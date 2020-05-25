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Міноборони заборгувало НВК "Іскра" 55 млн грн і пропонує відмовитися від виплат, шантажуючи боргом 2005 року і повністю блокуючи роботу, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Міноборони заблокувало роботу НВК "Іскра". У результаті під загрозою опинилося існування колективу з 2500 осіб, програма радара ППО 80К6КС1 і спорудження радара артилерійської розвідки "Зоопарк-3".

Про це в Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Критична ситуація на державному науково-виробничому об'єднанні "Іскра" внаслідок незрозумілої недбалості Міноборони України. Вийшли всі терміни фінансування програми радарів 80К6КС1 - це мобільний радар виявлення зенітно-ракетних дивізіонів, одна з ключових ланок роботи ППО. Фінансування передбачено всіма оборонними програмами і держоборонзамовлення. Але грошей немає. Заборгованість Міноборони перед "Іскрою" тільки за цією програмою досягла 55 мільйонів гривень. На підприємстві 2500 співробітників, і відсутність належних виплат унеможливило виплату зарплат", - зазначає журналіст.

За його даними, оборонне відомство пропонує "Іскрі" добровільно відмовитися від виплат коштів, які належать за контрактом.

"І щоб переконати керівництво підприємства ... Міноборони знайшло якусь стару прострочену заборгованість... 2005-го року! 2005-го! На суму 5,8 мільйона гривень. Відтоді змінилося безліч урядів, томи листування за цими боргами написані, помінялися директори, почалася війна, підписані і виконувалися держпрограми, але щоб шантажувати підприємство цією абсурдною претензією, хтось у МО не полінувався, знайшов якийсь папірець, і паралізує роботу одного з небагатьох ще живих підприємств у сфері радіолокації, щоб "віджати" закладені в бюджеті кошти! Через цю заборгованість нібито і не виплачується аванс на виробництво інших радарів", - повідомляє Бутусов.

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Він підкреслює, що зрив бюджетної програми призведе до припинення роботи підприємства і за іншими проєктами.

"Зокрема, за одним із ключових для нашої оборони проєкту радара артилерійської розвідки "Зоопарк-3" і всіма іншими перспективними розробками. Як можна завдавати такий удар найбільшому виробнику радарів в Україні? "Іскра" робить радари ППО, радари артрозвідки, робить проєкт спільно з французькою компанією "Talhes" виробництва сучасних засобів РЕБ. Ну як таке можна гальмувати? Немає жодного логічного пояснення. 55 мільйонів - просто смішна сума для МО, гроші з бюджету міністерство отримує, жодних підстав відмовляти у виплатах не може бути, все розраховано в бюджеті! Відповідальність за це прямо лежить на міністрі оборони Андрієві Тарані, сподіваюся, він все-таки прийме об'єктивне рішення і гроші надійдуть", - резюмує журналіст.

Міноборони заборгувало НВК Іскра 55 млн грн і пропонує відмовитися від виплат, шантажуючи боргом 2005 року і повністю блокуючи роботу, - Бутусов 01
Міноборони заборгувало НВК Іскра 55 млн грн і пропонує відмовитися від виплат, шантажуючи боргом 2005 року і повністю блокуючи роботу, - Бутусов 02

Автор: 

