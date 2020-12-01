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Єрмак: великий бізнес не повинен ховатися за ФОПами

Єрмак: великий бізнес не повинен ховатися за ФОПами

Увага фіскальних органів має бути прикута до схем, за допомогою яких представники великого бізнесу ховаються за мережею фізосіб-підприємців. Чесні малі підприємці мають працювати спокійно.

Про це написав у Фейсбуці глава Офісу президента Андрій Єрмак, інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив на важливості прийняття Радою законопроєкту, який відкладає на рік введення обов'язкового використання касових апаратів для фізичних осіб-підприємців II-IV груп.

"Документ скасовує норму про так званий кешбек, яка викликала велике обурення у суспільстві. Ухвалені правки також зменшують перелік ризикових видів діяльності та прив’язують усі ліміти до ставки мінімальної заробітної плати, зокрема ліміт фіскалізації", - нагадав Єрмак.

Дивіться також: Проєкт "Без цензури": Влада розкуркулює ФОПів. Як зелені знищують український середній клас. ВIДЕО

Керівник ОП вказав, що в умовах пандемії і карантину для президента Зеленського важливо підтримати саме чесний малий і середній бізнес.

"Проте також важливо, щоб великий бізнес не ухилявся від сплати податків, ховаючись за ФОПами. Увага фіскальних органів має бути прикута саме до подібних схем. А чесні невеликі підприємці мають працювати спокійно", - наголосив Єрмак.

Єрмак: великий бізнес не повинен ховатися за ФОПами 01

Автор: 

податки (3808) підприємці (618) Єрмак Андрій (1367)


