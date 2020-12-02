Рада створила ТСК для розслідування причин пожеж на Луганщині

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування причин виникнення в 2020 році масштабних пожеж у Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 258 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, основною метою створення ТСК - є здійснення парламентського контролю та перевірка відомостей щодо розслідування причин виникнення пожеж у Луганській області протягом 2020 року та дії/бездіяльності відповідальних органів державної влади і виконавчої влади Луганської області.

Нагадаємо, на території Луганської області протягом тижня тривало гасіння пожеж у природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєверодонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населені пункти.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких 3 людини загинули внаслдіок отруєння димом, 1 людина - від отримани опіків, 3 людини - в результаті серцевих нападів, 4 людини - причина загибелі встановлюється. Також постраждало 19 осіб (зокрема 3 співробітники ДСНС).

Пізніше стало відомо, що ДБР розслідує можливу службову недбалість чиновників ДСНС.

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