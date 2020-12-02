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Новини Хабарники
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За хабар в $10,5 тис. судитимуть главу ОТГ на Вінниччині, - прокуратура

За хабар в $10,5 тис. судитимуть главу ОТГ на Вінниччині, - прокуратура

Направлено в суд обвинувальний акт стосовно голови однієї з об'єднаних територіальних громад Вінницької області, якого в кінці жовтня цього року затримали на одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.

Зазначений посадовець вимагав та отримав від підприємця гроші в сумі $ 10,5 тис. за підписання договору оренди землі загальною площею 21 гектар.

У кримінальному провадженні проведено всі необхідні слідчі дії за результатами яких дії чиновника кваліфіковано як одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням.

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За вчинене обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4692) Вінницька область (1009) прокуратура (3667) ОТГ (144)


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02.12.2020 09:33 Відповісти
просто убивают тупые новости. а почему не в Украине или в восточной европе? мы же сами догадаемся что это бар, тульчин ладыжин или гайсин. только вдуматься. на Виннитчине, в кокой то отг. а у этого ****** точного адреса и имени нет? или люди не должны знать своих "героев" в лицо? намек, это не новость, а пирог с нетом....
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02.12.2020 10:07 Відповісти
на ВинниТчине потому, что областной центр называется ВинниТСа.

если бы назывался ВинниЦа, то писали бы "на Винничине"
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02.12.2020 11:41 Відповісти
еще раз прочитал эту новость и понял почему нет никаких данных. скоро суд. его конечно же отпустят и будет он гулять по отг. никто даже и знать не будет что он взяточник и что его судили
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02.12.2020 10:18 Відповісти
и для дебилов! Винничина пишеться без буквы т, а на украинском с двумя ч
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02.12.2020 10:20 Відповісти
На протяжении нескольких лет Цензор упорно навязывает ошибочное правописание ВинниТчины, ДонеТчины, ОдеСЧины, ХмельниТчины.

Ни в одном официальном словаре русского языка нет таких слов
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02.12.2020 11:45 Відповісти
 
 