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Топ коментарі
+34
Ермак: крупный бизнес не должен прятаться за ФОПами - Цензор.НЕТ 1751
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01.12.2020 22:57
+26
А шпиён ФСБ не должен прятаться за завхозом
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01.12.2020 22:55
+18
Що це за морда Єрмак і які вона має офіційні повноваження???
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01.12.2020 22:55
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А шпиён ФСБ не должен прятаться за завхозом
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01.12.2020 22:55 Відповісти
гей-гей-гей усі шпійони до ОПи!
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01.12.2020 22:59 Відповісти
Що це за морда Єрмак і які вона має офіційні повноваження???
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01.12.2020 22:55 Відповісти
так этот....как его.. то ли завхоз то ли поводырь бубоси...а это не мало))))
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01.12.2020 23:05 Відповісти
керівник ОПи... вівце-призе!дент...
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01.12.2020 23:05 Відповісти
Хіба що, керівник зЕзідента.
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01.12.2020 23:14 Відповісти
Проблема не в "ярмаку", а в тому, що "Цензор" ретранслює кожне висловлювання завідувача канцтоварів та туалетного паперу.
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02.12.2020 09:26 Відповісти
освітлює ...
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02.12.2020 10:14 Відповісти
Понятное дело
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01.12.2020 22:55 Відповісти
А куда Бубочку дели? Айкос выкурил и неудачно подпрыгнул?
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01.12.2020 22:56 Відповісти
Ермаку Арестович должен пояснить, где место начальника канцелярии, иначе Арествоич спалит свою прекрасную репутацию )) )) ))
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01.12.2020 22:57 Відповісти
Он ее для начала и не имел эту репутацию, а всегда был редким звездоболом и держал нос по ветру, всегда старался полизать начальство. Ну вот , достиг чего хотел, бубочки такие брехуны оказались нужны, а другие его раскусили быстро. А когда он начал свистеть про свои "ратные" подвиги- это был ну просто полный зашквар
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01.12.2020 23:27 Відповісти
не прочелся мой сарказм- жаль...
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01.12.2020 23:54 Відповісти
Кстати, а Леша и историю с Оманом о Буковеле тоже будет развевать как миф... Мне кажется он внедрился в ОПУ довести ситуацию там жо...полного абсурда- и его послал туда МИ-6.
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01.12.2020 23:58 Відповісти
Держдеп ???
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02.12.2020 10:15 Відповісти
А якщо він пред*явить нагородні книжки і військовий квиток ?
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02.12.2020 10:16 Відповісти
Так пусть предъявляет! Хотя при развитии современной техники, я вам могу сделать книжечку, что вы лучший солдат НАТО. Свидетелей в студию, причем не одного купленного, а массово! И подтверждение руководства ССО, что он такой себе "капитан" Украина.Киздеть, в конце концов, не мешки ворочать.
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02.12.2020 10:51 Відповісти
Ермак: крупный бизнес не должен прятаться за ФОПами - Цензор.НЕТ 1751
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01.12.2020 22:57 Відповісти
В цирк.
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01.12.2020 23:17 Відповісти
А он сам не ФОП был до последнего времени? Может и сейчас им является?
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01.12.2020 22:58 Відповісти
Да ваш же любимый Эпицентр из фопов сотоит.
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01.12.2020 22:59 Відповісти
Так більшість супермаркетів із ФОПів складаються в фінансово-промислові групи також їх використовують. Тому МВФ наполягала на реформі
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01.12.2020 23:12 Відповісти
Ну если это законом не запрещено - почему бы нет. Но ведь пошли не от закона, что крупным торговым сетям, превышающим определенное число торговых точек, нельзя работать через ФОП. Зашли ведь с другой стороны - всех без исключения ФОП обязать работать через РРО.
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01.12.2020 23:50 Відповісти
крупный бизнес по определению имеет преимущество перед мелким. хотя бы на логистике, оптовым закупкам и складах. и если ему почему-то выгодно стать многими мелкими - значит что-то явно не так с экономикой, логикой и мозгами.
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02.12.2020 00:00 Відповісти
Нам же пояснюють - це схема зменшити податки. І все ...
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02.12.2020 10:18 Відповісти
схема, да. но такого не должно быть. монополист - он диктует условия и поэтому существуют всяческие антимонопольные комитеты, в штатах принудительно разделяют мегакомпании как минимум на две, делают конкуренцию, выписывают штрафы и т.п. и всем насрать на права конкретного человека. а у нас - добровольно мегакомпания превращается в десятки тысяч фопов. такое ощущение что можно курсы открывать и учить этих западных неучей как делать деньги.
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02.12.2020 10:48 Відповісти
Ермак: крупный бизнес не должен прятаться за ФОПами - Цензор.НЕТ 2435

.
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01.12.2020 23:04 Відповісти
...в условиях пандемии и карантина для президента Зеленского важно поддержать именно честный малый и средний бизнес
Ермак: крупный бизнес не должен прятаться за ФОПами - Цензор.НЕТ 3561







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01.12.2020 23:05 Відповісти
Это он наверное на Эпицентр намекает...
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01.12.2020 23:06 Відповісти
При сборе налогов важны два момента, разумные ставки налогов и то как они используются, другими словами, такая система, при которой платить налоги выгодно и престижно. Тупое принуждение при неэффективном администрировании ведёт к коррупции и сворачиванию деловой активности.
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01.12.2020 23:05 Відповісти
митний налог на вантажівку від 750 000 тисяч http://od.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/179585.html
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01.12.2020 23:28 Відповісти
Після відміни реформи можна пиз#іти все що завгодно.
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01.12.2020 23:09 Відповісти
Картина неизвестного художника. "Зеленский отказывается от Оманских офшоров"
* в некоторых художественных галереях проходит как "Зеленский выходит из тени"

Єрмак: великий бізнес не повинен ховатися за ФОПами - Цензор.НЕТ 4882
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01.12.2020 23:10 Відповісти
Швидше розписується в своїй безпорадності.
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01.12.2020 23:20 Відповісти
«Обозреватель», Июль 5, 2020
Компании Зеленского и его жены не платили налоги во время войны.

11 зарегистрированных в Украине компаний, которые ранее принадлежали президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене, занимались оптимизацией налогов, в том числе после начала войны на Донбассе.

