22-річного хлопця судитимуть за зґвалтування і вбивство безхатька на Херсонщині, - прокуратура

Затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 22-річного жителя Скадовського району за фактом зґвалтування та вбивства безхатька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Херсонщини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 липня цього року хлопець вчинив дії сексуального характеру щодо 51-річного чоловіка, який вів бродяжницький спосіб життя, із застосуванням сили. Поглумившись над потерпілим, зловмисник завдав йому численних ударів у життєво важливі ділянки тіла – голову та грудну клітку, на останок жбурнув у голову чоловіка цеглину. Від ушкоджень потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Досудове слідство у зазначеному провадженні завершено. Хлопець наразі перебуває під вартою.

Обвинувальний акт скеровано до Скадовського районного суду для розгляду по суті.

За вчинене зловмиснику може загрожувати позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув'язнення.

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