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Новини
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22-річного хлопця судитимуть за зґвалтування і вбивство безхатька на Херсонщині, - прокуратура

22-річного хлопця судитимуть за зґвалтування і вбивство безхатька на Херсонщині, - прокуратура

Затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо 22-річного жителя Скадовського району за фактом зґвалтування та вбивства безхатька.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Херсонщини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18 липня цього року хлопець вчинив дії сексуального характеру щодо 51-річного чоловіка, який вів бродяжницький спосіб життя, із застосуванням сили. Поглумившись над потерпілим, зловмисник завдав йому численних ударів у життєво важливі ділянки тіла – голову та грудну клітку, на останок жбурнув у голову чоловіка цеглину. Від ушкоджень потерпілий помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Досудове слідство у зазначеному провадженні завершено. Хлопець наразі перебуває під вартою.

Обвинувальний акт скеровано до Скадовського районного суду для розгляду по суті.

За вчинене зловмиснику може загрожувати позбавлення волі строком до 15 років або довічне ув'язнення.

Також дивіться: Відомому фотографові Ктиторчуку загрожує до 15 років в'язниці за зґвалтування неповнолітніх. ВIДЕО

Автор: 

зґвалтування (383) прокуратура (3667) вбивство (3080) безхатченки (22) Херсонська область (5704)


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Топ коментарі
+14
Фуу! Трахать бомжа, это уже финиш в голове
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02.12.2020 12:12
+6
Голову нахрен отрубить *******. 20 лет, а мозгов даже в заднице нету.
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02.12.2020 12:15
+5
Слово то какое-"парень".
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02.12.2020 12:16
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Може бути, що він виконував злочинні дії не в тому порядку, як написано в заголовк.
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02.12.2020 12:11 Відповісти
Фуу! Трахать бомжа, это уже финиш в голове
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02.12.2020 12:12 Відповісти
Интересно, за кого голосовали преступник и его жертва?
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02.12.2020 12:15 Відповісти
За Порошенко,ясно ведь
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02.12.2020 12:16 Відповісти
Вова, прими свой многообещающий косячок, да узбагойся... Евролаб прикроет.
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02.12.2020 12:30 Відповісти
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02.12.2020 13:21 Відповісти
Преступник отомстил жертве за то, что последний не поддержал рошенка.
Занимался, так сказать, весьма активной агитацией..
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02.12.2020 13:26 Відповісти
Голову нахрен отрубить *******. 20 лет, а мозгов даже в заднице нету.
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02.12.2020 12:15 Відповісти
Слово то какое-"парень".
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02.12.2020 12:16 Відповісти
если правда, то реально - ... нефиг содержать.
Но вот есть момент, - за Витебского маньяка расстреляли одного, посадили не одного пока не нашли.
За Чикатила то же самое
Думаем.те.
Ибо просто схватить левого чувака который курил себе, ибдя на работу, рядом с трупом, которого он в глаза не видел = новые звиздочки тов. майору.
так шо.... не все ж так просто о
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02.12.2020 12:17 Відповісти
ну да , у кого бы из ранее сидевших в тюряге не спроси - а за что ты дружок чалился, он ответит - а ни за что, ментовской произвол это был, для выполнения плана посадок и зездочки на погонах. вот и этот т.н. "парень" будет так же всем говорить... песня известная... ты видать тоже из пострадавших от произвола? кстати, наш хряк-зэк быший наш гарант, тоже в одном из интервью втирал лохам, что он был жертвой судебной ошибки (аж 3 раза) ... я долго смеялся.
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02.12.2020 12:25 Відповісти
Аллах миловал, но реаьно садят часто по беспределу.
Недавно на Ютубе читал комент - чел нашел труп, сообщил(он армянин), = 75 дней выбивали - "подпиши шо это ты сделал", подмосковье, 90-стые.
Есть простая истина - если грибочки собираешь и видишь труп = иди нах собирай грибочки.
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02.12.2020 12:33 Відповісти
еще один кандидат на вечное прозябание в петушином углу возле параши....
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02.12.2020 12:18 Відповісти
ну да, бича, да еще в преклонном возрасте, это шо женщину без ее согласия. Я уже не говорю о том... шо он еще в изоляторе окочурится за беспредел с убийством.
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02.12.2020 12:28 Відповісти
Гурман,бл%
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02.12.2020 12:21 Відповісти
ОПЯТЬ ХЕРСОН... предлагаю местным ментам не разрешать работать по месту. К примеру, схiднякiв стажироваться - в Карпаты. Притомних полiцiянтiв з Карпат - наводить порядок на херсонщине.
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02.12.2020 12:26 Відповісти
это не Херсон а глухой степовий кут. Думаю в Херсоне все таки спокойней чем например в Кривом Роге или даже Запорожье. Не думаю а знаю.
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19.02.2021 17:41 Відповісти
Что за беспредел? Слуги Урода насилуют всю страну 24/7 почти как два года, а судить будут любителя бомжа?
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02.12.2020 12:29 Відповісти
хто платить за суд
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02.12.2020 12:29 Відповісти
***** и в ********* *****
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02.12.2020 12:33 Відповісти
Пшло отсюда.
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02.12.2020 12:47 Відповісти
Трахнуть старого вонючего бомжа-это конечно жесть жестяная. На зоне петушку будет всё нипочём.
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02.12.2020 12:47 Відповісти
Да ,дебилов развелось немерено ...
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02.12.2020 13:08 Відповісти
При таком обилии порно заниматься такой гадостью. С Кивы пример бы взял, все таки и Кива полезное для морального воспитания общества делает
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02.12.2020 13:32 Відповісти
А потом его зажарил и сьел
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02.12.2020 15:30 Відповісти
Це скрєпоносєц! Паетаму всьо ************!
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02.12.2020 15:33 Відповісти
"22-річного хлопця ..." Який він хлопець? Тварина і підарас
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15.03.2021 18:33 Відповісти
 
 