За хабар в $10,5 тис. судитимуть главу ОТГ на Вінниччині, - прокуратура

Направлено в суд обвинувальний акт стосовно голови однієї з об'єднаних територіальних громад Вінницької області, якого в кінці жовтня цього року затримали на одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.

Зазначений посадовець вимагав та отримав від підприємця гроші в сумі $ 10,5 тис. за підписання договору оренди землі загальною площею 21 гектар.

У кримінальному провадженні проведено всі необхідні слідчі дії за результатами яких дії чиновника кваліфіковано як одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням.

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За вчинене обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.