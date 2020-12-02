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Новости Коронавирус и карантин Бюджет-2021
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Из-за COVID-19 в "Слуге народа" сейчас нет 226 депутатов, - Кравчук

Из-за COVID-19 в

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что сегодня у монобольшынства в связи с коронавирусом нет 226 народных депутатов, необходимых для принятия решений.

Об этом Кравчук сказала в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас 16 депутатов, у которых подтвержден диагноз. Но часть находится на самоизоляции, потому что у них больны близкие родственники", - сказала Кравчук.

По ее словам Бюджет-2021 будет рассмотрен на внеочередном заседании на следующей неделе, или на другом пленарном заседании.

"У нас (монобольшынства. - Ред.) физически даже нет 226 народных депутатов в зале. Депутаты не могут прийти с коронавирусом, чтобы проголосовать за тот или иной законопроект. Поэтому я надеюсь, что мы мобилизуемся, поправятся коллеги и другие не допустят болезни, чтобы хватило голосов за бюджет", - сказала Кравчук.

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ВР (29227) карантин (16729) Кравчук Евгения (367) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Нас уже не хватает в шеренгах по восемь.. (с)
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02.12.2020 12:02 Ответить
А как же боевой презерв? Кто там дальше по спискам?
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02.12.2020 12:04 Ответить
28 народних депутатів з партії "Слуга народу" з групи Іллі Павлюка орендували чартер для "корпоративної" поїздки на Мальдіви.
Про це повідомляє Telegram-канал https://web.telegram.org/#/im?p=@dark_k "Темний лицар".
Як зазначається, Павлюк орендував для депутатів Boeing на 54 місця, але "через вроджену жадібність" вільні 26 місць виставив на продаж через турагентства, які почали повідомляти своїм клієнтам про можливість "полетіти з депутатами".24 листопада 2020
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02.12.2020 12:06 Ответить
Ору))) інтелектуальні лохдауни...
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02.12.2020 12:12 Ответить
а-я-яй... и от остальных толку не много
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02.12.2020 12:07 Ответить
С каждым днем АНАЛоговых мур-мур котиков становится все меньше. Но проблема не в ковиде. Проблема в анусе, который не дает покоя зеленым котикам.
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02.12.2020 12:09 Ответить
на мальдивах исцеляются бедненькие, ахметушка нанял самолёт в счет премии за остановленные АЭС, здоровья им и благополучия на чужбине, муки та какие аж прослезился.
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02.12.2020 12:11 Ответить
Где лечатся? Там, где ШЕФ лечился,- неведомо ГДЕ, неведомо ЧЕМ, неведомо ЗА СКОЛЬКО?
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02.12.2020 12:14 Ответить
А може ЗЄкнопкодави полетіли на Мальдіви булки погріти перед НР та своїм інтелектуальним локдауном?
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02.12.2020 12:17 Ответить
 
 