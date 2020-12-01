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Ермак назначил Арестовича внештатным советником, его задача - противостоять фейкам

Ермак назначил Арестовича внештатным советником, его задача - противостоять фейкам

Глава Офиса Президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Ермак отметил, что в задачи Арестовича будет входить противодействие фейкам, искаженной информации и необоснованным обвинениям.

"Задача господина Арестовича - предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы - единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", - подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Среди задач Арестовича также - согласование позиций профильных ведомств и наработка "единого голоса".

Читайте на Цензор.НЕТ: Арестович в июле 2020-го: При Зеленском происходит распад государственности

Ермак выразил надежду, что Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны Украины.

Автор: 

назначение (2165) Ермак Андрей (1255) Офис Президента (1795) Арестович Алексей (332)


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Топ комментарии
+52
Ага. И плодить пачками новые, выгодные Ермаку.
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01.12.2020 19:53
+46
Неправда. Він відповідає за нові фейки, якими намагатимуться прикрити правду.
Зеленим потрібні актори і брехуни.
Більше відосів !
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01.12.2020 19:54
+43
В чому, в чому, а у фейках Арестович поняття таки має. Можна сказати, в цій справі професіонал.
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01.12.2020 19:54
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Просто прЄлЄсно! Головний фейкомет має протистояти фейкам.
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01.12.2020 20:34 Ответить
,,Мы - единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", - подчеркнул руководитель Офиса Президента.
Ну когда же появится наконец-то команда,которая защитит страну от вас идиотов?
Источник: https://censor.net/ru/n3234391
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01.12.2020 20:37 Ответить
Картина маслом Советник недопрезидента дерьмак и советник советника арестуевич.

Єрмак призначив Арестовича позаштатним радником, його завдання - протистояти фейкам - Цензор.НЕТ 3550
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01.12.2020 20:38 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1333842834835779587 1 мин

