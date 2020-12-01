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ЗСУ отримали новий радар: надійний, невибагливий, може працювати в горах. ФОТО

Казенне підприємства "НВК "Іскра", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало військовим нову радіолокаційну станцію 35Д6М, виготовлену в рамках державного замовлення 2020 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"РЛС 35Д6М – це сучасна радіолокаційна станція зі збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки, розширеними функціональними можливостями за рахунок сучасних програмних рішень. Також ця РЛС може похизуватись здатністю працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості", - сказано в повідомленні.

Радіолокаційну станцію можна додатково облаштувати виносними робочими місцями і управляти нею на відстані до 300 метрів. Вона може також комплектуватись обладнанням для взаємодії безпосередньо із зенітно-ракетними комплексами.

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В "Укроборонпромі" зауважують, що ці радіолокаційні станції добре знають не тільки в Україні, а й за кордоном, і цінують за надійність і невибагливість в експлуатації.

ЗСУ отримали новий радар: надійний, невибагливий, може працювати в горах 01
ЗСУ отримали новий радар: надійний, невибагливий, може працювати в горах 02
ЗСУ отримали новий радар: надійний, невибагливий, може працювати в горах 03
ЗСУ отримали новий радар: надійний, невибагливий, може працювати в горах 04

Автор: 

зброя (7461) радар (56) Укроборонпром (1732) українська зброя (175) ЗСУ (7542)


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Топ коментарі
+9
Дякую робітникам, інженерам, керівництву підприємства "Іскра" за якісну і таку потрібну військову техніку !
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01.12.2020 16:47
+6
Крим втрачено поки що, а от Карпати ще ні, але все дуже серйозно і владі не потрібно соплі жувати, а притягувати до відповідальності,бо мадьяри вже на голову вилізли і ножки звісили
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01.12.2020 16:50
+5
Всех бурятов, мой махнарылый друг, увёз Кобзон из донецких больниц!

"Военнослужащий регулярной российской армии дал откровенное интервью о том, как воевал не за, а вместо "ополченцев", несмотря на том, что в Макеевке их предупредили - "70% за укропов". Показать фотографии (18+, не для слабонервных) Читай также: Мурманские контрактники пожаловались, что их отправляют в Украину Журналист Новой газеты Елена Костюченко взяла интервью у Доржи Батомункуева. Это российский солдат, 5 отдельная танковая бригада (Улан-Удэ), воинская часть № 46108, личный номер 200220, военный билет 2609999. После срочной службы в июне 2014 он заключил контракт на три года. Вскоре он очутился в Украине и был ранен. Бурята ранило в боях за поселок Логвиново. Это была горловина так называемого Дебальцевского котла - ранним утром 9 февраля зачистила и замкнула рота спецназа ДНР (на 90% состоящая из россиян - организованных "добровольцев"). Танк Батомункуева подбили. Начался пожар, он с трудом выбрался наружу, начал кувыркаться в снегу, чтобы сбить пламя. Потом подъехали свои на БМП и забрали в госпиталь. Впоследствии перевезли в Донецк, где раненых посетил Иосиф Кобзон (Батомункуев это подтвердил):

Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/879083-Obgorevshij-burjat-rasskazal--kak-ego-tankovyj-batal-on-iz-RF-voeval-v-Debal-cevo
© News.bigmir.net
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01.12.2020 17:00
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Всех бурятов, мой махнарылый друг, увёз Кобзон из донецких больниц!

"Военнослужащий регулярной российской армии дал откровенное интервью о том, как воевал не за, а вместо "ополченцев", несмотря на том, что в Макеевке их предупредили - "70% за укропов". Показать фотографии (18+, не для слабонервных) Читай также: Мурманские контрактники пожаловались, что их отправляют в Украину Журналист Новой газеты Елена Костюченко взяла интервью у Доржи Батомункуева. Это российский солдат, 5 отдельная танковая бригада (Улан-Удэ), воинская часть № 46108, личный номер 200220, военный билет 2609999. После срочной службы в июне 2014 он заключил контракт на три года. Вскоре он очутился в Украине и был ранен. Бурята ранило в боях за поселок Логвиново. Это была горловина так называемого Дебальцевского котла - ранним утром 9 февраля зачистила и замкнула рота спецназа ДНР (на 90% состоящая из россиян - организованных "добровольцев"). Танк Батомункуева подбили. Начался пожар, он с трудом выбрался наружу, начал кувыркаться в снегу, чтобы сбить пламя. Потом подъехали свои на БМП и забрали в госпиталь. Впоследствии перевезли в Донецк, где раненых посетил Иосиф Кобзон (Батомункуев это подтвердил):

Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/879083-Obgorevshij-burjat-rasskazal--kak-ego-tankovyj-batal-on-iz-RF-voeval-v-Debal-cevo
© News.bigmir.net
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01.12.2020 17:00 Відповісти
Меря, расскажи про своего плешивого сморчка!
Оно ножкой ещё дергает? Как там альцгеймер?
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01.12.2020 17:03 Відповісти
ВСУ получили новый радар: надежный, неприхотливый, может работать в горах.
ЦЕ ВИПАДКОВО.
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01.12.2020 16:41 Відповісти
Це добре, якраз потрібно в горах Карпатах, там мадьярська сепарня вже голови піднімає...
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01.12.2020 16:43 Відповісти
В Криму!
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01.12.2020 16:47 Відповісти
Крим втрачено поки що, а от Карпати ще ні, але все дуже серйозно і владі не потрібно соплі жувати, а притягувати до відповідальності,бо мадьяри вже на голову вилізли і ножки звісили
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01.12.2020 16:50 Відповісти
ні, то ми їх на голову посадили.
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01.12.2020 16:55 Відповісти
Дякую робітникам, інженерам, керівництву підприємства "Іскра" за якісну і таку потрібну військову техніку !
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01.12.2020 16:47 Відповісти
а вона дійсно працює?
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01.12.2020 17:08 Відповісти
щось я там не бачу фазованих решіток
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01.12.2020 17:12 Відповісти
Бачили практично такий у армян. Фанерний турецький безпілотник розніс його вщент. Навіть досі ще не всі гайки попадали.
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01.12.2020 16:54 Відповісти
Я дуже вибачаюсь, але на&ера він потрібен, коли потерпілий заборонив стріляти навіть у відповідь?!
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01.12.2020 16:58 Відповісти
Потерпілий піде, а корисна річ залишиться
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02.12.2020 13:38 Відповісти
Сколько там прицепов?
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01.12.2020 17:01 Відповісти
там ще пара причепів автоматизованого керування
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01.12.2020 17:09 Відповісти
А на каком расстоянии он обнаруживает Байрактар?
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01.12.2020 17:07 Відповісти
на нескінченном
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01.12.2020 17:10 Відповісти
тепер її можна в Африку продать якимсь дикунам-людожерам
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01.12.2020 17:32 Відповісти
Щось старе підфарбували, гроші розікрали, як завжди. В умовах справжньої війни не буде кому ним користуватись, а якщо тільки включиться, його накриє дрон.
Амінь.
https://media.az/politics/1067794417/unichtozhena-rls-koordiniruyuschaya-vsyu-sistemu-pvo-protivnika-video/
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01.12.2020 18:47 Відповісти
Наш передний край необходимо нашпиговать СБР(станция ближней разведки),в СА каждая мср имела такую,она компактна,переносная и неплохо в любую погоду"видит"даже перемещение одиночного солдата...
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01.12.2020 19:27 Відповісти
Вони часом не один і той самий радар "відправляють" у війська кожен раз під новим індексом????
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02.12.2020 09:59 Відповісти
 
 