Єрмак: великий бізнес не повинен ховатися за ФОПами

Увага фіскальних органів має бути прикута до схем, за допомогою яких представники великого бізнесу ховаються за мережею фізосіб-підприємців. Чесні малі підприємці мають працювати спокійно.

Про це написав у Фейсбуці глава Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив на важливості прийняття Радою законопроєкту, який відкладає на рік введення обов'язкового використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців II-IV груп.

"Документ скасовує норму про так званий кешбек, яка викликала велике обурення у суспільстві. Ухвалені правки також зменшують перелік ризикових видів діяльності та прив’язують усі ліміти до ставки мінімальної заробітної плати, зокрема ліміт фіскалізації", - нагадав Єрмак.

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Керівник ОП вказав, що в умовах пандемії і карантину для президента Зеленського важливо підтримати саме чесний малий і середній бізнес.

"Проте також важливо, щоб великий бізнес не ухилявся від сплати податків, ховаючись за ФОПами. Увага фіскальних органів має бути прикута саме до подібних схем. А чесні невеликі підприємці мають працювати спокійно", - наголосив Єрмак.