«Они полностью в тень перевели штат, то есть у них учитывались 1-2 работника, и фактически большинство компаний были в убытках. Никакие налоги с зарплат этих работников, не попадали в бюджет Украины, были минимизированы налоги с оборота и с доходов. Пока Украина воевала, Зеленский и компании, которые принадлежат его семье, занимались оптимизацией налогов.»
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02.12.2020 00:15 Відповісти
Начальник змусив підписати заяву))
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02.12.2020 06:51 Відповісти
Ермак, а ну-ка ПНХ
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01.12.2020 23:23 Відповісти
А почему не зеленский , назначивший ермака собой руководить ?
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02.12.2020 00:18 Відповісти
«Веймарская воронка» украинской политики: Зеленский тащит себя и страну в пропасть Декабрь 1, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b2%d0%b5%d0%b9%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bb.html#comments Комментарии: 5

Украину добивает не коронавирус, а бездарная, безответственная и антигуманная политика наших властей. Если бы не эпидемия коронавируса, мы бы так и не увидели, насколько безразличны украинским политикам наши здоровье, жизни и судьбы.
Такие жесткие оценки https://www.facebook.com/profile.php?id=100009010040969 огласил сегодня в Фейсбуке политолог Виктор Небоженко.
К концу 2020 года политическая ситуация в Украине стала более чем уродливая и критическая. Окно возможностей, которое открывалось в стране после поражения на президентских выборах элитного коррупционера и олигарха Порошенко, и вспыхнувшие надежды в связи с избранием молодого жизнерадостного нового президента Зеленского, быстро исчезли. Кажется, президент Зеленский, так и не понял, что произошло, но уже сильно устал от политики.
Это - тупиковая ситуация, которая требует своего разрешения, как для Зеленского, так и для Украины.
Наше тяжелое положение, опасную ситуацию можно определить, как предтечу катастрофы, когда одновременно совпали политический , экономический и социально-медицинский (эпидемиологический) кризисы. И один хуже другого.
Тот факт, что весь мир тоже переживает чудовищный кризис из-за пандемии и экономический кризис не делает наше положение легче, ибо нам даже не с кем себя сравнить, ни в Европе, ни в Азии. Будущее страны сузилось до «слабого света в конце туннеля».
Основной политический тренд задают два опытных антиукраинских политика. Два «соловья-разбойника» - Медведчук и Порошенко - на местных выборах здорово укоренились в различных регионах Украины. Они смело приватизировали себе западно-украинский и восточно-украинский электорат, превратив избирателей в заложников своей политики, своей борьбы за власть.
Чем сильнее Порошенко имитирует патриотический имидж на Западе Украины, тем сильнее Медведчук демонстрирует на Юго-Востоке Украины свою любовь к Кремлю и его долгожителю - президенту России (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Путину. Они оба делают вид, что являются политическими противниками, но стараются не обижать друг друга и успешно сотрудничают в борьбе с Зеленским.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE.html Триумвират Медведчук-Порошенко-Коломойский приступил к плану устранения Зеленского от власти
Запутавшийся в политических интригах с олигархами Президент Украины Зеленский вместе с легендарным «спасателем» Ермаком и рыхлыми «слугами народа» оказался посередине этой «Веймарской воронки», зажатый с двух сторон ОПЗЖ и ЕС.
Он пытается вырваться из ловушки, обращаясь то к «соросятам», то к силовикам, то к старой бюрократии времен Януковича. Но ничего не помогает ни ему, ни Украине.
