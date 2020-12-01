ЗСУ отримали новий радар: надійний, невибагливий, може працювати в горах. ФОТО

Казенне підприємства "НВК "Іскра", що входить до складу ДК "Укроборонпром", передало військовим нову радіолокаційну станцію 35Д6М, виготовлену в рамках державного замовлення 2020 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"РЛС 35Д6М – це сучасна радіолокаційна станція зі збільшеною дальністю дії, покращеними параметрами траєкторної обробки, розширеними функціональними можливостями за рахунок сучасних програмних рішень. Також ця РЛС може похизуватись здатністю працювати майже у будь-яких кліматичних умовах та у гірській місцевості", - сказано в повідомленні.

Радіолокаційну станцію можна додатково облаштувати виносними робочими місцями і управляти нею на відстані до 300 метрів. Вона може також комплектуватись обладнанням для взаємодії безпосередньо із зенітно-ракетними комплексами.

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В "Укроборонпромі" зауважують, що ці радіолокаційні станції добре знають не тільки в Україні, а й за кордоном, і цінують за надійність і невибагливість в експлуатації.







