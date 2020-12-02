Україна хоче якомога швидше укласти безвіз із Коста-Рікою, - МЗС

Україна зацікавлена ​​в якнайшвидшому укладанні двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян з Коста-Рікою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

В режимі відеоконференції відбулися політичні консультації між міністерствами закордонних справ України та Республіки Коста-Ріка на рівні директорів профільних департаментів.

Окремо делегації обговорили перспективи співпраці між двома країнами в галузі фармацевтики.

"Українська сторона висловила сподівання на якнайшвидше підписання двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян", - йдеться в повідомленні.

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Представниця МЗС Коста-Ріки підтвердила налаштованість її країни посилити взаємодію в рамках міжнародних організацій, зокрема в питанні відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.