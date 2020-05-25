Міноборони заборгувало НВК "Іскра" 55 млн грн і пропонує відмовитися від виплат, шантажуючи боргом 2005 року і повністю блокуючи роботу, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Міноборони заблокувало роботу НВК "Іскра". У результаті під загрозою опинилося існування колективу з 2500 осіб, програма радара ППО 80К6КС1 і спорудження радара артилерійської розвідки "Зоопарк-3".

Про це в Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Критична ситуація на державному науково-виробничому об'єднанні "Іскра" внаслідок незрозумілої недбалості Міноборони України. Вийшли всі терміни фінансування програми радарів 80К6КС1 - це мобільний радар виявлення зенітно-ракетних дивізіонів, одна з ключових ланок роботи ППО. Фінансування передбачено всіма оборонними програмами і держоборонзамовлення. Але грошей немає. Заборгованість Міноборони перед "Іскрою" тільки за цією програмою досягла 55 мільйонів гривень. На підприємстві 2500 співробітників, і відсутність належних виплат унеможливило виплату зарплат", - зазначає журналіст.

За його даними, оборонне відомство пропонує "Іскрі" добровільно відмовитися від виплат коштів, які належать за контрактом.

"І щоб переконати керівництво підприємства ... Міноборони знайшло якусь стару прострочену заборгованість... 2005-го року! 2005-го! На суму 5,8 мільйона гривень. Відтоді змінилося безліч урядів, томи листування за цими боргами написані, помінялися директори, почалася війна, підписані і виконувалися держпрограми, але щоб шантажувати підприємство цією абсурдною претензією, хтось у МО не полінувався, знайшов якийсь папірець, і паралізує роботу одного з небагатьох ще живих підприємств у сфері радіолокації, щоб "віджати" закладені в бюджеті кошти! Через цю заборгованість нібито і не виплачується аванс на виробництво інших радарів", - повідомляє Бутусов.

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Він підкреслює, що зрив бюджетної програми призведе до припинення роботи підприємства і за іншими проєктами.

"Зокрема, за одним із ключових для нашої оборони проєкту радара артилерійської розвідки "Зоопарк-3" і всіма іншими перспективними розробками. Як можна завдавати такий удар найбільшому виробнику радарів в Україні? "Іскра" робить радари ППО, радари артрозвідки, робить проєкт спільно з французькою компанією "Talhes" виробництва сучасних засобів РЕБ. Ну як таке можна гальмувати? Немає жодного логічного пояснення. 55 мільйонів - просто смішна сума для МО, гроші з бюджету міністерство отримує, жодних підстав відмовляти у виплатах не може бути, все розраховано в бюджеті! Відповідальність за це прямо лежить на міністрі оборони Андрієві Тарані, сподіваюся, він все-таки прийме об'єктивне рішення і гроші надійдуть", - резюмує журналіст.



