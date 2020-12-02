Через COVID-19 у "Слузі народу" зараз немає необхідних 226 депутатів, - Кравчук

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що сьогодні у монобільшості у зв'язку з коронавірусом немає 226 народних депутатів, необхідних для ухвалення рішень.

Про це Кравчук сказала в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас зараз 16 депутатів, у яких підтверджено діагноз. Але частина на самоізоляції, тому що у них хворі близькі родичі", - сказала Кравчук.

За її словами Бюджет-2021 буде розглянуто на позачерговому засіданні на наступному тижні, або на іншому пленарному засіданні.

"У нас (монобільшості. - Ред.) фізично навіть немає 226 народних депутатів в залі. Депутати не можуть прийти з коронавірусом, щоб проголосувати за той чи інший законопроєкт. Тому я сподіваюся, що ми мобілізуємося, одужають колеги та інші не допустять хвороби, щоб вистачило голосів за бюджет", - сказала Кравчук.

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