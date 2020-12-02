Украина хочет как можно быстрее заключить безвиз с Коста-Рикой, - МИД

Украина заинтересована в скорейшем заключении двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан с Коста-Рикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

В режиме видеоконференции состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Украины и Республики Коста-Рика на уровне директоров профильных департаментов.

Отдельно делегации обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в области фармацевтики.

"Украинская сторона выразила надежду на скорейшее заключение двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан", - говорится в сообщении.

Представительница МИД Коста-Рики подтвердила настроенность ее страны усилить взаимодействие в рамках международных организаций, в частности в вопросе восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

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