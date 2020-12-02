Украина хочет как можно быстрее заключить безвиз с Коста-Рикой, - МИД
Украина заинтересована в скорейшем заключении двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан с Коста-Рикой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
В режиме видеоконференции состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Украины и Республики Коста-Рика на уровне директоров профильных департаментов.
Отдельно делегации обсудили перспективы сотрудничества между двумя странами в области фармацевтики.
"Украинская сторона выразила надежду на скорейшее заключение двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан", - говорится в сообщении.
Представительница МИД Коста-Рики подтвердила настроенность ее страны усилить взаимодействие в рамках международных организаций, в частности в вопросе восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.
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кто-то...не абыкто)))) на новогодние метнуться желает????
Еще перед вылетом не проверили даты действия электронной анкеты, которую в Мексику заполняла турагент на сайте, срок заканчивался через несколько часов после прилета. Чуть опоздали и завернули бы обратно - а это обидно, учитывая такой длительный и дорогой полет.
СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ 2016, 18:23(c)
Оффшор Коста-Рика долгое время привлекал к себе внимание, особенно западных инвесторов, предпринимателей и даже мошенников. В связи с проблемами в экономике и, по сути своей, дефолтом по обязательствам, Коста-Рика стала казаться менее привлекательной. Однако дело в том, что в этой стране с точки зрения ведения оффшорного бизнеса особо ничего не изменилось.
Коста-Рику можно считать одним из самых нерегулируемых развитых оффшорных регионов мира. Здесь можно делать много чего и правительство будет смотреть на это сквозь пальцы. Разумеется, это привлекает не только законопослушных людей, но и разных мошенников, но в целом свой интерес может найти каждый.