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Новини Коронавірус і карантин Бюджет-2021
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Через COVID-19 у "Слузі народу" зараз немає необхідних 226 депутатів, - Кравчук

Через COVID-19 у

Заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук каже, що сьогодні у монобільшості у зв'язку з коронавірусом немає 226 народних депутатів, необхідних для ухвалення рішень.

Про це Кравчук сказала в коментарі журналістам, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас зараз 16 депутатів, у яких підтверджено діагноз. Але частина на самоізоляції, тому що у них хворі близькі родичі", - сказала Кравчук.

За її словами Бюджет-2021 буде розглянуто на позачерговому засіданні на наступному тижні, або на іншому пленарному засіданні.

"У нас (монобільшості. - Ред.) фізично навіть немає 226 народних депутатів в залі. Депутати не можуть прийти з коронавірусом, щоб проголосувати за той чи інший законопроєкт. Тому я сподіваюся, що ми мобілізуємося, одужають колеги та інші не допустять хвороби, щоб вистачило голосів за бюджет", - сказала Кравчук.

Читайте також: Чиновники з 2021 року не подаватимуть е-декларації, якщо Рада не проголосує за законопроєкт про їх повернення, - "слуга народу" Кравчук

Автор: 

ВР (14941) карантин (18172) Кравчук Євгенія (374) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Нас уже не хватает в шеренгах по восемь.. (с)
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02.12.2020 12:02 Відповісти
А как же боевой презерв? Кто там дальше по спискам?
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02.12.2020 12:04 Відповісти
28 народних депутатів з партії "Слуга народу" з групи Іллі Павлюка орендували чартер для "корпоративної" поїздки на Мальдіви.
Про це повідомляє Telegram-канал https://web.telegram.org/#/im?p=@dark_k "Темний лицар".
Як зазначається, Павлюк орендував для депутатів Boeing на 54 місця, але "через вроджену жадібність" вільні 26 місць виставив на продаж через турагентства, які почали повідомляти своїм клієнтам про можливість "полетіти з депутатами".24 листопада 2020
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02.12.2020 12:06 Відповісти
Ору))) інтелектуальні лохдауни...
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02.12.2020 12:12 Відповісти
а-я-яй... и от остальных толку не много
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02.12.2020 12:07 Відповісти
С каждым днем АНАЛоговых мур-мур котиков становится все меньше. Но проблема не в ковиде. Проблема в анусе, который не дает покоя зеленым котикам.
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02.12.2020 12:09 Відповісти
на мальдивах исцеляются бедненькие, ахметушка нанял самолёт в счет премии за остановленные АЭС, здоровья им и благополучия на чужбине, муки та какие аж прослезился.
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02.12.2020 12:11 Відповісти
Где лечатся? Там, где ШЕФ лечился,- неведомо ГДЕ, неведомо ЧЕМ, неведомо ЗА СКОЛЬКО?
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02.12.2020 12:14 Відповісти
А може ЗЄкнопкодави полетіли на Мальдіви булки погріти перед НР та своїм інтелектуальним локдауном?
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02.12.2020 12:17 Відповісти
 
 