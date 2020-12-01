Єрмак призначив Арестовича позаштатним радником, його завдання - протистояти фейкам

Глава Офісу президента Андрій Єрмак призначив спікера делегації України в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича своїм позаштатним радником з питань стратегічних комунікацій у сфері національної безпеки та оборони.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Єрмак зазначив, що в завдання Арестовича входитиме протидія фейкам, спотвореній інформації та необґрунтованим звинуваченням.

"Завдання пана Арестовича - надати вичерпну відповідь, щоб протидіяти поширенню дезінформації або образ. Ми - єдина команда, яка спільними зусиллями захищає нашу країну", - підкреслив керівник Офісу президента.

Серед завдань Арестовича також - узгодження позицій профільних відомств і напрацювання "єдиного голосу".

Єрмак висловив сподівання, що Арестович побудує конструктивну взаємодію з усіма представниками сектора безпеки та оборони України.