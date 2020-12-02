Україна хоче якомога швидше укласти безвіз із Коста-Рікою, - МЗС
Україна зацікавлена в якнайшвидшому укладанні двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян з Коста-Рікою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
В режимі відеоконференції відбулися політичні консультації між міністерствами закордонних справ України та Республіки Коста-Ріка на рівні директорів профільних департаментів.
Окремо делегації обговорили перспективи співпраці між двома країнами в галузі фармацевтики.
"Українська сторона висловила сподівання на якнайшвидше підписання двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян", - йдеться в повідомленні.
Представниця МЗС Коста-Ріки підтвердила налаштованість її країни посилити взаємодію в рамках міжнародних організацій, зокрема в питанні відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.
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кто-то...не абыкто)))) на новогодние метнуться желает????
Еще перед вылетом не проверили даты действия электронной анкеты, которую в Мексику заполняла турагент на сайте, срок заканчивался через несколько часов после прилета. Чуть опоздали и завернули бы обратно - а это обидно, учитывая такой длительный и дорогой полет.
СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ 2016, 18:23(c)
Оффшор Коста-Рика долгое время привлекал к себе внимание, особенно западных инвесторов, предпринимателей и даже мошенников. В связи с проблемами в экономике и, по сути своей, дефолтом по обязательствам, Коста-Рика стала казаться менее привлекательной. Однако дело в том, что в этой стране с точки зрения ведения оффшорного бизнеса особо ничего не изменилось.
Коста-Рику можно считать одним из самых нерегулируемых развитых оффшорных регионов мира. Здесь можно делать много чего и правительство будет смотреть на это сквозь пальцы. Разумеется, это привлекает не только законопослушных людей, но и разных мошенников, но в целом свой интерес может найти каждый.