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Новини Пожежі в Україні
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Рада створила ТСК для розслідування причин пожеж на Луганщині

Рада створила ТСК для розслідування причин пожеж на Луганщині

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію з розслідування причин виникнення в 2020 році масштабних пожеж у Луганській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 258 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, основною метою створення ТСК - є здійснення парламентського контролю та перевірка відомостей щодо розслідування причин виникнення пожеж у Луганській області протягом 2020 року та дії/бездіяльності відповідальних органів державної влади і виконавчої влади Луганської області.

Нагадаємо, на території Луганської області протягом тижня тривало гасіння пожеж у природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєверодонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населені пункти.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких 3 людини загинули внаслдіок отруєння димом, 1 людина - від отримани опіків, 3 людини - в результаті серцевих нападів, 4 людини - причина загибелі встановлюється. Також постраждало 19 осіб (зокрема 3 співробітники ДСНС).

Пізніше стало відомо, що ДБР розслідує можливу службову недбалість чиновників ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень вогонь забрав життя 59 осіб, - ДСНС

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ВР (14942) ТСК (373) пожежа (4310)


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Со времен старого уголовника кучмы, создание ВСК Радой - верный способ спустить любое дело на тормозах...
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02.12.2020 14:48 Відповісти
Все " правильно", самое время. В местах пожаров, если и были следы поджога, то снежок уже все припорошил...
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02.12.2020 14:57 Відповісти
А шо там розслідувати?

На початку вересня сам ЗЕбіл взяв крування процесом гасіння пожеж у Харківській та Луганській областях у свАї руки, 1 жовтня заявив, що навчився гасити пожежі бістро-бістро та без жертв, 2 жовтня вже було 11 жертв, та безліч постраждалих!
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02.12.2020 15:00 Відповісти
как оперативно среагировали!
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02.12.2020 15:13 Відповісти
На згаришах вже й ліс новий посадили, а монобільшість тільки прокинулась.
Коли чекати ТСК по " вагнерівцям" та по іншим зливам?
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02.12.2020 15:45 Відповісти
К чему такая спешка?
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02.12.2020 16:08 Відповісти
а про зірвану справу вагнерівців вже забули?
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02.12.2020 20:00 Відповісти
 
 