Свою карьеру Арестович закончил. Все,кто работали и работают на зелёную власть должны быть люстрированы.
добавлю от себя кастрированы
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01.12.2020 20:39 Ответить
всех кто воровал с януковичем уже кастрировали, а кто с петей распиливал бюджет и барыжничал, уже тоже кастрировали?? Почему петя никого из януковичей не посадил??? Почему петя поставил прокурора , который все дела развалил (бриллиантовые прокуроры) Вас баранов власть разводит а вы ведетесь))
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02.12.2020 13:47 Ответить
Ловец чужих и творец своих.
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01.12.2020 20:41 Ответить
Єрмак призначив Арестовича позаштатним радником, його завдання - протистояти фейкам - Цензор.НЕТ 5193 доктор Борменталь прекратите читать кремлевские газеты...
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01.12.2020 20:42 Ответить
Мдаа Лешенька... Не зря я к тебе относился с опаской как к мутнорылому сказочнику. Но это еще было терпимо,пока ты не замазался в зеленой власти. Теперь все сказки о ,,надобровольнойосновебезденег,, и ,,себевубыток,, уже не катят. От слова совсем. Ты сам выбрал сторону.
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01.12.2020 20:45 Ответить
да Лешеньке пох твое мнение!
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02.12.2020 13:49 Ответить
порохоботы бы уже каких-нибудь новых приколов про Арестовича придумали бы, а то эти заезженные про люсю и прочее уже приелись, за что вам только шоколадный сиволобый молдован жалование платит?
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01.12.2020 20:48 Ответить
Не 32, а 33
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01.12.2020 23:17 Ответить
Арестович будет рассеивать фейк о том, что брат Ермака воскрес. Хотя я думаю, что никто в єто и не верил. А вот гос.должностями они торговали вместе.
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01.12.2020 20:50 Ответить
ой ну всё.
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01.12.2020 21:01 Ответить
Жадность сгубила не одного фраера , сгубит и Леху фраера. Увы но такова судьба всех жадных и глупых мошенников.
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01.12.2020 21:02 Ответить
авторитета нашел .да этот арестович сам фейк ходячий ..
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01.12.2020 21:06 Ответить
фейкомета назначили управлять фейками))))
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01.12.2020 21:12 Ответить
По моему они всё прекрасно понимают и просто в наглую глумяца, издеваюца над своим ЗЕскотом...
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01.12.2020 21:14 Ответить
дерьмо тянется к дерьму....
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01.12.2020 21:15 Ответить
А брехуны с Г+Г в обойме у ЗЕ уже закончились?
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01.12.2020 21:18 Ответить
арестович это зашвкваренный 'зелин блогер' который за бабки фейеи о 'успехах'зели трындит
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01.12.2020 21:20 Ответить
Так оно же само - фейк.
Будет бороться с самим собой? Мастурбировать?
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01.12.2020 21:21 Ответить
33 раза хадил за линию фгонта..Еще тот ходок..
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01.12.2020 21:30 Ответить
а ты с ним был рядом?
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02.12.2020 13:50 Ответить
Фейк будет противостоять фейкам.
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01.12.2020 21:33 Ответить
вот и посмотрим, сможет ли Алексей наплевать на свой долгий патриотический путь, на свою присягу служить Украине и пойти прислуживать кремлевскому агенту ермаку....
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01.12.2020 21:37 Ответить
Ще як може. Він же сам писав, що багато брехав.
Арестович - консерва, прийшов термін, ось вона і вскрилась.
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01.12.2020 21:42 Ответить
Коли зелена влада впаде, а вона впаде, то Аферистивич буде розповідати, що він спеціально був з зебілами в команді, щоб розвалити їх команду з середини 😂😂😂
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01.12.2020 21:41 Ответить
Да,Леша мастер переобуваний. И даже покажет очередную медаль за это.
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02.12.2020 10:12 Ответить
Арестовича арестуют и правильно сделают, а ты не балуй с зелеными недоразумениями.
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01.12.2020 21:46 Ответить
Шахтер победил Реал.Во дают...
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01.12.2020 21:51 Ответить
Хоч комусь радість.
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01.12.2020 23:14 Ответить
Лёшик нашел себя в этой жизни
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01.12.2020 21:53 Ответить
Угу. Из выбора честность и авторитет леша по всей видимости выбрал деньги. Ну значит так тому и быть.
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01.12.2020 22:22 Ответить
В интервью Апострофу в конце октября, уже будучи советником Кравчука, Леша рассказывал, как вкидывает ложную инфу в свои посты в соцсетях, и как Маша Захарова их потом цитирует в своем рашистском МИД. Теперь Ерамак получивши от Маши втык , позвал Лешу к себе и нанял его ,чтобы все что он фейкует - ему же Ермаку и развенчивал. А Ермак уже доложит Маше, где Леша применяет навыки гибридной информвойны , и как их расшифровывать.
РАЗВЕ НЕ ПОХОЖ ОПУ НА ТАКОЙ ДУРДОМ?
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01.12.2020 23:25 Ответить
Фу, *** - господин А.
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01.12.2020 22:00 Ответить
Какое количество своих советников будет набирать этот тупой бычара, есть сотни вопросов, значит нужны сотни советников, а выдержит бюджет, какая отдача от фээсбэшника, это антигосударственный подход, а правильно будет, вымести грязной метлой его советников вместе с ним, и взять одного грамотного сппциалиста, только не в коем случае из 95 балагана.
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01.12.2020 22:01 Ответить
І як же він боротиметься з фейками москалії проти України? Дуже цікаво.
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01.12.2020 22:07 Ответить
Скажи - кто твой друг, и я скажу "кто ты"
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01.12.2020 22:09 Ответить
дуже передбачувано Арестович від моменту призначення радником в ТКГ тим і займається, що нахвалює ОПУ та критикує Порошенка
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01.12.2020 22:12 Ответить
арестович, продався за 30 срібняків. Такі ганд..ни кругом дирочку знайдуть, і гроші їм не пахнуть.
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01.12.2020 22:26 Ответить
Вот интересно, долго ещё будет завхоз ермак командовать, когда уже его запрут в каталажку? Или друзьям зелёного всё прощается и сходит с рук???
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01.12.2020 22:30 Ответить
Один минет - и ты постпред. Внештатный советник
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01.12.2020 22:36 Ответить
Задача Аарестовича развеять информацию, которую о Ермаке навеяли в МИ-6 в Лондоне нашему царю. Ми-6 - это высочайший интеллект разведки всего запада. Вот Леша и поборется интеллектом не с Арахамкой, нет, а самим МИ-6 «Секре́тная разве́дывательная слу́жба МИД Великобритании»,!УДАЧИ!
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01.12.2020 22:43 Ответить
Кстати, одними словами с кремлепрогондонгами Ермак развевал "дезинформацию" о сорванной спецоперации с вагнреовцами.
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01.12.2020 22:46 Ответить
Он там учился, в Англии - чего вдруг он будет с ними бороться?
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02.12.2020 12:25 Ответить
Єрмак призначив Арестовича позаштатним радником, його завдання - протистояти фейкам - Цензор.НЕТ 8678

