Ермак назначил Арестовича внештатным советником, его задача - противостоять фейкам

Глава Офиса Президента Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Ермак отметил, что в задачи Арестовича будет входить противодействие фейкам, искаженной информации и необоснованным обвинениям.

"Задача господина Арестовича - предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы - единая команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", - подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Среди задач Арестовича также - согласование позиций профильных ведомств и наработка "единого голоса".

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Ермак выразил надежду, что Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны Украины.