Пространство маневра президента Зеленского с каждым днем все больше сужается. А обратиться к украинскому народу с радикальными реформистскими решениями и предложениями у него не хватает духа…
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%BC-%D1%81-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8.html Зеленскому вручили парабеллум с одним патроном и заперли в кабинете - эксперт
Одна надежда на политическое «чудо», но у этого «чуда» должно быть свое имя, крепкие нервы и готовый план действий.
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01.12.2020 23:26 Відповісти
Небоженко- это элитная кремлевская дрянь, киздящая с руцких каналов постоянно и поливающая грязью Украину. а еще верный запутинец. И когда такие твари вещают про коррупционера Порошенко - ну это дико смешно.
А вы, падлы, за что боретесь? За то, чтобы ваши проссийские олигархи были такими как *****- воровали до бесконечности в Украине и им ничего не было за это, бо мацкву в зад целуют. Вот Порошенко нельзя воровать, а им можно)))))) гы-гы.Вот поэтому тут, как бы он и мы все не относились хреново к гринпоцу, слать этого небаженку надо на три веселых буквы, т.к. его интерес такой- попасть к кормушке и выполнять команды кремля.
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01.12.2020 23:37 Відповісти
Що вкрав Порошенко?
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02.12.2020 00:01 Відповісти
Нічого!
Вони всі чисті і чесні, як слєза младєнца!!!
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02.12.2020 07:49 Відповісти
В 2014-2-15 роках точно не згадаю , Голова адміністрації Порошенка Сергій Ложкін в інтерв"ю головреду видання "Лівий берег" на питання Кошкіної що до активів Порошенка в московщині, не посоромився заявити , що " ну это же актив, как от него отказаться?"
Це при тому, що в тій обстановці навіть потвора Коломойський послав путіна нахір і втратив активи в Криму.
От мені особисто достатньо тільки одного цього факту, "що вкрав Порошенко".
А всі інші подвиги порошенка можно швидко освіжити в пам"яті , починаючи з 2004 року.
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03.12.2020 07:37 Відповісти
Кто такой небоженко? Признаный авторитет, аналитик, экономист? Зачем цитировать здесь мнения еще одного проходимца, который всю жизнь зарабатывает тем , что подбирает "крошки" с рота у политиков?
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01.12.2020 23:39 Відповісти
политтехнолог ЮЛИ.
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02.12.2020 00:00 Відповісти
В смысле?
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02.12.2020 00:36 Відповісти
Небоженко
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02.12.2020 10:20 Відповісти
Меня больше интересовал вопрос что он политтехнолог именно ЮЛИ откуда такое известно.
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02.12.2020 17:30 Відповісти
Подобається вона йому ... він за неї постійно преживає ...
Серйозно ...
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02.12.2020 19:02 Відповісти
Та невже...
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02.12.2020 19:10 Відповісти
Так вы для этого уничтожаете малый бизнес, чтобы "увидеть" крупный... ?
Вспомнила классика: "Как говорит наш любимый шеф: «Если человек идиот, то это надолго»!
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01.12.2020 23:35 Відповісти
Чем дальше этот агент кремля сует свой пятак в дела Украины, тем опаснее он становится для страны.
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01.12.2020 23:42 Відповісти
Скажи те «спасибо» вашему 🤢🤡🎪🐛🎹 мудиле , назначившего ермака и несущего за него ответственность
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02.12.2020 00:23 Відповісти
ФОПы, улыбались: «Хуже не будет»,. Надо было просто выяснить, кому именно хуже не будет.