Дугин, Корчинский, Арестович на съезде ЕСМ (евразийский союз). Короче это все одно гэбешно руссофашистское гомосексуальное братство.
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01.12.2020 22:44 Ответить
Леша это называл в интервью спецопераций!
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01.12.2020 22:47 Ответить
Награлися в Саакашвілі, тепер новий мессія))
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01.12.2020 22:47 Ответить
вот и спарились
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01.12.2020 23:00 Ответить
совет вам и вазелин
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01.12.2020 23:03 Ответить
Все, что нужно знать о Люсе Арестович в одном интервью:

https://streamable.com/uo649f
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01.12.2020 23:21 Ответить
Непонятно это объединение двух успешно действующих агентов.

Ермак на самом высоком уровне работает, это - "ледокол-бульдозер".

Арестович другого типа: он из класса "интеллектуалов", вид - "агент-громоотвод".

Это разные направления, но их хозяевам виднее...
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01.12.2020 23:28 Ответить
тю, тоня, не тупи
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01.12.2020 23:35 Ответить
Я тоже не понял этой темы. Дерьмак - открытый агент влияния *******. А леша - свеженький, обаятельный, с хорошим языком, он намного дальше должен был пойти, а зашкварился так грубо, примитивно, даже показательно. К чему этот весь движняк? Операция по отвлечению внимания от кого-то третьего?
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02.12.2020 00:14 Ответить
просто, скорее всего, времени очень мало...
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02.12.2020 01:36 Ответить
а зачем ермаку арестович.. вот решение - Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что Донбасс можно вернуть под контроль Киева если предоставить жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик «много денег».
Для того чтобы они (жители Донбасса. - NEWS.ru) вернулись в Украину, им, прежде всегоадо просто дать много денег, хорошие условия, дом, - отметила Савченко, слова которой приводит РИА Новости.
Она также добавила, что жителей Донбасса можно «перекупить сотнями тысяч».

