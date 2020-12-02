УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11104 відвідувача онлайн
Новини
2 087 13

Головою Рівненської облради обрали депутата "ЄС" Кондрачука

Головою Рівненської облради обрали депутата

На першому сесійному засіданні Рівненської обласної ради нового, 8-го скликання, новообрані депутати методом таємного голосування обрали нового голову облради. Ним став представник "Європейської солідарності" Сергій Кондрачук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Rivne Media".

Участь у голосуванні взяли 35 новообраних депутатів обласної ради. З них всі підтримали кандидатуру депутата "Європейської Солідарності" Сергія Кондрачука.

Зазначимо, до 2019 року Кондрачук очолював Здолбунівську райдержадміністрацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Рівному не змогли обрати голову облради, депутати майже щогодини просили оголосити перерву.

Читайте також: На виборах мера Рівного переміг Третяк, - ОПОРА

Автор: 

облрада (283) Рівне (572)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Обидно, досадно?........ Да ладно.
показати весь коментар
02.12.2020 16:58
+5
священников невозможно прымусыты перейти,

а здание церкви передать - это законное право громады
показати весь коментар
02.12.2020 17:25
+4
Розумні люди там живуть.
показати весь коментар
02.12.2020 16:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розумні люди там живуть.
показати весь коментар
02.12.2020 16:50 Відповісти
Ггг) Наш чувак
https://4vlada.com/tags/sergiy-kondrachuk Здолбунівські священики московського патріархату жаліються, що їх змушують переходити до української церкви. Зокрема, звинувачують у цьому голову райдержадміністрації Сергія Кондрачука.…
показати весь коментар
02.12.2020 16:53 Відповісти
В горсовете по идее тоже самое должно быть. Там так же больше всех набрали ЕС и «Рівне Разом».
показати весь коментар
02.12.2020 16:59 Відповісти
священников невозможно прымусыты перейти,

а здание церкви передать - это законное право громады
показати весь коментар
02.12.2020 17:25 Відповісти
якщо вони православні то їм корисно було б вивчити правилаВселенських соборів , а в пешу чергу ,правило 34 Першого Вселенського Собору
показати весь коментар
02.12.2020 18:22 Відповісти
Обидно, досадно?........ Да ладно.
показати весь коментар
02.12.2020 16:58 Відповісти
Ось ти і сплавився! Так партію ЄС на цьому сайті називають тільки тролі з кацапстану!
показати весь коментар
02.12.2020 18:16 Відповісти
Чий Крим?
показати весь коментар
02.12.2020 19:54 Відповісти
Угу........ выстроились уже с камнями от Киева и до Львова вдоль дороги. Не знаю, что руководит Вами в оголтелой ненависти, но прекращайте это неблагодарное занятие, меньше разочарований будет.
показати весь коментар
02.12.2020 18:26 Відповісти
Прекрасна новина, але, на жаль,- одинока. С. Кондрачук - молода людина, справжній український патріот, енергійний та вмілий управлінець. Побільше б таких в областях по всій Україні - різко пішли б справи на краще. А то дістали вже ці зелені прокацапські недоумки у владі від верху до низу.
показати весь коментар
02.12.2020 19:00 Відповісти
 
 