ЗСУ отримали новий радар: надійний, невибагливий, може працювати в горах. ФОТО
Казенне підприємства "НВК "Іскра", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало військовим нову радіолокаційну станцію 35Д6М, виготовлену в рамках державного замовлення 2020 року.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".
"РЛС 35Д6М – це сучасна радіолокаційна станція зі збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки, розширеними функціональними можливостями за рахунок сучасних програмних рішень. Також ця РЛС може похизуватись здатністю працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості", - сказано в повідомленні.
Радіолокаційну станцію можна додатково облаштувати виносними робочими місцями і управляти нею на відстані до 300 метрів. Вона може також комплектуватись обладнанням для взаємодії безпосередньо із зенітно-ракетними комплексами.
В "Укроборонпромі" зауважують, що ці радіолокаційні станції добре знають не тільки в Україні, а й за кордоном, і цінують за надійність і невибагливість в експлуатації.
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"Военнослужащий регулярной российской армии дал откровенное интервью о том, как воевал не за, а вместо "ополченцев", несмотря на том, что в Макеевке их предупредили - "70% за укропов". Показать фотографии (18+, не для слабонервных) Читай также: Мурманские контрактники пожаловались, что их отправляют в Украину Журналист Новой газеты Елена Костюченко взяла интервью у Доржи Батомункуева. Это российский солдат, 5 отдельная танковая бригада (Улан-Удэ), воинская часть № 46108, личный номер 200220, военный билет 2609999. После срочной службы в июне 2014 он заключил контракт на три года. Вскоре он очутился в Украине и был ранен. Бурята ранило в боях за поселок Логвиново. Это была горловина так называемого Дебальцевского котла - ранним утром 9 февраля зачистила и замкнула рота спецназа ДНР (на 90% состоящая из россиян - организованных "добровольцев"). Танк Батомункуева подбили. Начался пожар, он с трудом выбрался наружу, начал кувыркаться в снегу, чтобы сбить пламя. Потом подъехали свои на БМП и забрали в госпиталь. Впоследствии перевезли в Донецк, где раненых посетил Иосиф Кобзон (Батомункуев это подтвердил):
Источник: http://news.bigmir.net/ukraine/879083-Obgorevshij-burjat-rasskazal--kak-ego-tankovyj-batal-on-iz-RF-voeval-v-Debal-cevo
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Оно ножкой ещё дергает? Как там альцгеймер?
ЦЕ ВИПАДКОВО.
Амінь.
https://media.az/politics/1067794417/unichtozhena-rls-koordiniruyuschaya-vsyu-sistemu-pvo-protivnika-video/