советник ермака... один дебильнее другого
а быканов к суркисам на день рождения ходит аперитивную обстакановку изучать...
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01.12.2020 23:30 Ответить
зеля - вазелин
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01.12.2020 23:39 Ответить
Секретарша зеленского ермак назначила себе главным советником арестовича, тот назначил себе главным помощником консьержку раю, рая взяла себе в простые помощники (вне штата) дворника петю... Так виглядає "нова державна політика" з " новими обличчами" у виконанні голобородька і всіх його свідків. Може, по Збручу ?
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01.12.2020 23:35 Ответить
ВАЗелин це мастило
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01.12.2020 23:43 Ответить
по смужці, що дупу ділить... шмигалі, садікі, гєрьманьши, тягнибоки, папієви, зваричі... з якого боку Збруча вилізли всі ці "достойники"?
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02.12.2020 01:35 Ответить
Вот и пришёл конец так и не начавшейся карьере Арестовича.... Сивоха, Кравчук, Факин (он же Фокин), Арестович....Сколько ещё прокремлёвских опарышей будут копаться в зелёной куче дерьма, прислуживая Дерьмаку в развале Украины по путинскому сценарию?
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01.12.2020 23:46 Ответить
Вибудовую ланцюжок для розвінчування Арестовичем.
1 Кравчук вірний Медведчуківець - спільна партія чи рух НЕ ТАК!
2. Кравчук Довірена ооба завербованого гебнею Яника.
3. Медведчук пише під Юлю й Яника конституцію(ШИРКУ) - де Яник посажьонний весільний презік ,а Юля Премєр ЇЇ Величність.
4. Кравчук стає довіреною особою Тимошенко на останніх
перегонах.
6. Зраз Кравчук призначений Єрмаком ( за деякими інформаціями завербованим Кремлем), керівником групи в ТКГ.
7.Туди потряпляє Фокін з усім виітікшим з нього , потім Арестович - теж з нього втікає, але він це називає інформзасобами впливу на ворога.
8. Єрмак призначає його до себе, щоб усе, що він використовує для роботи з Кравчуком- йому розшифровував ? чи народу на вуха вішав лапшу, тільки вдаліше ніж Арахамія?
9. Ще є версія, що Єрмакк може хоче щоб Арестович його перевербувавразом з Кравчуком працювати на Україну.
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01.12.2020 23:47 Ответить
Самый верный медведчуковец -это порошенко! При порошенко муж телеведущей стал МЕДВЕДЧУКОМ! ПРи порошенко СБУ разагнали всех на газавом рынке и отдали его медведчуку! А вас как лохов развели
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02.12.2020 13:54 Ответить
Зе-ки під словом фейк мають на увазі невигідну для них правду. Більших брехунів при владі в Україні ще не було. Користуються тим, що багато українців не співставляють слова і справи влади.
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02.12.2020 01:00 Ответить
при цьому самі брешуть, самі й спростовують... дурдом
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02.12.2020 01:30 Ответить
все ж промовисте прізвище у рибоокого... українською його слід вимовляти "арештович"
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02.12.2020 01:29 Ответить
То-то же Арест так в последнее время нахваливал Ермака... Похоже у Лёши получилось в этот раз.
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02.12.2020 01:33 Ответить
На этот раз Дерьмаку понравильсь, как Леша полирнул ему очко. Да так, что решил взять к себе в гарем.
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02.12.2020 07:45 Ответить
М-да. Схоже, що в Арестовича тепер проста робота : бити ярмолкою озємь і волати "дємони царя подмєнілі !"
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02.12.2020 05:28 Ответить
как так, петеньки, он же ваш был в безобразную доску?? што, патриот, денежку повысить зажопил?? так низзя кадрами разбрасываться, могут и более надёжные всякие полтавы-тарасты обиженно слинять....
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02.12.2020 05:41 Ответить
Вот и новый миф
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02.12.2020 09:02 Ответить
Гірше ніж московські воші можуть бути тільки українські ГНИДИ і ці гниди від зеленої шмарклі.
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02.12.2020 06:50 Ответить
у цього недоексперта "військового", як воно себе називало, вже мозоль на язиці намалювалася від вилизування дуп усім шмаркатим ...дарасам.
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02.12.2020 06:53 Ответить
Поважала Арестовича до сьогодняшнього дня...наче розумна людина-як можна було до цієї влади пристати?
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02.12.2020 07:56 Ответить
Арестович еще та политическая "проститутка"...
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02.12.2020 08:37 Ответить
Из грязи в князи...
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02.12.2020 08:36 Ответить
Таваріщ Путєн пріказал
Єрмак призначив Арестовича позаштатним радником, його завдання - протистояти фейкам - Цензор.НЕТ 9604
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02.12.2020 09:00 Ответить
Запусти козла в огород....
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02.12.2020 09:33 Ответить
А яка зарплатня у позаштатного співробітника? Наші позаштатні зарплатню не отримують.
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02.12.2020 09:38 Ответить
Я бы пока не горячился. Алексей Арестович в своих видео на меня производил впечатление умного, образованного, преданного Украине человека (ему бы только дикцию поправить, чётче говорить). Моя гипотеза такая: Ермак раскрыт как завербованный ФСБ России - это для всех очевидно. Поэтому приглашение Арестовича в ОП: 1.Операция прикрытия, задуманная Ермаком же. 2.Ермак готовит себе уход от наказания, подушку безопасности.
Понимает ли Арестович? Не знаю. Надо его выслушать.
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02.12.2020 09:47 Ответить
Да, тут может быть куча вариантов, но возможно все просто и банально. Арестович решил, что пора своими способностями уже зарабатывать бабло. Время идет. Жизнь одна. Вот и решил, что хватит быть бедным Диогеном в бочке. Пора стать Юлием Цезарем.
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02.12.2020 10:30 Ответить
лубянка в открытую палит агентов
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02.12.2020 10:09 Ответить
Теперь внимательно следим за очередной сменой риторики Алексея. По идее на Порошенко будет кидать ка*ом еще активнее и шептать,сербая чай на рыговко-кацапских каналах,что лучших патриотов,чем власть заленых, ещё не было в Украине.
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02.12.2020 10:15 Ответить
По этому случаю отписался от Янины. В последнем интервью с арестовичем дала возможность ему сесть на уши с любимым коньком-созданием фейком о себе героическом победуне. Полный провал стал последней каплей.
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02.12.2020 10:46 Ответить
Место сидения определяет точку зрения...
********* скупила псевдо-борцунов с коррупцией, чтобы те не просто молчали, но и хвалили их. Саакашвили, Лещенко и т.д. Теперь купили Арестовича, чтобы нахваливал и подтверждал слова Мандель о вяликом политике всех времен и народив.
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02.12.2020 10:25 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZXJEhOPt3rkfE8TG2GODOHqRxeGTXegF9-9cZctEgTrACyY9BHJv6OwQy_KJmzIoXlZasAuWydczHbP3_ft_XraT1gezu7jW8JIlo3v6WRX8yZYPw7eHs9MIMKeft2HsvU&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets?eid=ARCZ0wwYK-5Wapgq-gMTS4o-b24AoJtyXu9zuQTM_Qdho9eEVAthkvHS1RyfkLhIbFZMM75qCTmwUiDA&hc_ref=ARRP_jjQ1vDSFbwN-MxeRzA-neF9LPSA49L6uakRd1XPr_kzMY9VqZiMOfmYemTJaOo&fref=nf# 13 ч. ·

