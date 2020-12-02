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Україна хоче якомога швидше укласти безвіз із Коста-Рікою, - МЗС

Україна хоче якомога швидше укласти безвіз із Коста-Рікою, - МЗС

Україна зацікавлена ​​в якнайшвидшому укладанні двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян з Коста-Рікою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

В режимі відеоконференції відбулися політичні консультації між міністерствами закордонних справ України та Республіки Коста-Ріка на рівні директорів профільних департаментів.

Окремо делегації обговорили перспективи співпраці між двома країнами в галузі фармацевтики.

"Українська сторона висловила сподівання на якнайшвидше підписання двосторонньої угоди про безвізові поїздки громадян", - йдеться в повідомленні.

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Представниця МЗС Коста-Ріки підтвердила налаштованість її країни посилити взаємодію в рамках міжнародних організацій, зокрема в питанні відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Автор: 

Коста-Ріка (7) МЗС (4107) безвізовий режим (1333)


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Топ коментарі
+13
... ять. Какое охрененное достижение зеленой внешней политики? А как же Гондурас, как мы без Гондураса проживем. Вы о безвизе с Европой думайте, он на гране отмены.
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02.12.2020 12:58
+7
прекрасно, мы все туда поедем...
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02.12.2020 12:52
+5
А Папуа-Новая Гвінея,а Гвінея-Бісау !!! Ще море роботи ,лише встигай підписувати !!!)))
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02.12.2020 13:02
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прекрасно, мы все туда поедем...
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02.12.2020 12:52 Відповісти
у тебя деньги-то на такие поездки есть?...
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02.12.2020 13:03 Відповісти
"Ми поедем,ми помчимся,на оленях утром ранним..." !!!)))
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02.12.2020 13:03 Відповісти
ага, "на коленях"
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02.12.2020 13:21 Відповісти
Хачу на Косту! Хачу на Ріку!
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02.12.2020 13:58 Відповісти
а шо так?
кто-то...не абыкто)))) на новогодние метнуться желает????
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02.12.2020 12:58 Відповісти
... ять. Какое охрененное достижение зеленой внешней политики? А как же Гондурас, как мы без Гондураса проживем. Вы о безвизе с Европой думайте, он на гране отмены.
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02.12.2020 12:58 Відповісти
А Папуа-Новая Гвінея,а Гвінея-Бісау !!! Ще море роботи ,лише встигай підписувати !!!)))
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02.12.2020 13:02 Відповісти
что то вы высоко летаете господин,вы в курсе что Украина в мире ничуть не лучше чем Коста Рика ассоциируется а может быть и хуже,а может ее даже сравнивают с Гондурасом учитывая тот факт какой сброд у нас проживает и какая у нас нищета,так что не стоит так сразу сгоряча приписывать и Коста Рику и Гондурас к каким то уж очень плохим странам,Украина на том же уровне,а коррупция может и выше
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02.12.2020 13:29 Відповісти
Все, с завтрашнего дня берем в пример Гондурас с Коста-Рикой, а не Европу. Сам "величайший" так сказал

Україна хоче якомога швидше укласти безвіз із Коста-Рікою, - МЗС - Цензор.НЕТ 3078
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02.12.2020 14:04 Відповісти
вот оно, вы догадались! если Европа - ку-ку, останется Коста-Рика, тем более туда рукой подать)))
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02.12.2020 13:59 Відповісти
Вообще-то Коста-Рика одна из самых социально и экономически развитых в Латинской Америке. Кстати, у них армии нет - заключили какой-то особый договор с США. Но согласен - туда ездить дорого. Был в Мексике, заметно по кошельку ударило.
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02.12.2020 14:03 Відповісти
Доминикана не дешевле.Дорогой трансфер.
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02.12.2020 14:11 Відповісти
Да, перелет на Люфтганзе составил 60-70% бюджета всего тура. А ведь в Новом свете столько интересных стран.