Міноборони (7364) оборона (4780) підприємство (233) шантаж (60) радар (56) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+20
таран -засланный казачок фсбешника ермака
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25.05.2020 20:25
+17
топят страну как могут, готовят к капитуляции
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25.05.2020 20:27
+16
сначала зелесрань уничтожила павлоградский завод, который изготавливал топливо для ракет "гром2", "нептун", "ольха" тем самым полностью заблокировав эти проекты, теперь зелечмошник умышленно уничтожает ключевого производителя систем рлс. а все потому, что зеленский - это враг Украины, который воюет на стороне *********.
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25.05.2020 20:33
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таран -засланный казачок фсбешника ермака
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25.05.2020 20:25 Відповісти
топят страну как могут, готовят к капитуляции
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25.05.2020 20:27 Відповісти
Денег нет! Все потратили на маски для Генштаба!
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25.05.2020 20:30 Відповісти
фены для просушки памперсов бзде
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25.05.2020 20:35 Відповісти
сначала зелесрань уничтожила павлоградский завод, который изготавливал топливо для ракет "гром2", "нептун", "ольха" тем самым полностью заблокировав эти проекты, теперь зелечмошник умышленно уничтожает ключевого производителя систем рлс. а все потому, что зеленский - это враг Украины, который воюет на стороне *********.
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25.05.2020 20:33 Відповісти
Минобороны задолжало НПК "Искра" 55 млн грн и предлагает отказаться от выплат, шантажируя долгом 2005 года и полностью блокируя работу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2522
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25.05.2020 20:35 Відповісти
Минобороны задолжало НПК "Искра" 55 млн грн и предлагает отказаться от выплат, шантажируя долгом 2005 года и полностью блокируя работу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7542
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25.05.2020 20:38 Відповісти
Только МО?
А пэрэсичным громадянам?
Давай бабло, мля!
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25.05.2020 20:39 Відповісти
ВСУ рулят "кремлевцы"
https://www.youtube.com/watch?v=lOBFizfNr9E
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25.05.2020 20:39 Відповісти
Зескот все банкротится др чего дотянеться. Хуже не будет....
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25.05.2020 20:40 Відповісти
Резолюция на Указе о расстреле негодяев - "без промедления!"
Минобороны задолжало НПК "Искра" 55 млн грн и предлагает отказаться от выплат, шантажируя долгом 2005 года и полностью блокируя работу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7731
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25.05.2020 20:43 Відповісти
Трускавецькі двотижневі зебільні фахівці роздерибанять усю державу та засруть своєю некомпетентністю.
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25.05.2020 20:47 Відповісти
Директивы Коломойского, гражданина Израиля- военного союзника Путина -в действии : Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман./ Госпредприятие Антонов обратилось к Зеленскому: руководство "Укроборонпрома" уничтожает оборонный комплекс страны
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25.05.2020 20:51 Відповісти
Минобороны задолжало НПК "Искра" 55 млн грн и предлагает отказаться от выплат, шантажируя долгом 2005 года и полностью блокируя работу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9660
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25.05.2020 20:52 Відповісти
Ну так звертайтесь у СБУ та ГП
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25.05.2020 21:01 Відповісти
Міноборони заборгувало НВК "Іскра" 55 млн грн і пропонує відмовитися від виплат, шантажуючи боргом 2005 року і повністю блокуючи роботу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5764
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25.05.2020 21:52 Відповісти
Ну так звертайтесь у СБУ та ГП

А толку
У свій час були "хлопаки які вирішували проблеми" ..., і це класика , можливо - і зараз такі існують . Я не про напів-бандитів , які самі створювали проблеми , а пізніше приходили та пропонували їх "порішати" (
Попросило би керівництво НПК "Искра" таких "хлопаків" - щоб вони пояснили просто керівництву Міноборони - що зобов"язання необхідно виконувати
І нехай тоді керівництво Міноборони бігає стурбоване та звертається у СБУ та ГПУ
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26.05.2020 11:39 Відповісти
свідома диверсія на підрив обороноздатності,для того що б в країні не будувалася ******* техніка,в країнах НАТО таке неможливо уявити,іноземні партнери подивляться на все це бл...во і більше не прийдуть зі своїми технологіями.
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25.05.2020 21:03 Відповісти
Грамотный метод саботировать работу оборонки во время войны.А что об этом думает военная прокуратура о данной ситуации во время боевых действий на востоке и кого из вредителей уже арестовывает контрразведка,кто и кому уже дает показания по данному действию?Война знаете ли господа военные.война.
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25.05.2020 21:06 Відповісти
Минобороны задолжало / Коломойский, Боголюбов, Палица и Киперман создали две компании ООО "Таргет-М" и ООО "Рокит-М" для производства вооружений. Партнеры Коломойского Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер. Дело намечается очень серьезное и масштабное, - рассказали журналистам.
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25.05.2020 21:14 Відповісти
мордехай и уриель воровать не будут это же не клятый барыга, теперь я спокоен за нашу оборонку
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25.05.2020 21:27 Відповісти
Міноборони заборгувало НВК "Іскра" 55 млн грн і пропонує відмовитися від виплат, шантажуючи боргом 2005 року і повністю блокуючи роботу, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5620
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25.05.2020 22:50 Відповісти
Зелёные отрабатывают на 200% надежды РФ по развалу обороноспособности Украины.
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25.05.2020 23:08 Відповісти
В списочек. Потом после шморклей привлекут за госизмену
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26.05.2020 00:20 Відповісти
 
 