамках другого договора специалисты Киевского бронетанкового завода осуществили ремонт по техническому состоянию бронетранспортера БТР-3ДА - после успешного прохождения испытаний бронетранспортер также передан государственному заказчику.

ГП "Киевский бронетанковый завод" специализируется на производстве легкого бронетанкового вооружения, капитальном ремонте и модернизации бронетанковой, инженерной и боевой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, а также изготовлении запасных частей к бронетанковому вооружению и технике.

Также на Цензор.НЕТ: Опытный образец гаубицы 2С22 "Богдана" ожидает завершения государственных испытаний, - нардеп "Голоса" Костенко. ФОТОрепортаж

Автор: 

Укроборонпром (1238) украинское оружие (159) БТР (364)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Помните как Тухачевского Розстреляли .Он за Танки а Буденный за Конницу. Конница победила. Так и в Украине побеждает Бронетехника , а не Птицы. Отстаем на одно Столетие, от других Стран.
показать весь комментарий
01.12.2020 19:52
+2
Та талант був нэпэрэсичный
Особенно успехно воевал с крестьянами.
Применял против них химичекое оружие
И я своими глазами читал подписанный этой тухлой тварью приказ: расстрелять в захваченном селе (тамбовское крестьянское восстание) всех лиц мужского полу в возврасте от 12 лет
А о его гейниальсти хорошо говорить тот факт, что он требовал себе миллион танков. Фиолетово каких, но миллион Наверное дум ал,что они плодятся. Только сенца им побольше подкинуть
показать весь комментарий
01.12.2020 21:43
+1
Тухачевского расстреляли за связи с немецкой разведкой. Один из немногих реальных шпионов был среди казненных по такому поводу. Кстати сказать, немцы его развели - платили фальшивыми советскими рублями, пожадничали. На этом он и погорел.
показать весь комментарий
01.12.2020 21:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В БТР-70 два движка стояло ГАЗовских. Сначала один заводишь потом второй - прикольно так. А на БТР-80 уже один КамАЗовский - никакой экзотики
показать весь комментарий
01.12.2020 19:08 Ответить
В 60-м тоже. Форсированные. Прикольно было, один заведешь,а второй не хочет. И тогда его через синхронизатор через водомет Скрежет такой дикий стоял
показать весь комментарий
01.12.2020 20:21 Ответить
Помню начальник Бронетанковых войск Армейского корпуса - зашел в бокс, а бригада завела один мотор БТР - 60 ,а он такой ну завели- заводите следующий БТР - а ему так второй двигатель нужно завести - и тут он прозрел что двигателей ДВА....Вот таки полковники командовали в Армии))).Зато умел бухать и лизать зад начальству).
показать весь комментарий
01.12.2020 21:16 Ответить
Помните как Тухачевского Розстреляли .Он за Танки а Буденный за Конницу. Конница победила. Так и в Украине побеждает Бронетехника , а не Птицы. Отстаем на одно Столетие, от других Стран.
показать весь комментарий
01.12.2020 19:52 Ответить
Тухачевского расстреляли за связи с немецкой разведкой. Один из немногих реальных шпионов был среди казненных по такому поводу. Кстати сказать, немцы его развели - платили фальшивыми советскими рублями, пожадничали. На этом он и погорел.
показать весь комментарий
01.12.2020 21:00 Ответить
Це Ви прочитали в Архівах НКВС . Німці нейтралізували талант , - Написавши Донос, а русня своїми руками і Вбила.
показать весь комментарий
01.12.2020 21:23 Ответить
Та талант був нэпэрэсичный
Особенно успехно воевал с крестьянами.
Применял против них химичекое оружие
И я своими глазами читал подписанный этой тухлой тварью приказ: расстрелять в захваченном селе (тамбовское крестьянское восстание) всех лиц мужского полу в возврасте от 12 лет
А о его гейниальсти хорошо говорить тот факт, что он требовал себе миллион танков. Фиолетово каких, но миллион Наверное дум ал,что они плодятся. Только сенца им побольше подкинуть
показать весь комментарий
01.12.2020 21:43 Ответить
Це я прочитав в спогадах Вальтера Шелленберга. Як вони купили "талант" за фальшиві карбованці. "Талант" ******** жити на повну. Тому власних грошей не вистачало.
показать весь комментарий
01.12.2020 21:54 Ответить
Спогади Вальтера Шелленберга не читав , після прочитанного зроблю Висновки.ОК.
показать весь комментарий
01.12.2020 22:14 Ответить
Типова пропаганда у вас у голові
показать весь комментарий
01.12.2020 23:19 Ответить
Не в тему мой ком,но загуглите и смотрите ukr.net.chernovtsy сегодня 08.45 ... и сравните с посдними но востями с ""Украина"", явауе...,с Черновцов...
показать весь комментарий
01.12.2020 20:33 Ответить
40 лет БТРам, м-да, и это имея свои танковые заводы"Київський бронетанковий завод" передав військовим партію відновлених БТР-80 - Цензор.НЕТ 9342
показать весь комментарий
01.12.2020 21:18 Ответить
А завод по двигателям для бтр- Юждизельмаш порезали и теперь Токмак- город-призрак.
показать весь комментарий
01.12.2020 23:39 Ответить
Завод передав? А раніше лише Петро Олексійович техніку армії передавав.
показать весь комментарий
01.12.2020 23:43 Ответить
Угу. Завод передал. Целых 4 (четыре) штуки передал армии
показать весь комментарий
02.12.2020 02:39 Ответить
На мотопехотный взвод хватит..ВСУ же "зелень"планирует посакращать..
показать весь комментарий
02.12.2020 09:06 Ответить
 
 