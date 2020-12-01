"Ермак: крупный бизнес не должен прятаться за ФОПами"

Внимание фискальных органов должно быть приковано к схемам, при помощи которых представители крупного бизнеса прячутся за сетью физлиц-предпринимателей. Честные малые предприниматели должны работать спокойно.

Об этом написал в Фейсбуке глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил важность принятия Радой законопроекта, который откладывает на год введение обязательного использования кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей II-IV групп.

"Документ отменяет норму о так называемом кэшбеке, которая вызвала большое возмущение в обществе. Принятые поправки также уменьшают перечень рисковых видов деятельности и привязывают все лимиты к ставке минимальной заработной платы, в частности лимит фискализации", - напомнил Ермак.

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Руководитель ОП указал, что в условиях пандемии и карантина для президента Зеленского важно поддержать именно честный малый и средний бизнес.

"Однако также важно, чтобы крупный бизнес не уклонялся от уплаты налогов, прячась за ФЛП. Внимание фискальных органов должно быть приковано именно к подобным схемам. А честные небольшие предприниматели должны работать спокойно", - подчеркнул Ермак.

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