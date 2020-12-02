Из-за COVID-19 в "Слуге народа" сейчас нет 226 депутатов, - Кравчук

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорит, что сегодня у монобольшынства в связи с коронавирусом нет 226 народных депутатов, необходимых для принятия решений.

Об этом Кравчук сказала в комментарии журналистам, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас 16 депутатов, у которых подтвержден диагноз. Но часть находится на самоизоляции, потому что у них больны близкие родственники", - сказала Кравчук.

По ее словам Бюджет-2021 будет рассмотрен на внеочередном заседании на следующей неделе, или на другом пленарном заседании.

"У нас (монобольшынства. - Ред.) физически даже нет 226 народных депутатов в зале. Депутаты не могут прийти с коронавирусом, чтобы проголосовать за тот или иной законопроект. Поэтому я надеюсь, что мы мобилизуемся, поправятся коллеги и другие не допустят болезни, чтобы хватило голосов за бюджет", - сказала Кравчук.

Читайте также: Чиновники с 2021 года не будут подавать е-декларации, если Рада не проголосует за законопроект об их возвращении, - "слуга народа" Кравчук