Головою Рівненської облради обрали депутата "ЄС" Кондрачука
На першому сесійному засіданні Рівненської обласної ради нового, 8-го скликання, новообрані депутати методом таємного голосування обрали нового голову облради. Ним став представник "Європейської солідарності" Сергій Кондрачук.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Rivne Media".
Участь у голосуванні взяли 35 новообраних депутатів обласної ради. З них всі підтримали кандидатуру депутата "Європейської Солідарності" Сергія Кондрачука.
Зазначимо, до 2019 року Кондрачук очолював Здолбунівську райдержадміністрацію.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Рівному не змогли обрати голову облради, депутати майже щогодини просили оголосити перерву.
Топ коментарі
+6 Irada
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+4 саша паламарчук
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