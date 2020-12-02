За хабар в $10,5 тис. судитимуть главу ОТГ на Вінниччині, - прокуратура
Направлено в суд обвинувальний акт стосовно голови однієї з об'єднаних територіальних громад Вінницької області, якого в кінці жовтня цього року затримали на одержанні неправомірної вигоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.
Зазначений посадовець вимагав та отримав від підприємця гроші в сумі $ 10,5 тис. за підписання договору оренди землі загальною площею 21 гектар.
У кримінальному провадженні проведено всі необхідні слідчі дії за результатами яких дії чиновника кваліфіковано як одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй влади, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням.
За вчинене обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
если бы назывался ВинниЦа, то писали бы "на Винничине"
Ни в одном официальном словаре русского языка нет таких слов