Єрмак: великий бізнес не повинен ховатися за ФОПами - Цензор.НЕТ 6258

Олигархи, которые при Порохе старались не светиться, теперь выгребают из казны десятками миллиардов различные компенсации, льготные цены и прочее. Ну и само эстрадно-цирковое училище, которое играет роль правительства, тоже ни в чем себе не отказывает. Вот эти 40 автомобилей эскорта не с неба же упали. Ели Порох ездил на 2-3 машинах, то увеличение этого количества в 10 раз неизбежно раздует расходы на это мероприятие. И между прочим, если Порох ездил на своих машинах, то теперь все ездят на казенных и с сопровождением. Только что ВР прикупила себе новый парк представительских автомобилей.

Голытьба дорвалась до правительственных дач и люто в них расселилась, с охраной, прислугой и прочими радостями жизни. Между прочим, большая часть этих дач при Порохе - пустовала, а сам он жил либо в своем кабинете, либо в собственном доме. 16-18 часов на рабочем месте при Порохе было нормально, а то, что выбрали сейчас, наезжает иногда на неделе и то чтобы снять видос из кабинета. Такой работоспособности как у Пороха, не было ни у одного президента Украины. Но 73% на это было наплевать. Им надо было шоу с Говнобородько и они его имеют. Или оно уже - их.
ФОПы требуют отменить ярмо, которое на них накинула зеленая власть. Не для того они пришли во власть, чтобы кормить лохов, они пришли жрать за счет лохов.

https://defence-line.org/2020/12/xuzhe-ne-stalo-chast-2/ Хуже не стало (часть 2)
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01.12.2020 23:44 Відповісти
А ще порох був міністром економіки в уряді азірова та єрмаком рнбо при акцептуючому ***********. Порох був головною дійовою особою в цирку з викраденням булатова та в поділі посад на воєнний час під дахом фірташа.
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02.12.2020 07:54 Відповісти
прикуйте внимание к офшорам зели квартальным...
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01.12.2020 23:46 Відповісти
сначала бандитское кодло не должно прятаться на должностях в правоохранительных органах
а потом уже всё остальное
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01.12.2020 23:54 Відповісти
Єрмак: великий бізнес не повинен ховатися за ФОПами - Цензор.НЕТ 4003
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01.12.2020 23:54 Відповісти
😂😅
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02.12.2020 00:25 Відповісти
І що, можна вже вважати недієздатним, чи чекати медичного висновку?
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02.12.2020 06:42 Відповісти
Да они даже анализы мочи не сдают! С ними всё ясно!
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02.12.2020 08:53 Відповісти
Сказано правильно.
Но вот КЕМ сказано - портит все.
дЕрьмак даже если скажет 2х2=4 - на веру брать нельзя.
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02.12.2020 00:16 Відповісти
И сказанно не правильно!
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02.12.2020 08:52 Відповісти
Меня в этой новости удивляет только одно - Кто такой мля этот ***** ермак чтобы комментировать решение по Фопам - правильно или не правильно приняли в ВР решение по ним(лично мое мнение что фопы в этот сложный период трогать нельзя) !? .. Кто ты такой *** чучело !? Может давайте еще спросим мнение уборщицы в ОП или сторожа в гараже ВР !? пздц
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02.12.2020 00:47 Відповісти
великий бізнес повинен "акуратна качать дЄньгі" в кишеню тих двох братків??
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02.12.2020 02:00 Відповісти
"Ермак: крупный бизнес не должен прятаться за ФОПами"

Ну вы же, из ОП, прячетесь за "бубочку", и заменяете собой и Министерство Иностранных Дел, и Правительство.
Так что, как говорится, нечего на зеркало пенять, если рожа крива.
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02.12.2020 05:14 Відповісти
це типу як "зарплатня вчителя має бути 4к баксів"???
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02.12.2020 05:29 Відповісти
Та хто ж буде рубати сук, на якому сидить! Великий бізнес породив цю владу, він її може і "вбити", якщо вона піде проти його інтересів. І прохання до "Цензора" не виставляти більше цю фотографію зі скривленим ротом. Просто з естетичних міркувань.
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02.12.2020 06:49 Відповісти
Какая же у него дебильная рожа,пипец.
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02.12.2020 10:09 Відповісти
Любят у нас делать шо-попало!
Не нужно гоняться за ФОПами.
Прижучьте владельцев!
РРО "наедет" на честных. Если тронут тех, кто "под крышей" ...
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02.12.2020 10:12 Відповісти
а воры и бандиты могут прятаться за вывеской ОП???????
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02.12.2020 10:25 Відповісти
Мнение Главного по канцелярским скрепкам в ОП очень ценно
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02.12.2020 10:43 Відповісти
Ермак торговал государственными должностями с целью личной наживы, или не торговал? Если торговал, то почему он не в тюрьме?
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02.12.2020 10:54 Відповісти
 
 