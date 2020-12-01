Ермак: Крупный бизнес не должен прятаться за ФОПами
Внимание фискальных органов должно быть приковано к схемам, при помощи которых представители крупного бизнеса прячутся за сетью физлиц-предпринимателей. Честные малые предприниматели должны работать спокойно.
Об этом написал в Фейсбуке глава Офиса Президента Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил важность принятия Радой законопроекта, который откладывает на год введение обязательного использования кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей II-IV групп.
"Документ отменяет норму о так называемом кэшбеке, которая вызвала большое возмущение в обществе. Принятые поправки также уменьшают перечень рисковых видов деятельности и привязывают все лимиты к ставке минимальной заработной платы, в частности лимит фискализации", - напомнил Ермак.
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Руководитель ОП указал, что в условиях пандемии и карантина для президента Зеленского важно поддержать именно честный малый и средний бизнес.
"Однако также важно, чтобы крупный бизнес не уклонялся от уплаты налогов, прячась за ФЛП. Внимание фискальных органов должно быть приковано именно к подобным схемам. А честные небольшие предприниматели должны работать спокойно", - подчеркнул Ермак.
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и всем насрать на права конкретного человека. а у нас - добровольно мегакомпания превращается в десятки тысяч фопов. такое ощущение что можно курсы открывать и учить этих западных неучей как делать деньги.
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* в некоторых художественных галереях проходит как "Зеленский выходит из тени"
Компании Зеленского и его жены не платили налоги во время войны.
11 зарегистрированных в Украине компаний, которые ранее принадлежали президенту Украины Владимиру Зеленскому и его жене Елене, занимались оптимизацией налогов, в том числе после начала войны на Донбассе.
«Они полностью в тень перевели штат, то есть у них учитывались 1-2 работника, и фактически большинство компаний были в убытках. Никакие налоги с зарплат этих работников, не попадали в бюджет Украины, были минимизированы налоги с оборота и с доходов. Пока Украина воевала, Зеленский и компании, которые принадлежат его семье, занимались оптимизацией налогов.»
Украину добивает не коронавирус, а бездарная, безответственная и антигуманная политика наших властей. Если бы не эпидемия коронавируса, мы бы так и не увидели, насколько безразличны украинским политикам наши здоровье, жизни и судьбы.
Такие жесткие оценки https://www.facebook.com/profile.php?id=100009010040969 огласил сегодня в Фейсбуке политолог Виктор Небоженко.
К концу 2020 года политическая ситуация в Украине стала более чем уродливая и критическая. Окно возможностей, которое открывалось в стране после поражения на президентских выборах элитного коррупционера и олигарха Порошенко, и вспыхнувшие надежды в связи с избранием молодого жизнерадостного нового президента Зеленского, быстро исчезли. Кажется, президент Зеленский, так и не понял, что произошло, но уже сильно устал от политики.
Это - тупиковая ситуация, которая требует своего разрешения, как для Зеленского, так и для Украины.
Наше тяжелое положение, опасную ситуацию можно определить, как предтечу катастрофы, когда одновременно совпали политический , экономический и социально-медицинский (эпидемиологический) кризисы. И один хуже другого.
Тот факт, что весь мир тоже переживает чудовищный кризис из-за пандемии и экономический кризис не делает наше положение легче, ибо нам даже не с кем себя сравнить, ни в Европе, ни в Азии. Будущее страны сузилось до «слабого света в конце туннеля».
Основной политический тренд задают два опытных антиукраинских политика. Два «соловья-разбойника» - Медведчук и Порошенко - на местных выборах здорово укоренились в различных регионах Украины. Они смело приватизировали себе западно-украинский и восточно-украинский электорат, превратив избирателей в заложников своей политики, своей борьбы за власть.
