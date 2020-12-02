Рада створила ТСК для розслідування причин пожеж на Луганщині
Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування причин виникнення в 2020 році масштабних пожеж у Луганській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"За" проголосували 258 народних депутатів.
Згідно з пояснювальною запискою, основною метою створення ТСК - є здійснення парламентського контролю та перевірка відомостей щодо розслідування причин виникнення пожеж у Луганській області протягом 2020 року та дії/бездіяльності відповідальних органів державної влади і виконавчої влади Луганської області.
Нагадаємо, на території Луганської області протягом тижня тривало гасіння пожеж у природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєверодонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населені пункти.
Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких 3 людини загинули внаслдіок отруєння димом, 1 людина - від отримани опіків, 3 людини - в результаті серцевих нападів, 4 людини - причина загибелі встановлюється. Також постраждало 19 осіб (зокрема 3 співробітники ДСНС).
Пізніше стало відомо, що ДБР розслідує можливу службову недбалість чиновників ДСНС.
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На початку вересня сам ЗЕбіл взяв крування процесом гасіння пожеж у Харківській та Луганській областях у свАї руки, 1 жовтня заявив, що навчився гасити пожежі бістро-бістро та без жертв, 2 жовтня вже було 11 жертв, та безліч постраждалих!
Коли чекати ТСК по " вагнерівцям" та по іншим зливам?