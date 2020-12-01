Ермак назначил Арестовича внештатным советником, его задача - противостоять фейкам
Глава Офиса Президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Ермак отметил, что в задачи Арестовича будет входить противодействие фейкам, искаженной информации и необоснованным обвинениям.
"Задача господина Арестовича - предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы - единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", - подчеркнул руководитель Офиса Президента.
Среди задач Арестовича также - согласование позиций профильных ведомств и наработка "единого голоса".
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Ермак выразил надежду, что Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны Украины.
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Ну когда же появится наконец-то команда,которая защитит страну от вас идиотов?
Источник: https://censor.net/ru/n3234391
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Свою карьеру Арестович закончил. Все,кто работали и работают на зелёную власть должны быть люстрированы.
добавлю от себя кастрированы
Будет бороться с самим собой? Мастурбировать?
Арестович - консерва, прийшов термін, ось вона і вскрилась.
РАЗВЕ НЕ ПОХОЖ ОПУ НА ТАКОЙ ДУРДОМ?
постпред. Внештатный советник
Дугин, Корчинский, Арестович на съезде ЕСМ (евразийский союз). Короче это все одно гэбешно руссофашистское гомосексуальное братство.
https://streamable.com/uo649f
Ермак на самом высоком уровне работает, это - "ледокол-бульдозер".
Арестович другого типа: он из класса "интеллектуалов", вид - "агент-громоотвод".
Это разные направления, но их хозяевам виднее...
Для того чтобы они (жители Донбасса. - NEWS.ru) вернулись в Украину, им, прежде всегоадо просто дать много денег, хорошие условия, дом, - отметила Савченко, слова которой приводит РИА Новости.
Она также добавила, что жителей Донбасса можно «перекупить сотнями тысяч».
советник ермака... один дебильнее другого
а быканов к суркисам на день рождения ходит аперитивную обстакановку изучать...
1 Кравчук вірний Медведчуківець - спільна партія чи рух НЕ ТАК!
2. Кравчук Довірена ооба завербованого гебнею Яника.
3. Медведчук пише під Юлю й Яника конституцію(ШИРКУ) - де Яник посажьонний весільний презік ,а Юля Премєр ЇЇ Величність.
4. Кравчук стає довіреною особою Тимошенко на останніх
перегонах.
6. Зраз Кравчук призначений Єрмаком ( за деякими інформаціями завербованим Кремлем), керівником групи в ТКГ.
7.Туди потряпляє Фокін з усім виітікшим з нього , потім Арестович - теж з нього втікає, але він це називає інформзасобами впливу на ворога.
8. Єрмак призначає його до себе, щоб усе, що він використовує для роботи з Кравчуком- йому розшифровував ? чи народу на вуха вішав лапшу, тільки вдаліше ніж Арахамія?
9. Ще є версія, що Єрмакк може хоче щоб Арестович його перевербувавразом з Кравчуком працювати на Україну.
Понимает ли Арестович? Не знаю. Надо его выслушать.
********* скупила псевдо-борцунов с коррупцией, чтобы те не просто молчали, но и хвалили их. Саакашвили, Лещенко и т.д. Теперь купили Арестовича, чтобы нахваливал и подтверждал слова Мандель о вяликом политике всех времен и народив.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 13 ч. ·
Сидят два охотника на привале. Водочка, закусочка, костерок. Начинают охотничьи байки травить.
- Случилось это зимой, - начинает свой рассказ один из охотников. - Весь день я по лесу проходил, все патроны порасстрелял, стал уже до дому собираться, как из чащи вдруг выскочила стая волков. Я - бежать, они - за мной. Я заскочил с разбегу на дерево, вцепился в ствол, сижу ни живой, ни мертвый. А волки уселись вокруг дерева, ждут. Спустя какое-то время вожак, а следом за ним и вся стая начали грызть корни дерева. Через полчаса дерево затрещало, накренилось, и - рухнуло.