Сидят два охотника на привале. Водочка, закусочка, костерок. Начинают охотничьи байки травить.

- Случилось это зимой, - начинает свой рассказ один из охотников. - Весь день я по лесу проходил, все патроны порасстрелял, стал уже до дому собираться, как из чащи вдруг выскочила стая волков. Я - бежать, они - за мной. Я заскочил с разбегу на дерево, вцепился в ствол, сижу ни живой, ни мертвый. А волки уселись вокруг дерева, ждут. Спустя какое-то время вожак, а следом за ним и вся стая начали грызть корни дерева. Через полчаса дерево затрещало, накренилось, и - рухнуло.
Тут рассказчик замолчал, задумался, смотрит в огонь и нервно так курит. Переживает, короче. Через какое-то время другой осторожно решается спросить:
- Ну, а что дальше-то произошло?
- Что произошло, что произошло, - раздраженно говорит рассказчик, бросая окурок в костер, - назначили советником в ОП с фейками бороться...
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02.12.2020 10:27 Ответить
🤣
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02.12.2020 10:32 Ответить
Єрмак призначив Арестовича позаштатним радником, його завдання - протистояти фейкам - Цензор.НЕТ 4182
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02.12.2020 10:35 Ответить
"
Стараясь покрепче овладеть собой, он по привычке потер руки и голосом наибольшей звучности заговорил так:
- Вот, граждане, мы с вами видели случай так называемого массового гипноза. Чисто научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес и магии не существует. Попросим же маэстро Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти, якобы денежные, бумажки исчезнут так же внезапно, как и появились.
Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве, и на лице при этом у него играла уверенная улыбка, но в глазах этой уверенности отнюдь не было, и скорее в них выражалась мольба.
Публике речь Бенгальского не понравилась. Наступило полное молчание, которое было прервано клетчатым Фаготом.
- Это опять-таки случай так называемого вранья, - объявил он громким козлиным тенором, - бумажки, граждане, настоящие!
- Браво! - отрывисто рявкнул бас где-то в высоте.
- Между прочим, этот, - тут Фагот указал на Бенгальского, - мне надоел. Суется все время, куда его не спрашивают, ложными замечаниями портит сеанс! Что бы нам такое с ним сделать?
- Голову ему оторвать! - сказал кто-то сурово на галерке.
- Как вы говорите? Ась? - тотчас отозвался на это безобразное предложение Фагот, - голову оторвать? Это идея! Бегемот! - закричал он коту, - делай! Эйн, цвей, дрей!
И произошла невиданная вещь. Шерсть на черном коте встала дыбом, и он раздирающе мяукнул. Затем сжался в комок и, как пантера, махнул прямо на грудь Бенгальскому, а оттуда перескочил на голову. Урча, пухлыми лапами кот вцепился в жидкую шевелюру конферансье и, дико взвыв, в два поворота сорвал эту голову с полной шеи.
Две с половиной тысячи человек в театре вскрикнули как один. Кровь фонтанами из разорванных артерий на шее ударила вверх и залила и манишку и фрак. Безглавое тело как-то нелепо загребло ногами и село на пол. В зале послышались истерические крики женщин. Кот передал голову Фаготу, тот за волосы поднял ее и показал публике, и голова эта отчаянно крикнула на весь театр:
- Доктора!
- Ты будешь в дальнейшем молоть всякую чушь? - грозно спросил Фагот у плачущей головы.
- Не буду больше! - прохрипела голова.
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02.12.2020 10:54 Ответить
Єрмак призначив Арестовича позаштатним радником, його завдання - протистояти фейкам - Цензор.НЕТ 4015
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02.12.2020 11:10 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3364395.html У клоуна - все через з...: фейкомета призначили боротися з фейками...