Еще перед вылетом не проверили даты действия электронной анкеты, которую в Мексику заполняла турагент на сайте, срок заканчивался через несколько часов после прилета. Чуть опоздали и завернули бы обратно - а это обидно, учитывая такой длительный и дорогой полет.
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02.12.2020 14:25 Відповісти
Там только на прбережье, в туристических городках хорошо. А в глубине страны - лютая бедность и криминал
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02.12.2020 14:37 Відповісти
Коста-Рика ввела безвизовый режим для граждан Украины
СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ 2016, 18:23(c)
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02.12.2020 14:19 Відповісти
Україна хоче якомога швидше укласти безвіз із Коста-Рікою, - МЗС - Цензор.НЕТ 7086
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02.12.2020 14:37 Відповісти
вот где собрался ныкаться зеленыш!
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02.12.2020 12:58 Відповісти
у основной массы народа на прививки от злой бациллы денег нет, а тут для для барыг старания...
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02.12.2020 13:01 Відповісти
1000 грн нет на вакцину?
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02.12.2020 13:25 Відповісти
ой как воры с госкорочками о женах и любовницах хлопочут, правильно (поработали) с асфальтом, пора и отдохнуть.
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02.12.2020 13:06 Відповісти
Там шо, офшорна зона?
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02.12.2020 13:08 Відповісти
Соседка Панамы.
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02.12.2020 13:32 Відповісти
А конкретнее...кто из Украины это хочет?? Лично мне безвиз с Коста-Рикой и нах не нужен...
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02.12.2020 13:09 Відповісти
лично тебе не нужен,а есть те которым нужен,смекаешь?
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02.12.2020 13:24 Відповісти
Тебе что ли он нужен?? Ты зебил кредит на отпуск что ли взял??😃
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02.12.2020 14:11 Відповісти
в принципе на перелет в обе стороны в штуку баксов можно вложиться, есть еще другая проблема - пересадка в штатах, а туда только с визой
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02.12.2020 21:33 Відповісти
УРАААААААААА! НЕВЖЕ?! НАРЕШТІ ДОЧЕКАЛИСЬ!
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02.12.2020 13:15 Відповісти
не сплю, не жру, всё жду!
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02.12.2020 13:16 Відповісти
А, я всё думал, ну чего ещё Украине для счастья не хватает.
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02.12.2020 13:17 Відповісти
А я не хочу. Нахер нада?
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02.12.2020 13:28 Відповісти
поехать,мир посмотреть,не хочешь? Или всю жизнь желаешь в нашем украиснком болоте проторчать так и на мир не взглянуть?
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02.12.2020 13:35 Відповісти
А ты зебил уже в каждой стране Европы побывал??
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02.12.2020 14:13 Відповісти
Посмотреть, пощупать, понюхать, укусить, печально вздохнуть, позавидовать, что это всё не моё, это всё чужое. Как по мне то лучше все свои силы направить на то, что бы в своём болоте красоту создавать, для себя.
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03.12.2020 06:09 Відповісти
Украина хочет как можно быстрее заключить безвиз с Коста-Рикой Оффшор Коста-Рика: Подойдет ли Вам оффшорная юрисдикция Коста-Рика?
Оффшор Коста-Рика долгое время привлекал к себе внимание, особенно западных инвесторов, предпринимателей и даже мошенников. В связи с проблемами в экономике и, по сути своей, дефолтом по обязательствам, Коста-Рика стала казаться менее привлекательной. Однако дело в том, что в этой стране с точки зрения ведения оффшорного бизнеса особо ничего не изменилось.
Коста-Рику можно считать одним из самых нерегулируемых развитых оффшорных регионов мира. Здесь можно делать много чего и правительство будет смотреть на это сквозь пальцы. Разумеется, это привлекает не только законопослушных людей, но и разных мошенников, но в целом свой интерес может найти каждый.
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02.12.2020 13:37 Відповісти
Безвіз з костарікой це мічта корупціонера
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02.12.2020 13:39 Відповісти
Что за спекшка?Там что особые условия для офшоров открылись?
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02.12.2020 13:49 Відповісти
А с зимбабве уже есть безвиз? А с ираном? С Европой не на часи, можно и просрать.
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02.12.2020 14:06 Відповісти
С Ираном давным давно. Визу по прибытию.
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02.12.2020 15:07 Відповісти
почему такая спешка?
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02.12.2020 14:40 Відповісти
УКРАИНА ИМЕЕТ БЕЗВИЗ С КОСТА-РИКОЙ С 2017 ГОДА! НА КОГО НОВОСТЬ РАССЧИТАНА ???
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02.12.2020 15:06 Відповісти
Коста- Рика. Статьи экспорта: бананы, кофе, сахар, медикаменты, электронное оборудование Что из этого заинтересовало простых украинцев ? Чет смеюсь....
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02.12.2020 15:29 Відповісти
я даже не знаю где это
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02.12.2020 15:58 Відповісти
"Зачем нужен тот безвиз, что за дичь, ведь можно просто получить визу" (c)
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02.12.2020 16:21 Відповісти
 
 