Тут рассказчик замолчал, задумался, смотрит в огонь и нервно так курит. Переживает, короче. Через какое-то время другой осторожно решается спросить:
- Ну, а что дальше-то произошло?
- Что произошло, что произошло, - раздраженно говорит рассказчик, бросая окурок в костер, - назначили советником в ОП с фейками бороться...
Стараясь покрепче овладеть собой, он по привычке потер руки и голосом наибольшей звучности заговорил так:
- Вот, граждане, мы с вами видели случай так называемого массового гипноза. Чисто научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес и магии не существует. Попросим же маэстро Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти, якобы денежные, бумажки исчезнут так же внезапно, как и появились.
Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве, и на лице при этом у него играла уверенная улыбка, но в глазах этой уверенности отнюдь не было, и скорее в них выражалась мольба.
Публике речь Бенгальского не понравилась. Наступило полное молчание, которое было прервано клетчатым Фаготом.
- Это опять-таки случай так называемого вранья, - объявил он громким козлиным тенором, - бумажки, граждане, настоящие!
- Браво! - отрывисто рявкнул бас где-то в высоте.
- Между прочим, этот, - тут Фагот указал на Бенгальского, - мне надоел. Суется все время, куда его не спрашивают, ложными замечаниями портит сеанс! Что бы нам такое с ним сделать?
- Голову ему оторвать! - сказал кто-то сурово на галерке.
- Как вы говорите? Ась? - тотчас отозвался на это безобразное предложение Фагот, - голову оторвать? Это идея! Бегемот! - закричал он коту, - делай! Эйн, цвей, дрей!
И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем сжался в комок и, как пантера, махнул прямо на грудь Бенгальскому, а оттуда перескочил на голову. Урча, пухлыми лапами кот вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, в два поворота сорвал эту голову с полной шеи.
Две с половиной тысячи человек в театре вскрикнули как один. Кровь фонтанами из разорванных артерий на шее ударила вверх и залила и манишку и фрак. Безглавое тело как-то нелепо загребло ногами и село на пол. В зале послышались истерические крики женщин. Кот передал голову Фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике, и голова эта отчаянно крикнула на весь театр:
- Доктора!
- Ты будешь в дальнейшем молоть всякую чушь? - грозно спросил Фагот у плачущей головы.
- Не буду больше! - прохрипела голова.
Хороша ідєя Єрмака призначити Арєстовича "розвінчувати фейки".
Може, тепер той допоможе ошуканому суспільству усвідомити, що "війну розпочав" не Порошенко, а Путін?
Або розповість, що "торговля на крові" насправді з'явилася з приходом до влади людей Коломойського і початком закупівлі електроенергії в РФ?
І що "наживаєтся на войнє" тепер хтось з тих, хто довів Укроборонпром до банкрутства та кудись подівав кошти з оборонного замовлення.
І що справа т.зв. "свинарчуків" - то брехня від початку і до кінця, бо жодних доказів не представлено досі навіть в суді.
Може, нарешті, "воєнний аналітік" чесно скаже, що план "просто пєрєстать стрєлять" та "посмотрєть в глаза" - не спрацював, бо з самого початку був фейком?
Що "мінскі угоди" себе не "вичерпали" - а є єдино можливим варіантом стримування РФ та виснаження її санкціями для деокупації захоплених територій не військовим шляхом.
Що роками військово-політичне керівництво України на чолі з президентом Порошенком цілеспрямовано дискредитовувалося кремлівською пропагандою з метою замінити його на слабку і поступливу малоросійську владу.
...яка тепер найняла Арєстовіча нести в маси простую сєрмяжную правду.
Його ж без сліз слухати і читати тепер неможливо, цю говорящу голову архістратегів Єрмака-Подоляка.
Не можуть "боротися з фейками" ті, хто самі є фейками.
В.Прозапас
бджоли проти меда
собаки проти ковбаси