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Новости Пожары в Украине
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Рада создала ВСК для расследования причин пожаров на Луганщине

Рада создала ВСК для расследования причин пожаров на Луганщине

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по расследованию причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 258 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, основной целью создания ВСК - является осуществление парламентского контроля и проверка сведений относительно расследования причин возникновения пожаров в Луганской области в течение 2020 года, и действия/бездействия ответственных органов государственной власти и исполнительной власти Луганской области.

Напомним, на территории Луганской области в течение недели продолжалось тушение пожаров в природных экосистемах, которые возникли 30 сентября и 1 октября. Наиболее сложная обстановка сложилась вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попало 32 населенных пункта.

Во время ликвидации лесных пожаров обнаружены тела 11 человек, из которых 3 человека погибли в результате отравления дымом, 1 человек - от полученных ожогов, 3 человека - в результате сердечных приступов, 4 человека - причина гибели устанавливается. Таже пострадало 19 человек (в том числе 3 сотрудника ГСЧС).

Позже стало известно, что ГБР расследует возможную служебную халатность чиновников ГСЧС.

Также читайте: За неделю жертвами пожаров в Украине стали 32 человека, на водных объектах погибли 11, - ГСЧС

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ВР (29228) ВСК (458) пожар (5930)


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Со времен старого уголовника кучмы, создание ВСК Радой - верный способ спустить любое дело на тормозах...
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02.12.2020 14:48 Ответить
Все " правильно", самое время. В местах пожаров, если и были следы поджога, то снежок уже все припорошил...
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02.12.2020 14:57 Ответить
А шо там розслідувати?

На початку вересня сам ЗЕбіл взяв крування процесом гасіння пожеж у Харківській та Луганській областях у свАї руки, 1 жовтня заявив, що навчився гасити пожежі бістро-бістро та без жертв, 2 жовтня вже було 11 жертв, та безліч постраждалих!
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02.12.2020 15:00 Ответить
как оперативно среагировали!
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02.12.2020 15:13 Ответить
На згаришах вже й ліс новий посадили, а монобільшість тільки прокинулась.
Коли чекати ТСК по " вагнерівцям" та по іншим зливам?
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02.12.2020 15:45 Ответить
К чему такая спешка?
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02.12.2020 16:08 Ответить
а про зірвану справу вагнерівців вже забули?
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02.12.2020 20:00 Ответить
 
 