Хороша ідєя Єрмака призначити Арєстовича "розвінчувати фейки".

Може, тепер той допоможе ошуканому суспільству усвідомити, що "війну розпочав" не Порошенко, а Путін?

Або розповість, що "торговля на крові" насправді з'явилася з приходом до влади людей Коломойського і початком закупівлі електроенергії в РФ?

І що "наживаєтся на войнє" тепер хтось з тих, хто довів Укроборонпром до банкрутства та кудись подівав кошти з оборонного замовлення.

І що справа т.зв. "свинарчуків" - то брехня від початку і до кінця, бо жодних доказів не представлено досі навіть в суді.

Може, нарешті, "воєнний аналітік" чесно скаже, що план "просто пєрєстать стрєлять" та "посмотрєть в глаза" - не спрацював, бо з самого початку був фейком?

Що "мінскі угоди" себе не "вичерпали" - а є єдино можливим варіантом стримування РФ та виснаження її санкціями для деокупації захоплених територій не військовим шляхом.

Що роками військово-політичне керівництво України на чолі з президентом Порошенком цілеспрямовано дискредитовувалося кремлівською пропагандою з метою замінити його на слабку і поступливу малоросійську владу.

...яка тепер найняла Арєстовіча нести в маси простую сєрмяжную правду.

Його ж без сліз слухати і читати тепер неможливо, цю говорящу голову архістратегів Єрмака-Подоляка.

Не можуть "боротися з фейками" ті, хто самі є фейками.
В.Прозапас
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02.12.2020 12:01 Ответить
"Чудесная" команда подобралась в ОП, агентура РФ, беглые преступники времён Януковича, аферисты и проходимцы всех мастей и "незапятнанный" отставной актёришко во главе.
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02.12.2020 12:55 Ответить
арестовіч проти фейків
бджоли проти меда
собаки проти ковбаси
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02.12.2020 14:33 Ответить
Люсю попёрло в верх.
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02.12.2020 20:18 Ответить
Ермакович
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02.12.2020 20:53 Ответить
Наскільки мені відомо-це було на моїх очах-служив капітан Арестович у 72-й,як і в цілому в зоні ООС, всього близько 2 міс.-з вересня по листопад 2018р.Обіймав посаду помічника начальника розвідки бригади-звичайно ж-важливу,але штабну.Потрапив на неї(це моє оціночне судження)через те,що був однокурсником по Одеському військовому інституту тодішньго комбрига Р.Татуся.Для того,щоб заробити статус УБД і,як виявляється,створити собі "бойову біографію".якої у нього до вересня 2018р. не було...А уже в 2-й половині листопада 2018р. я спостерігав його не на фронті,а в Києві на телеканалах,де він виступав як"військовий експерт",енергійний піарник Порошенка і ще завзятіший самопіарник.Після почутого від нього тепер про його вигадані ним же"бойові заслуги" для мене вже ніколи не існуватиме такого офіцера як Олексій Арестович і жодної поваги до цієї людини.Шкодую,що під час недовгої спільної з ним служби у розвідці 72-їОМБр подавав йому руку...
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02.12.2020 23:44 Ответить
Балабол фейки уж точно поборет.
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05.12.2020 10:51 Ответить
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