Чем сильнее Порошенко имитирует патриотический имидж на Западе Украины, тем сильнее Медведчук демонстрирует на Юго-Востоке Украины свою любовь к Кремлю и его долгожителю - президенту России (https://www.economics-prorok.com/2020/02/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0.html фашистское государство , страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Путину. Они оба делают вид, что являются политическими противниками, но стараются не обижать друг друга и успешно сотрудничают в борьбе с Зеленским.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/09/%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE.html Триумвират Медведчук-Порошенко-Коломойский приступил к плану устранения Зеленского от власти
Запутавшийся в политических интригах с олигархами Президент Украины Зеленский вместе с легендарным «спасателем» Ермаком и рыхлыми «слугами народа» оказался посередине этой «Веймарской воронки», зажатый с двух сторон ОПЗЖ и ЕС.
Он пытается вырваться из ловушки, обращаясь то к «соросятам», то к силовикам, то к старой бюрократии времен Януковича. Но ничего не помогает ни ему, ни Украине.
Пространство маневра президента Зеленского с каждым днем все больше сужается. А обратиться к украинскому народу с радикальными реформистскими решениями и предложениями у него не хватает духа…
В тему - https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%BC-%D1%81-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8.html Зеленскому вручили парабеллум с одним патроном и заперли в кабинете - эксперт
Одна надежда на политическое «чудо», но у этого «чуда» должно быть свое имя, крепкие нервы и готовый план действий.
А вы, падлы, за что боретесь? За то, чтобы ваши проссийские олигархи были такими как *****- воровали до бесконечности в Украине и им ничего не было за это, бо мацкву в зад целуют. Вот Порошенко нельзя воровать, а им можно)))))) гы-гы.Вот поэтому тут, как бы он и мы все не относились хреново к гринпоцу, слать этого небаженку надо на три веселых буквы, т.к. его интерес такой- попасть к кормушке и выполнять команды кремля.
Вони всі чисті і чесні, як слєза младєнца!!!
Це при тому, що в тій обстановці навіть потвора Коломойський послав путіна нахір і втратив активи в Криму.
От мені особисто достатньо тільки одного цього факту, "що вкрав Порошенко".
А всі інші подвиги порошенка можно швидко освіжити в пам"яті , починаючи з 2004 року.
Серйозно ...
Вспомнила классика: "Как говорит наш любимый шеф: «Если человек идиот, то это надолго»!
Олигархи, которые при Порохе старались не светиться, теперь выгребают из казны десятками миллиардов различные компенсации, льготные цены и прочее. Ну и само эстрадно-цирковое училище, которое играет роль правительства, тоже ни в чем себе не отказывает. Вот эти 40 автомобилей эскорта не с неба же упали. Ели Порох ездил на 2-3 машинах, то увеличение этого количества в 10 раз неизбежно раздует расходы на это мероприятие. И между прочим, если Порох ездил на своих машинах, то теперь все ездят на казенных и с сопровождением. Только что ВР прикупила себе новый парк представительских автомобилей.
Голытьба дорвалась до правительственных дач и люто в них расселилась, с охраной, прислугой и прочими радостями жизни. Между прочим, большая часть этих дач при Порохе - пустовала, а сам он жил либо в своем кабинете, либо в собственном доме. 16-18 часов на рабочем месте при Порохе было нормально, а то, что выбрали сейчас, наезжает иногда на неделе и то чтобы снять видос из кабинета. Такой работоспособности как у Пороха, не было ни у одного президента Украины. Но 73% на это было наплевать. Им надо было шоу с Говнобородько и они его имеют. Или оно уже - их.
ФОПы требуют отменить ярмо, которое на них накинула зеленая власть. Не для того они пришли во власть, чтобы кормить лохов, они пришли жрать за счет лохов.
https://defence-line.org/2020/12/xuzhe-ne-stalo-chast-2/ Хуже не стало (часть 2)
а потом уже всё остальное
Но вот КЕМ сказано - портит все.
дЕрьмак даже если скажет 2х2=4 - на веру брать нельзя.
Ну вы же, из ОП, прячетесь за "бубочку", и заменяете собой и Министерство Иностранных Дел, и Правительство.
Так что, как говорится, нечего на зеркало пенять, если рожа крива.
Не нужно гоняться за ФОПами.
Прижучьте владельцев!
РРО "наедет" на честных. Если тронут тех, кто "под крышей" ...